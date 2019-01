Decreto sicurezza in pillole

È stato abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali temporanei per motivi di salute di particolare gravità, calamità nel paese d’origine, atti di particolare valore civile;

Revoca della protezione internazionale per chi si macchia di reati come violenza sessuale, rapina, violenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, traffico di droga, furto in abitazione;

La cittadinanza italiana viene revocata a chi ha una condanna per terrorismo;

La durata massima del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per rimpatrio passa da 90 a 180 giorni;

Tutti i dati dei soggetti che stipulano contratti di noleggio, devono essere preventivamente comunicati alla polizia (la norma servirebbe in chiave di antiterrorismo per evitare che camion e auto possano essere scagliati contro la folla dai Jihadisti);

Sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici anche per i corpi di polizia municipale di tutti i capoluogo di provincia;

Estesione del Daspo per le manifestazioni sportive agli indiziati di terrorismo ed è prevista l possibilità di applicare il Daspo urbano anche nei presidi sanitari, in aree destinate a mercati e spettacoli pubblici.