Dal piombo la pelle: un viaggio nella materia che diventa arte

Un anno fa Claudia Zicari, dopo un susseguirsi di peregrinazioni artistiche e professionali – che l’hanno vista muoversi da Bergamo a Roma e da qui a Castrovillari – si è trasferita in Salento. L’occasione: un incarico scolastico.

Questo cambiamento ha impresso una svolta significativa a una ricerca già rinomata e interessante.

La meta non è stata casuale ma frutto di una scelta.

La scultrice cercava un luogo dove il lavoro non fosse mero esercizio di un dovere ma piacere. Un luogo dove il paesaggio e la sua storia fossero parti integranti della vita.

Pochi giorni prima del lockdown durante una visita al suo studio raccontava di nuovi progetti artistici in fase incipiente. Questi hanno preso vita nell’ultimo mese e il loro sviluppo è stato oggetto di lunghe conversazioni telefoniche con chi scrive.

Ne è nata una riflessione sulla materia nella sua arte e sulla relazione tra territorio e creazione.

Il suo percorso artistico l’aveva già vista approcciarsi a una molteplicità di materiali: il 2010 è stata la sua età del piombo, nel 2014 è poi toccato alle pelli. Successivamente un’incursione nella carta.

Zicari, pur apprezzando le altre tecniche artistiche, ha sempre ritenuto l’approccio artigianale parte integrante del suo lavoro “perché apre allo stupore della scoperta della materia.”

Utilizzare il piombo per le scarpe, costruire case di carta, sono metafore sulla relazione tra pesantezza e leggerezza che nelle sue creazioni prendono forme inattese. Una riflessione sulla fragilità e sulla forza, sull’energia, la vibrazione, il movimento.

Mettendo in discussione le usanze abituali, i luoghi comuni, i portati esperienziali, la sua arte allarga l’orizzonte semantico delle possibilità a percorsi sensoriali inesplorati. Una relazione rinnovata con le forme e con i materiali che nel nuovo territorio sviluppa percorsi imprevedibili.

La connessione sentimentale dell’artista con il luogo: la natura viva, una natura presente ma non invadente, che fa sentire la memoria del passato senza il peso della responsabilità storica.

Pietra, natura, storia, cultura e tradizioni, echi: la scoperta della parte più arcaica e primordiale dello spirito della terra.

È una sofferenza per l’artista calabrese non poter abbracciare con lo sguardo la costa più a est. La sua atavica essenzialità gliela rende habitat naturale.

C’è qualcosa di più però nell’approccio artistico di Claudia Zicari. Dalle sue parole si può cogliere, con delicata introspezione, una visione dell’artista come esercizio essenziale di alcune virtù care a una tradizione socialista. Seppur del tutto involontarie e lontane dal voler essere una dimensione politica, nella loro pura manifestazione esse sono tracce limpide di una riconnessione tra il ruolo dell’artista e l’opposizione al mero produttivismo capitalista per come l’abbiamo conosciuto negli ultimi anni.

La sua regola aurea – come ama definirla – è fatta di otto principi. In particolare, sfiorando l’approccio minimalista orientale, uno di questi enuncia come l’artista viva con poco, circondato da poco e cerchi di possedere poco. O ancora: l’artista cerca l’essenza e insegue l’onestà. L’artista lavora solo quando sente di dover lavorare.

Ecco allora un principio marxiano che emerge suo malgrado. L’artista e cioè colui che non lavora per la mera produzione, ma lavora per vocazione e ispirazione. In questo passaggio si evince come l’arte possa rivelarsi, in taluni casi, una forma di resistenza al verbo produttivista neoliberista.

C’è un legame sotteso tra l’artista e la produzione dell’opera. Un legame imprescindibile. Un legame che se vogliamo è presente in molti altri ambiti del lavoro ma che una certa cultura dominante ha oscurato fino a farlo scomparire. Ecco l’arte allora restituire all’uomo dei principi imprescindibili: ciascuno di noi – essendo anche ma non solo il proprio lavoro – deve essere non solo responsabile ma anche titolare riconoscibile di quel lavoro.

Materia, forma, espressione.

Un rapporto magico con la materia, ritiene Claudia Zicari, che sia spontanea e faccia percepire all’artista questa nuova dimensione.

“Materia in quanto elemento ignoto di cui si presuppone la conoscenza. Nel momento, però, in cui se ne viene a contatto tutto ciò viene ribaltato perché la manipolazione – che ne rivela la natura polisemantica, polisignifcante, il suo promettere – genera una manifestazione sempre nuova agli occhi dell’artista.

Così è stato con la carta con la quale ho costruito case. Così è stato per i chiodi con i quali ho costruito pavimenti. Così è stato per il nido come idea di casa che ho collocato sui chiodi. Così è stato per il piombo con cui ho realizzato scarpe, case, coperte, corredi, burqa…e così è stato per la pelle che rappresenta per me l’elemento più misterioso è magico di tutti. La pelle in quanto entità a sé stante mi ha sempre dato un’estrema soggezione. Ho sempre provato un grandissimo rispetto per questo elemento perché ovviamente ha una storia, appartiene al regno animale, quindi ho sempre lavorato con la pelle in maniera quasi sacrale.” racconta Zicari.

L’Italia capovolta realizzata con la pelle è la citazione del grande Luciano Fabro de L’Italia impiccata.

La proposta artistica di Claudia Zicari, dunque, propone un ritorno all’antico rapporto tra uomo e natura, un rapporto non mediato, spontaneo e osmotico

Senza la retorica del commercio a ogni costo.

La sua è un’arte antica che parla al futuro. Con rinnovata speranza verso le nuove generazioni che, a partire dai suoi studenti, vivono e sognano un mondo con meno filtri bellezza e più bellezza senza aggettivi.



Davide Miceli