“D’amore non si muore”, la sana abitudine di Lino Capolicchio

Fino alla pubblicazione del libro ‘D’amore non si muore’, nessuno o pochissimi conoscevano la sana abitudine di Lino Capolicchio di scrivere ogni giorno gli episodi della sua vita su un diario.

Il titolo di questo eccezionale ed eccentrico ‘memoir dell’anima’ editato da Rubbettino e dal Centro Sperimentale di Cinematografia è una ironica citazione del film di Carlo Carunchio, “D’amore si muore” (1972), interpretato dall’attore a fianco di due grandi dive, Silvana Mangano e Milva.

Ma la frase “D’amore non si muore” si trova anche nel quinto verso della canzone “Rose rosse” di Polito-Bigazzi che ha portato al successo Massimo Ranieri.

Nella prefazione al libro, Domenico Monetti ha scritto: “Lino Capolicchio, oltre a essere un grandissimo attore, ha avuto anche una grande fortuna. Quella cioè di aver vissuto un’epoca irripetibile in Italia: gli anni Sessanta e Settanta. Un periodo in cui si è assistito nel mondo a una rivoluzione etica ed estetica senza precedenti, che ha coinvolto qualsiasi campo (dalla politica alla filosofia, dal cinema alla musica, dall’arte al teatro, dalla letteratura all’architettura). Lino Capolicchio, prima che attore, è stato in quegli anni favolosi un’icona emblematica. E il suo memoir ne è una testimonianza toccante e perfetta. Soprattutto quando Lino analizza con penna felice certi incontri straordinari: da Sergio Tofano a Giorgio Strehler, da Anna Magnani a Vittorio De Sica e a Pier Paolo Pasolini, da Federico Fellini ai Beatles e a Carmelo Bene e a Fabrizio De André… In questo caso l’attore smette di raccontarsi, per farci vedere da vicino figure straordinarie. E i suoi incontri “in prima persona” sono rievocati in modo cinematografico: molto visivi, soprattutto poco narrativi e molto simili per struttura a un montaggio sbarazzino di tanto cinema amato e per fortuna mai dimenticato della Nouvelle Vague. All’occhio dell’artista Capolicchio non sfugge un dettaglio, un tic nascosto, tutti segni che disvelano meglio la propria anima. È infatti il retroscena dell’artista e dell’uomo di turno che interessa a Capolicchio. Ciò che non è sulla scena, ciò che è dietro la scena, ciò che non è inquadrato da alcun riflettore, ma che fonda e giustifica l’intero percorso, poiché ne è il motivo principale, il movente sotteso, sconosciuto e incomprensibile: il sottofondo, il sotterraneo, il sottosuolo (Dostoevskij docet). Alla penna dello scrittore Capolicchio tocca fermare sulla carta quell’emozione o quell’epifania miracolosa di quei momenti magici irripetibili. La naturalezza di questi incontri straordinari deriva dallo sguardo per niente intimidito di Lino, che diversamente da un non artista, è in grado di decifrare un silenzio o una pausa di troppo e di metterla poi in scena, ovvero sulla carta”.

Il 13 gennaio 2020 alla Casa del Cinema di Roma, c’è stata la prima presentazione in pubblico del libro, con il dibattito coordinato da Alberti Crespi, la partecipazione dei fratelli Antonio e Pupi Avati e naturalmente l’autore. Il dibattito è stato preceduto dalla proiezione alle 16 del film “Amore e Ginnastica” (1973) di Luigi Filippo d’Amico.

Lino Capolicchio è un attore più unico che raro, prismatico, come Lui stesso ama definirsi, al di fuori di quella popolarità derivante dal formato ‘clichet’ che alcuni attori sanno cucirsi addosso. Quando lo si nomina, vengono in mente un volto, un corpo, uno sguardo, una voce, assolutamente uniche, definiti da alcuni critici completamente anti-italiane. Uno stile molto british. Una phoné volutamente non impostata teatralmente. Come ha scritto giustamente Gregorio Napoli: “Lino Capolicchio è giustamente orgoglioso della armonia con cui una carriera zeppa di brucianti affermazioni ha saputo recuperare anche la sicurezza di non essere effimera. È arrivato per caso al cinema, ma alla recitazione ha dedicato tutto se stesso, frequentando la Accademia d’arte drammatica, e sono passati solo sette anni da quando scommise con la madre che si sarebbe affermato sulle scene. Anche lui, infatti, ha la sua piccola storia di alienazione familiare: il solito discorso di “quel che si farà da grandi”. Perito chimico doveva essere, e fu invece […] un volto da ricordare in una futura antologia del cinema di protesta. “Credo di essere un vero attore, non potrei fare questo mestiere se non lo sentissi veramente”. Si torna al discorso della consapevolezza, ma la pennellata più colorita l’ha data Florinda Bolkan, che Capolicchio ha avuto al fianco sul set di Metti, una sera a cena: “È un animale strano, molto cinematografico, straordinariamente complesso”. Stavolta Lino ha deciso di “mettersi a nudo” non davanti alla macchina da presa o sul palcoscenico ma sulla pagina scritta per raccontarsi e raccontare gli anni incredibili che ha vissuto, costellati da incontri straordinari”.

