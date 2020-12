Deb Haaland, simbolo di resilienza e riscatto

DEB HAALAND nominata ora dal presidente Biden nuova ministro Segretario dell’Interno USA. Lavevo proposta come immagine vivente e operante del mondo femminile per il 25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Si vedeva in lei un simbolo di resilienza e riscatto in quanto deputata al Congresso USA, della tribù LAGUNA PUEBLO che subì la violenza senza fine degli invasori. Ora il nuovo altissimo impegno la conferma simbolo vincente di ogni lotta di liberazione.