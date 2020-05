Decreto rilancio, superare la logica del risarcimento

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il ‘decreto rilancio’. In arrivo circa 10 miliardi per rifinanziare la Cig, oltre 4 miliardi per il bonus autonomi e circa 500 milioni per il sostegno di colf e badanti. Uno stop all’acconto Irap da 4 miliardi e circa 6 miliardi per i ristori a fondo perduto delle Pmi, più sgravi per gli affitti e tagli alle bollette.

E ancora 2 miliardi per gli interventi per far ripartire le attività produttive e i negozi adeguandosi alle norme di sicurezza. Ci sono anche 2 miliardi per le misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 miliardi per Sanità e sicurezza.

Sarebbe questa l’ossatura del decreto Rilancio, con la manovra anti-Covid da 55 miliardi, approvato dal Consiglio dei ministri dopo giorni di rinvii e di veti incrociati. Nel provvedimento entra anche la regolarizzazione dei braccianti agricoli, di colf e badanti, che è stata oggetto di un lungo braccio di ferro nella maggioranza.

Nel concreto è previsto il cosiddetto superbonus per l’edilizia di qualità con detrazioni fino al 110%. Per Fraccaro è una rivoluzione per l’economia e l’ambiente. Per molti cittadini è un regalo per i ceti più agiati che non sono stati nemmeno colpiti dall’emergenza del coronavirus.

Per i lavoratori dello spettacolo si prevede un’indennità da elemosina pari a 600 euro. Conte ha avvertito: “Attenzione anche alla cultura. Chi avrà maturato 7 giorni di contributi nel 2019 avrà l’indennità di 600 euro per aprile e maggio. Inoltre ci sono 50 milioni per il fondo cultura”.

Poi Conte ha manifestato una grande sensibilità per le persone anziane: “Se si vanno a visitare i nonni è bene adottare ogni precauzione. Ormai sappiamo tutti che i nostri nonni sono persone vulnerabili. Se li andiamo a trovare adottiamo regole di distanza e anche una mascherina per proteggerli”.

Tuttavia, ancora non è possibile spostarsi tra le Regioni. Conte in merito ha spiegato: “Le regioni ci hanno chiesto che i trasferimenti in questa fase rimangano ‘congelate’, mi sembra una richiesta ragionevole”.

Il ministro Gualtieri, in conferenza stampa, ha manifestato la Sua sensibilità economica affermando: “Abbiamo delle risorse molto importanti per aiutare le imprese, soprattutto dei settori ricettivi, ad affrontare le spese per poter adeguarsi ai nuovi requisiti sanitari e prudenziali che il coronavirus richiede e stanziamo ben 2 miliardi per questo”.

Gli ammortizzatori sociali e la cancellazione della prossima rata dell’Irap sono un punto positivo apprezzato dal senatore del Psi Riccardo Nencini. “Bene – continuato Nencini – la regolarizzazione di colf e braccianti e gli aiuti a fondo perduto alle imprese. Grave l’assenza di un piano di investimenti in infrastrutture. Il Parlamento dovrà superare la logica del ‘risarcimento’ caso per caso per costruire un ‘nuovo patto sociale’ che dia impulso all’economia”. Nencini poi sottolinea: “Il decreto ‘Rilancio’ prevede tra l’altro la proroga di sei mesi del periodo di emergenza. Significa che si possono assumere decisioni in deroga alle disposizioni in vigore. Anziché affidarsi alla normale dialettica parlamentare si apre di nuovo la strada a Dpcm, commissari del popolo, task force. Non va bene. C’è bisogno di condivisione, di creare spirito civico, non di promuovere la paura come stile di governo in modo da giustificare continuamente scelte di vertice. E tantomeno va bene che alcuni ministri abbiano dichiarato che il Parlamento non s’illuda di apportare modifiche al decreto. Conte verrebbe meno all’impegno preso al Senato un mese fa. Un Parlamento ridotto a Re Travicello – conclude Nencini – prima o poi si rivolta”.

Stefano Patuanelli, con riferimento ai lavoratori autonomi, ha detto: “Il dl rilancio ripropone il bonus da 600 euro per una mensilità per la medesima platea del Cura Italia ma lo amplia di una terza mensilità per alcune platee più colpite dalla crisi economica con uno stanziamento ulteriore di quasi 4,5 miliardi”.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha chiarito: “In tutta Europa si stanno definendo modalità nuove di sostegno alle imprese e l’Italia si sta muovendo in quello scenario sulla base delle nuove regole del Temporary framework per dare un sostegno importante e per contribuire all’assorbimento delle perdite e per dare liquidità e sostegno alle imprese. Di questo si tratta non di una nuova Iri”.

Un’altra promessa del premier Conte: “Da domani inizieremo a lavorare al nuovo decreto. Dovremo annunciare le nuove misure. Proporrò ai ministri di adottare un decreto legge, sarebbe la soluzione migliore per coinvolgere il Parlamento. Siamo usciti dalla fase più acuta, ora possiamo anche adottare lo strumento del decreto legge”.