In molti ricordano anche, ed ancora, Lino Capolicchio, bellissimo, per le strade di Latina sul set del film di Giuseppe De Santis Un apprezzato professionista di sicuro avvenire. Era il 1971 ed in scena si confrontava con l’immenso Riccardo Cucciolla. L’immagine che riappare è quella di un attore che restava sempre, tra un ciak ed un altro, una maschera concentrata, e questo nonostante fosse bersaglio continuo delle fan invasate, che lo idolatravano e lo richiedevano anche a pieni polmoni. Gli occhi chiari e i capelli biondo platino certamente hanno contribuito molto a regalargli la fama di bello e di dannato, che tanto lo hanno aiutato, caratteristicamente, agli esordi cinematografici.

E Lino Capolicchio non nasconde che questa fisicità, all’inizio della Sua carriera, pur giovandolo, gli sia stata un poco stretta e certamente poco digerita. Ricorda che spesso, camminando per le vie di Roma, veniva spesso scambiato per un omosessuale e questo senza nulla togliere alla componente omosessuale, che riteniamo essere una componente naturale della condizione umana e dell’esistenza.

Per Lino Capolicchio era quasi un problema visto che Lui era proprio fissato per le donne, restando spesso incantato dal fascino e dalla bellezza femminile. Comunque la carriera dell’attore è stata costellata da tante esperienze di lavoro con registi e con colleghi omosessuali. Capolicchio ricorda: “Se prendo a sfogliare la mia filmografia e la mia teatrografia, mi accorgo di essere stato accompagnato anche in maniera cospicua da compagni omosessuali. E dico questa senza alcun pregiudizio di sorta, comprendetemi bene”.

Ora tenere tra le mani il suo libro, D’amore non si muore, edizioni Bianco e Nero del Centro Sperimentale di Cinematografia, significa capire e sapere che la sua è stata una vita ed una carriera costellata da grandissimi incontri: Pier Paolo Pasolini, Orson Welles, Giorgio Strehler, Anna Magnani, Vittorio De Sica, Carmelo Bene, Giuseppe Patroni Griffi, Elio Petri, Giorgio De Lullo, Richard Burton, Franco Zeffirelli. Interprete di una filmografia anche estrema, particolare, alcuni titoli non lasciano dubbi in questo senso: Escalation di Roberto Faenza, Vergogna schifosi di Mauro Severino, Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, Le tue mani sul mio corpo di Brunello Rondi, Corpo d’amore di Fabio Carpi, D’amore si muore di Carlo Carunchio, Calamo di Massimo Pirri, L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale di Ferdinando Baldi. Una filmografia che Capolicchio, nel suo libro, sembra svuotare e sviscerare quasi giorno dopo. Ecco allora anche Il giovane normale di Dino Risi, Mio padre monsignore di Antonio Racioppi, Amore e ginnastica di Luigi Filippo D’Amico, Di mamma non c’è ne una sola di Alfredo Giannetti.

Poi nel 1975 un grave incidente d’auto costrinse Capolicchio a restare lontano dal set di Profondo Rosso, il film simbolo di Dario Argento. Per Lino Capolicchio questa sarà una rinuncia, come lui stesso ha spiegato, che gli costerà anche cara in termini di popolarità più decisa, universale. Ma Capolicchio, negli anni, riuscirà ugualmente ad interpretare anche il genere più strettamente horror e più strettamente thriller ed anche quello più strettamente popolare: La casa dalle finestre che ridono di Pupi Avati, Solamente nero di Antonio Bido, La legge violenta della squadra anticrimine di Stelvio Massi.

Con La casa dalle finestre che ridono ha inizio la collaborazione profonda con il regista Pupi Avati: Jazz Band, Le strelle nel fosso, Noi tre, Cinema!!!, Ultimo minuto, Fratelli e sorelle, Una sconfinata giovinezza, Il Signor Diavolo.

Capolicchio è da anni una presenza costante del Fondi Film Festival, amico di vecchia data ormai dei pionieri della gloriosa associazione Giuseppe De Santis, Virginio Palazzo e Marco Grossi, dove, insieme a loro, ha promosso negli anni sul territorio pontino una serie di iniziative culturali. Piace ricordare quella che aveva visto Capolicchio arrivare all’Auditorium di Fondi, nella manifestazione denominata “Il Mito, tra cinema, letteratura e musica”, in un recital concerto, insieme al musicista Ambrogio Sparagna, aveva letteralmente messo i brividi ai tanti spettatori presenti con il recital delle poesie di Ezra Pound. E lo ricordiamo ancora, sempre in compagnia di Marco Grossi, accolto nel piano interrato del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, in un momento in cui quello spazio fungeva da aula magna, dove nel salutare gli alunni aveva dato appuntamento ad un prossimo incontro, perché molte esperienze raccontate, che non aveva potuto approfondire, andavano riprese. Dunque, l’applauso degli alunni, proprio a riconoscere l’intensa cultura dell’attore, il forte interesse, anche l’estrema simpatia.

