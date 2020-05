“Da vicino nessuno è disabile”. Torna il Festival dei Diritti Umani

L’emergenza non è un buon motivo per smettere di parlare e di combattere per le cose importanti. Anche quest’anno non poteva mancare il Festival dei Diritti Umani, nella sua quinta edizione per la prima volta On line!

Tema di quest’anno: “Da vicino nessuno è disabile”.

Tre giorni, da oggi fino a giovedì 7, in diretta live.

“Avremmo dovuto essere in Triennale e alla Statale, abbiamo cambiato sede, il resto non cambia, il festival in streaming è completo, con i consueti confronti, le testimonianze, i film e perfino le mostre di fotografia”, ironizza il direttore Danilo De Blasio.

Per gli appuntamenti delle Sezioni EDU e TALK sarà garantito il servizio di sottotitolazione in tempo reale per un pubblico non udente. Saranno sottotitolati in chiaro anche tutti i titoli della Sezione FILM. Il film “L’estate più bella” sarà accessibile anche a un pubblico non vedente, grazie all’audiodescrizione tramite l’apposita app gratuita MovieReading.

Qui il link sul programma