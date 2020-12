Il Senato toglie la pensione a Del Turco gravemente malato

“Il rapporto tra politica e magistratura resta uno dei punti cardine sui quali rifondare il nostro Paese e renderlo più civile. I socialisti hanno le idee chiare e sono sempre garantisti contro il becero giustizialismo strisciante, presente in tante forze politiche ancora oggi. Il mio e il nostro pensiero oggi sono rivolti al grande compagno Ottaviano Del Turco, al quale l’ufficio di presidenza del Senato ha tolto la pensione, quello che chiamano il vitalizio. Condividiamo parola per parola quanto scritto su “Il Riformista” dal direttore Piero Sansonetti“. Così il segretario del Psi Enzo Maraio in un post su Facebook.

“E se fosse la viltà a guidare la mano di certa politica? Ottaviano Del Turco è ammalato, gravemente ammalato, e gli viene tolta la possibilità di curarsi. Nemmeno a un ergastolano. Aspetto che la presidente del Senato mi dica cosa ne pensa”. Così in un post su Facebook ha aggiunto Riccardo Nencini, presidente del Psi.