Ricorda ancora Lino Capolicchio quando, in uno dei tanti incontri di lavoro avuti con Pier Paolo Pasolini (il progetto di una incisione su disco di alcune sue poesie, non andata in porto per l’assurda ed improvvisa morte del poeta), il regista gli diceva, a proposito dei suoi capelli portati ancora molto lunghi: “Capolicchio, lei ha una fronte bellissima, perché se la copre, perché se la nasconde? Lei è un artista, non deve omologarsi”, o quando, ancora Pier Paolo Pasolini: “Capolicchio, lei ha un viso bellissimo, ma il suo viso esprime tutta la decadenza della grande borghesia europea del novecento”; o anche quando la professoressa di italiano alle scuole medie, amava chiamarlo “il ragazzo con la faccia di Arthur Rimbaud”.

Poi c’è l’aneddoto con Federico Fellini, la delusione di aver sfiorato di fare parte del cast di Satiricon: “Quando mi ha chiamato Fellini per il suo Satiricon pensavo che era cosa fatta, nel senso che quando mi ha ricevuto nel suo ufficio a Cinecittà c’era la mia immagine sul muro, un bel primo piano, insieme al primo piano di Pierre Clementi, l’altro attore che doveva fare coppia me. Fellini mi disse subito che si, mi stimava e mi apprezzava moltissimo come attore, ma avevo un difetto, ero già piuttosto famoso, come così pure Pierre Clementi. Le testuali parole di Fellini furono: sono in lotta con il produttore Alberto Grimaldi. Lui predilige per questi due ruoli due attori già famosi, io al contrario li preferisco sconosciuti. Dunque se vince la linea del produttore il ruolo sarà tuo, se invece a vincere è la mia linea tu, come Clementi, non reciterai nel film. E purtroppo a vincere fu la linea del regista. Morale: non ho fatto il film”.

D’amore non si muore è stato definito un ‘libro-porzione del cinema italiano’ e certamente rimane una porzione da non perdere. Alla Casa del Cinema di Roma, dove è stato presentato, le domande di Alberto Crespi e di Domenico Monetti, corredate poi dai ricordi e dagli aneddoti del produttore Antonio Avati e di Pupi Avati, il regista cinematografico che più di altri ha messo a dura prova il suo talento d’attore nel cinema, si sono raddoppiate grazie a quelle dei giornalisti e alle curiosità del pubblico. Perché come ci ha spiegato, in più di un’occasione di incontro, Lino Capolicchio è stato davvero diretto da registi bravissimi certamente, ma che si sono rivelati per lui, spesso, degli incubi ad occhi aperti: su tutti il suo ricordo va a Vittorio De Sica, che ha diretto Capolicchio ne Il giardino dei Finzi Contini. La severità di De Sica sul set è stata sempre ricordata da Lino, anche quella lontana sera al Liceo, come un’autentica lezione: “De Sica, più attento ai dettagli che alle grosse lacune, era sul set un autentico tiranno buono”. Tutte queste cose salgono in superficie nel suo libro, indagate e ricordate anche dai tanti ospiti che hanno accompagnato Lino Capolicchio nella rielaborazione della sua bellissima carriera tra successi e delusioni.

Il libro è stato presentato anche a Ferrara, mercoledì 12 febbraio alle ore 17.30 presso la sala 4-Apollo Cinepark a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea e della Scuola Arte Cinematografica “Florestano Vancini”. Dopo la presentazione è stato proiettato il film ‘Il Giardino dei Finzi Contini’ di Vittorio De Sica.

L’attore Lino Capolicchio che ha dedicato tutto se stesso alla recitazione, il giorno successivo, giovedì 13 febbraio, alle ore 10.30, ha incontrato gli studenti della Scuola D’Arte Cinematografica “Florestano Vancini” (Factory Grisù via Poledrelli, 2 ) sul tema ‘Il Mestiere d’attore’.

Un mestiere che Lino Capolicchio conosce benissimo in tutti i suoi aspetti e che cerca di trasmettere ai giovani attori.

‘D’amore non si muore’ è un libro straordinario, un notevole contributo di Lino Capolicchio, alla storia del cinema italiano, scritto con scrupolosa attenzione, in cui apre la Sua anima alla vita vissuta. Con eleganza letteraria e stile raffinato, l’autore non si limita alla narrazione degli episodi di vita, ma esprime anche profonde riflessioni esistenziali alle quali tenta di dare una risposta. Un’opera complessa, immersa nel periodo storico vissuto in tutti i suoi aspetti, dalla quale emerge la figura di Lino Capolicchio, attore e uomo dalle rare qualità.

Salvatore Rondello