“Dal vinile a Spotify”, l’evoluzione musicale nel libro di Roberto Razzini

“Dal vinile a Spotify” di Roberto Razzini (nella foto) è ora disponibile anche in tutte le librerie. Il libro di Razzini, Managing Director della casa discografica Warner Chappell Music Italiana, è una storia in musica a metà strada tra il racconto biografico e un saggio sulle evoluzioni del mercato musicale degli ultimi 40 anni.

Il libro è già disponibile sul sito della casa editrice People (www.peoplepub.it) e in versione eBook in tutti gli store.

Dal vinile come oggetto di culto all’ascolto mordi e fuggi dello streaming, da Sanremo a X Factor, cambia la fruizione della musica, ma le canzoni e gli autori restano. Roberto Razzini, che ha da poco festeggiato i suoi trent’anni alla Warner Chappell, con un occhio attento a quelle che sono state le evoluzioni dei supporti e dei sistemi per fruire la musica, in “Dal vinile a Spotify” racconta l’evoluzione della musica con lo sguardo privilegiato di chi è stato testimone e protagonista, dietro le quinte, dei molti dei maggiori successivi di queste ultime tre decadi.

«Io sono radicalmente convinto che nel nostro settore e nel mio lavoro, l’unico limite da considerare sia quello della fantasia. La musica e le canzoni, per la loro duttilità e universalità, hanno infinite possibilità di declinazione, basta solo saperle trovare», commenta Razzini.

«A dispetto dei grandi mutamenti che sempre hanno attraversato e attraverseranno la musica, siano tendenze sociali, culturali, economiche, tecnologiche – o persino sanitarie, come in questo strano 2020 – alcune cose non cambieranno mai. Quella a cui sono più̀ legato è la sensazione quasi indescrivibile, quel senso di illuminazione che si prova sentendo una nuova canzone e sapendo sin dalle prime note che sarà qualcosa di unico. Spero di continuare a provare questa sensazione ancora a lungo.»

Dagli esordi come ragazzo di bottega alle trasferte a Los Angeles, dal primo tour con Umberto Tozzi alla collaborazione col grande compositore pop Burt Bacharach e tanti autori e interpreti, italiani e stranieri. La storia di una passione che si è fatta mestiere, sempre dalla parte delle canzoni.

Colonna sonora di questa storia in musica è una playlist su Spotify, curata dall’autore, contenente una selezione delle canzoni citate nel libro, oltre ad alcune delle pietre miliari degli artisti menzionati. Da “Andavo a cento all’ora” a “lo stadio in un cassetto”. Qui il link per accedere alla playlist (https://bit.ly/dalvinileaspotify), contenuta anche nella versione eBook e in quella fisica del libro.

Nella prefazione a firma di Marta Cagnola, giornalista di Radio 24, il volume viene presentato così: «State per leggere un racconto di vita, ma anche un piccolo manuale di storia recente della discografia italiana. ‘Dal vinile a Spotify’, certo, ma passando per qualche decennio di rivoluzioni, che ogni volta sembravano dover distruggere e ricostruire il settore da capo. Ritroverete le classifiche, le star del momento o le leggende eterne, anche con qualche gustoso dettaglio visto dal backstage: dalla costruzione dei grandi successi, alla scoperta di nuovi personaggi, alle colonne sonore delle pubblicità storiche. I momenti d’oro e quelli di crisi, del passato e del presente».

“Dal vinile a Spotify” è il terzo volume della collana “People Records”, diretta dal cantautore milanese Paolo Benvegnù in collaborazione con Blackcandy.

Andrea Malavolti