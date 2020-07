Dalla Fondazione Terzo Pilastro 700mila euro alle famiglie del Sud

Una risposta concreta e immediata alle necessità primarie delle famiglie italiane bisognose, colpite dall’emergenza economica generata dal lungo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, è stata data dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che ha messo a disposizione di sette Comuni del Sud 700mila euro da distribuire in buoni spesa.

Forte della sua esperienza nella solidarietà a livello internazionale, la Fondazione Terzo Pilastro, nell’intento di riportare il focus della propria azione solidale a beneficio delle famiglie in difficoltà e al fine di assicurare pasti sicuri e primarie provvidenze per la casa – sempre nell’ottica del perseguimento della propria missione di assistenza alle categorie sociali deboli – ha stanziato 100mila euro a testa per i Comuni di Napoli, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Enna e Agrigento. I soldi saranno destinati all’acquisto di buoni pasto del valore di 30 euro l’uno, da distribuire alle famiglie attraverso le organizzazioni locali.

L’erogazione dei contributi avverrà in base alle indicazioni stabilite all’interno di protocolli che saranno siglati a partire da questa settimana direttamente con i Comuni e i sindaci interessati, al fine di distribuire le somme per i buoni pasto attraverso le procedure già avviate dai singoli enti locali, con modalità che prevedano la massima trasparenza e tracciabilità della spesa, nonché l’individuazione delle famiglie bisognose con particolare attenzione rivolta al fattore dell’inclusività.

Il lockdown, infatti, ha amplificato le debolezze dell’economia del Paese e del suo tessuto sociale, ancora più evidenti e diffuse nel Meridione, mettendo in seria difficoltà intere famiglie, private di ogni fonte di reddito, con prospettive incerte o addirittura inesistenti per il futuro, alle quali le misure adottate dal Governo – finora non fruibili con l’opportuna agilità e semplicità di accesso – non riescono a dare una risposta soddisfacente.

«Con questa importante iniziativa di carattere solidale – ha dichiarato il presidente Emmanuele Francesco Maria Emanuele – la Fondazione Terzo Pilastro intende essere di supporto concreto alle fasce più deboli della collettività in un territorio, qual è quello del nostro Meridione, ricco di storia e di bellezza ma purtroppo sempre in affanno dal punto di vista economico. La Fondazione, su mio preciso impulso, garantirà, a fianco delle istituzioni locali dei pasti sicuri e le primarie provvidenze per la casa a singoli e famiglie in difficoltà, nell’auspicio di poter in parte mitigare gli effetti devastanti che l’emergenza economica, conseguente alla crisi sanitaria, sta avendo sulla nostra società e sul nostro sistema produttivo».