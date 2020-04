Dal surplace alla ripartenza

Nell’interpretazione dell’attuale crisi sanitaria, al momento, le Autorità di Governo centrali e periferiche, si sono limitate, senza molta “fantasia” ed innovazione, alla lectio facilior del “restate a casa” e del “distanziamento sociale”; quasi auspicando e prolungando una situazione di surplace che, nel breve, genera facile consenso, ma che il nostro Paese non potrà permettersi ancora a lungo, se non a costo di pesantissime conseguenze economiche e sociali.

Al netto degli approfondimenti che, passata l’emergenza, sarà opportuno condurre per comprendere le inefficienze che hanno portato, chi ci governa, a sottovalutare prima ed a non affrontare dopo, con tempestività, una pandemia affatto ignota, da settimane interessava la Cina (si può, infatti, presumere che i nostri governati, oltre ad apprendere le notizie dai media, disponessero di report predisposti da ambasciate e consolati, oltre che dai Servizi, come dimostra il provvedimento del 31 Gennaio con cui decretavano lo stato di emergenza, mentre nel Paese tutto procedeva come nulla fosse) dobbiamo constatare come i provvedimenti, sino ad ora assunti, oltre ad essere spesso confusi, ripetitivi e di corto respiro, non si discostino poi molto da quelli che furono presi nei secoli scorsi dai regnanti del tempo. Quasi come se, in centinaia di anni, scienza, medicina e tecnologie non avessero compiuto passi da gigante.

Non pervenuta invece, almeno per ora, la lectio difficilior quella legata alla ripartenza delle attività produttive e dei servizi, in un contesto che si preannuncia problematico non solo per l’emergenza/insicurezza sanitaria che permarrà sullo sfondo per diversi mesi, ma anche e soprattutto per quella economica.

Se il buon giorno si vede dal mattino, non c’è da stare molto tranquilli.

Concentrati come sono, i nostri governanti ed i principali opinion makers, solo sul tema della liquidità che certamente serve ad alleviare, nell’immediato, i primi sintomi dell’emergenza, non paiono affatto occuparsi di elaborare una strategia di medio periodo con cui affrontare la malattia, molto più lunga ed aggressiva, della mancanza di fatturato, in altri termini di produzione di reddito da parte delle imprese, dei commercianti, degli artigiani e dei liberi professionisti (il Sistema Italia).

Il pannicello caldo del facile accesso al credito che, tradotto in parole povere, significa maggiore indebitamento per chi vi ricorre, ha senso solo se c’è una prospettiva di ripresa economica all’orizzonte; altrimenti significherebbe, per molti, semplicemente rinviare di qualche mese la chiusura, con un livello di indebitamento superiore a quello iniziale, con tutte le conseguenze del caso, non sempre gradevoli.

Quello che in gergo tecnico potrebbe essere definito come un “finanziamento ponte” di massa, infatti, riveste una sua utilità solo se la Crisi dell’Impresa Italia ha una durata limitata nel tempo.

Certo, per ripartire bisogna fare delle scelte, non sempre semplici, non sempre indolori, ma non è forse questo il compito di chi governa ed amministra?

Dal Presidente del Consiglio e dai suoi aiutanti di campo credo sia lecito aspettarsi qualcosa di più del semplice “prima la salute”.

Si certo, è ovvio, “basta a salute, quanno c’è a salute c’è tutto, quanno c’è a salute e un par de scarpe nove poi girà tutto er monno”, cantava il grande Nino Manfrendi nel noto brano “Tanto per canta’”; non era però il capo del Governo di uno dei paesi più industrializzati del mondo.

Si licenzino gli standard di sicurezza minimi, si prescrivano i dovuti protocolli, si procurino i dispositivi di protezione, si individuino le corrette tecnologie di monitoraggio, ma si consenta alle attività produttive di ripartire quanto prima; ve ne è ormai estremo bisogno.

Peraltro, al netto dello smart working (va incentivato anche nel dopo emergenza) perfino in questa lunga quarantena diversi settori sono rimasti funzionanti (alimentare, trasporti, logistica, ecc.) assunte le dovute precauzioni per tutelare la salute dei lavoratori; a dimostrazione di come sia possibile coniugare salute e prosecuzione dell’attività economica. Al contempo si mantengano, invece, le dovute restrizioni per quei luoghi dove si concentrano mansioni ovvero persone più facilmente aggredibili dal virus (pensiamo, ad esempio, ai settori legati alla cura ed all’assistenza degli anziani).