Dopo l’emergenza Conte ha assicurato la riforma del fisco: “Prima l’emergenza, poi si rilancia il Paese e in una prospettiva più stabile si potrà pensare ad interventi strutturali sulla riduzione delle tasse. Fare oggi uno sconto fiscale per tutte le imprese significa erogare una forma indiretta di liquidità, significa lasciare nelle casse delle società delle somme di danaro. Non abbiamo definito una riforma del sistema fisco, è un intervento una tantum. Il nostro obiettivo è affrontare in prospettiva una più complessiva riforma del fisco ma non possiamo farlo in queste condizioni. Bisogna prima affrontare l’emergenza”.

Un altro ‘grande annuncio’ lo ha fatto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: “Nel decreto rilancio ci sono 6 miliardi circa per gli indennizzi alle imprese che fatturano da zero a 5 milioni di euro e che hanno avuto un calo di fatturato del 33%, che sono sostanzialmente la totalità. L’indennizzo andrà da un tetto minimo di 2 mila euro anche per chi fatturava cifre molto basse fino a oltre 40 mila euro per le imprese che fatturavano 5 milioni e hanno perso la capacità di fatturare”.

Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, con soddisfazione ha detto: “Abbiamo trovato risorse anche per finanziare nuove 4200 borse di specializzazione, di concerto con il ministero dell’Università”.

Con fermezza Conte ha respinto gli accordi bilaterali sul turismo: “Non accettiamo accordi bilaterali all’interno dell’Ue che possano creare corridoi privilegiati: nell’ultima conversazione con Ursula von der Leyen ho posto questo tema: sarebbe la distruzione del singolo mercato”.

Poi, non è mancata la battaglia di civiltà di Conte per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari: “È un provvedimento complesso. È stato richiesto un approfondimento. Vorrei ringraziare il Movimento 5 stelle. Abbiamo portato a compimento un risultato importante, è una battaglia di civiltà ma anche il contrasto alla criminalità e al caporalato con l’emersione del lavoro nero. Non ho particolari preoccupazioni. I numeri non sono elevati”.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha anche segnalato l’importanza del decreto: “La parte quantitativamente più rilevante del decreto riguarda il sostegno alle imprese. Dopo il Cura Italia e il dl liquidità adesso è il momento del ristoro a fondo perduto. Impegno senza precedenti che realizziamo per favorire la ricapitalizzazione che contribuirà ad assorbire le perdite del sistema delle imprese”.

Con riferimento alle aziende da zero a 250 milioni di fatturato, il ministro dello Sviluppo economico. Stefano Patuanelli, ha confermato: “Nel Decreto rilancio c’è l’abrogazione dell’annunciato saldo-acconto dell’Irap”.

A proposito di CIG e ripartenza, il ministro all’Economia ha detto: “Viene finanziata la cassa integrazione e rendendone più efficienti e snelle le procedure. Nel dl rilancio c’è anche il rifinanziamento e allargamento delle forme di sostegno al reddito. È stato un lavoro intenso ma oggi abbiamo approvato un decreto significativo, direi imponente, sia per le risorse che mette in campo sia per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario. Gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell’economia, lo facciamo stanziando risorse molto consistenti”.

Per le famiglie italiane arriva un altro regalo che somiglia a quelli che si trovano ‘sull’albero della cuccagna’ lo ha annunciato il premier Conte: “Abbiamo un buono vacanze fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40 mila euro”.

Un importo che non incentiva la propensione alle vacanze, ma diventa soltanto un piccolo regalo a chi le vacanze se le può permettere entro quella fascia di reddito.

Sempre il presidente del Consiglio ha affermato: “Via la prima rata dell’Imu per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari. Ci saranno anche sconti fiscali per ristoranti e privati e quei locali che dovranno adeguare le strutture alla normativa anti Covid”.

Invece, per la sanità, il premier Conte ha detto: “Per la sanità c’è un intervento cospicuo, pari a 3 miliardi e 250 milioni. Istituiamo un fondo di 40 milioni per strutture semiresidenziali per persone con disabilità”.

Invece, per il lavoro e le imprese, Giuseppe Conte ha detto: “Quasi 16 miliardi per le imprese, 25,6 miliardi per il lavoro e 4 miliardi per il taglio delle tasse alle imprese. Sapevamo che il Paese era in attesa ma è stato un lavoro con un tempo necessario. La parola passerà al Parlamento. Penso e spero che questo lavoro potrà essere migliorato. È la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza. Ci siamo impegnati al massimo”.

Così è stata rappresentata dal Governo la messa in scena del rilancio dell’Italia dall’emergenza coronavirus. Ma forse si poteva fare di meglio con maggiore oculatezza e serietà, ma anche con una maggiore efficienza ed efficacia.

Nonostante le buone intenzioni del Governo Conte, alcune Associazioni di categoria la pensano diversamente.

Per la Confcommercio chiuderanno circa 270.000 negozi. Nell’editoria, il dieci per cento delle case editrici cesserà l’attività rimanendo colpite soprattutto quelle più piccole. Infatti, nel corso del 2020 si calcola una riduzione delle opere stampate di circa 21 mila unità. Nel mondo dello spettacolo, prendendo in considerazione soltanto i teatri, circa un terzo chiuderanno. Tutto questo sta avvenendo nonostante le ‘buone intenzioni del governo’.

Salvatore Rondello