Sicuramente, quest’emergenza sanitaria cruenta ed inattesa ha provocato, a tutti noi, un violento shock, risvegliandoci d’un colpo dal torpore, direi dall’assuefazione alla quale il lento, ma costante declino dell’Italia ci aveva abituati da oltre un trentennio.

Un trauma, appunto, tremendo, ma che, per alcuni versi, potrebbe rivelarsi benefico, ex malo bonum, se noi italiani sapremo fare tesoro di alcuni insegnamenti che i fatti, a caro prezzo, ci stanno dando:

1. In politica, al centro come in periferia, c’è bisogno di persone preparate e capaci. Conoscenza, competenza, professionalità sono indispensabili quando ci si trova ad assumere decisioni che incidono sulla vita della collettività. La logica dell’uno vale uno, dai cui deriva quella dell’uno vale l’altro, non solo è sbagliata, è pericolosa;

2. Alcune competenze affidate alle Regioni vanno ricondotte nell’alveo statuale, in primis la sanità e le infrastrutture strategiche. In tale occasione sarebbe opportuno anche un più ampio ridisegno dell’architettura istituzionale del Paese per rendere l’azione del Governo maggiormente rapida ed incisiva, favorendo al contempo l’accorpamento dei Comuni di minori dimensioni e ridando dignità alle Amministrazioni Provinciali, inopinatamente indebolite dalla riforma Del Rio;

3. I conti pubblici in ordine sono importanti, non solo per affrontare crisi impreviste con politiche anticicliche robuste, ma anche per non doversi presentare “con il cappello in mano” nei consessi internazionali. Quindi, il ricorso a nuovo indebitamento pubblico andrà attuato solo per effettuare investimenti, in grado di generare un effetto moltiplicatore anche nel privato, e non per sostenere la spesa corrente, spesso improduttiva. L’Italia ha bisogno di strade, ponti, ospedali, scuole da XXI secolo (la gran parte hanno più di cinquant’anni e si vede) non di redditi di cittadinanza e quote

cento;

4. Riorganizzazione della burocrazia, con riduzione degli atti autorizzatori ex ante a favore delle autocertificazioni, ed accorciamento degli iter decisionali, non più compatibili con una società digitale. In tale ambito intollerabili appaiono i tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA (oltre 50 miliardi);

5. Riequilibrio della pressione fiscale a favore dei redditi da lavoro/impresa ed a discapito della rendita e dei grandi patrimoni, a partire da quelli ereditati, come è in tutte le grandi democrazie occidentali, Stati Uniti in testa. Ciò anche al fine di rimettere in moto l’ascensore sociale, fermo ormai da tempo ed una delle prime cause del nostro declino economico, oltreché delle crescenti diseguaglianze sociali che la crisi attuale potrà solo acuire, in assenza di appositi interventi;

6. Ingresso temporaneo dello Stato e degli Istituti di Credito, ove necessario e richiesto, nel capitale delle industrie strategiche, al fine non solo di fornire loro una più adeguata patrimonializzazione per affrontare meglio l’attuale crisi (garantendo un’opportuna difesa da appetiti stranieri) ma anche per finanziare un appropriato sviluppo tecnologico e dimensionale, in vista della futura ripartenza;

Nella recente Storia d’Italia due sono stati i momenti particolarmente gravi, in termini economici, civili e sociali per il nostro Paese: il primo ed il secondo dopoguerra.

In un caso ne siamo usciti con vent’anni di Regime, nell’altro con la Repubblica, la Costituzione e, semplificando, il miracolo economico.

Le forze migliori della società, dell’impresa, della politica, ora come allora, hanno il dovere morale di farsi avanti, abbandonando egoismi e divisioni, per condividere una piattaforma comune di rilancio del Paese, con responsabilità e senza facili proclami.

Con razionalità ed olio di gomito ce la possiamo fare, dopo tutto, l’Italia è un grande Paese.



Francesco Castria