Di Maio e l’evanescente politica estera del governo

E’ iniziato il nuovo anno con i venti di guerra che attraversano il Mediterraneo dal Medio Oriente fino alla Libia, luoghi molto vicini all’Italia. Ma il Governo Italiano che fa?

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato su Facebook un vertice straordinario sulla Libia oggi a Bruxelles assieme ai colleghi di Francia, Germania, Gran Bretagna e l’alto rappresentante per le politiche Ue, Josep Borrell.

Il ministro Di Maio ha scritto: “La situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma questo non significa che l’Ue debba restare immobile. Ne ho parlato ieri sera a Roma con l’alto rappresentante per le politiche Ue, Josep Borrell, con il quale abbiamo affrontato anche il dossier iraniano. Fra poco sarò a Bruxelles, per un vertice straordinario insieme ai miei omologhi europei di Francia, Germania, Gran Bretagna e con lo stesso Borrel. Fino all’ultimo abbiamo provato con la missione in Libia, ma dopo l’attacco all’Accademia militare, che abbiamo condannato con forza, sono ovviamente venute a mancare le condizioni di sicurezza. Continuiamo tutti a ritenere che non esista alcuna soluzione militare e ne discuteremo oggi in sede Europea. Come Italia, abbiamo peraltro ottenuto che al Consiglio Affari Esteri di venerdì si parli, oltre che di Iran, anche di Libia, che per noi è la priorità. L’Ue questa volta, dimostri di saper fare l’Ue”.

Il ministro Di Maio, però, dovrebbe aver presente che l’Unione Europea non è un’entità esterna, ma una realtà di cui fa parte anche l’Italia che dovrebbe far sentire la sua voce attraverso il Governo in cui il ministro degli Esteri ha competenze specifiche.

La situazione in Libia è passata in secondo piano nella scala delle priorità europee, nel momento in cui l’Unione Europea si sta attivando per cercare di giocare un ruolo di mediazione tra Iran e Stati Uniti dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani. Sull’Iran, l’Ue intenderebbe trovare spazio per la diplomazia e lavorare per una de-escalation come ha sostenuto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sottolineando di voler di usare i “canali di comunicazione molto robusti con gli attori della regione per sostenere coloro che rimangono assennati”. Secondo Von der Leyen, che ha convocato per mercoledì una riunione straordinaria del collegio dei commissari, Teheran, nel suo interesse, dovrebbe percorrere la via della saggezza e non dell’escalation.

Per l’Unione europea, l’urgenza è quella di prevenire un conflitto diretto tra la Repubblica islamica e gli Stati Uniti, evitare che possibili rappresaglie colpiscano gli europei, ma anche resuscitare l’accordo sul nucleare che Teheran ormai rinnega apertamente. Il compito appare complicato per le divisioni che stanno emergendo tra i 28 Paesi dell’Ue. Secondo qualche fonte dell’Ue, alcuni Paesi europei sono apertamente dalla parte degli Usa perché sono più legati alle relazioni transatlantiche. Altri sono più comprensivi nei confronti dell’Iran dove hanno interessi economici.

In una dichiarazione congiunta, Francia, Germania e Regno Unito hanno esplicitamente criticato l’Iran e Soleimani per il ruolo destabilizzante in Medio Oriente. Von der Leyen ha adottato la stessa linea, ricordando che “l’origine della crisi si trova in forze vicine all’Iran”. La presidente della Commissione ha espresso anche “grande preoccupazione” per l’annuncio di Teheran di voler arricchire l’uranio senza limiti.

L’alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, si è mostrato invece più vicino alle ragioni di Teheran. In una lettera inviata ai ministri europei in cui ha dato conto della sua conversazione telefonica con il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Zarif, Borrell ha detto che l’Iran non vuole una escalation ed è pronto a rispettare l’accordo sul nucleare. Anche l’Italia sembra adottare la linea della prudenza e dell’equidistanza. Tanto più che in gioco c’è anche la crisi libica, dove il generale Khalifa Haftar ha annunciato la presa di Sirte, mentre la Turchia ha confermato che i suoi soldati stanno andando gradualmente in Libia.

A premere sull’Ue per un’iniziativa in Libia più forte non c’è solo l’Italia: anche Grecia e Cipro hanno un interesse diretto a tenere Ankara lontana dalla Libia. Ma, nonostante una condanna per l’attacco di sabato contro un’accademia militare a sud di Tripoli, Borrell sembra essersi disimpegnato. Un portavoce dell’Alto rappresentante ha detto che la missione Ue con Luigi Di Maio a Tripoli non è mai stata annunciata. Secondo diverse fonti, Borrell ha convocato per venerdì una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Ue per discutere di Iran. L’Italia e altri paesi spingono perché in agenda ci sia anche la Libia.

Ma l’urgenza, per gran parte dei paesi Ue, ora è l’Iran. E proprio per discutere della situazione in Medio Oriente dopo l’escalation tra Stati Uniti e Iran seguita all’uccisione del generale Soleimani, i ministri degli Esteri della Ue hanno deciso di anticipare a venerdì il Consiglio Esteri straordinario che era in calendario per il 20 gennaio.

Il ministero della Difesa, dopo le indiscrezioni di stampa secondo le quali i soldati italiani hanno lasciato, nel corso della notte, la base americana a Baghdad, da due giorni sotto il tiro dei mortai, ha sottolineato: “Nessuna ipotesi di ritiro dei militari italiani dall’Iraq”.

Immediatamente, lo Stato Maggiore della Difesa ha precisato: “La pausa delle attività addestrative e l’eventuale ridislocazione dei militari italiani dalle zone di operazione irachene rientra nei piani di contingenza per la salvaguardia del personale impiegato”. Quindi nessun ritiro dei militari italiani ma una parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad.

Lo Stato Maggiore della Difesa ha fatto sapere: “Non rappresentano una interruzione della missione e degli impegni presi con la coalizione ma sono solo dipendenti dalle misure di sicurezza adottate. Gli stati di allertamento e le misure di sicurezza sono decise a livello di coalizione internazionale in coordinamento con le varie nazioni partner. Al momento, il Quartier Generale della coalizione sta pianificando una parziale ridislocazione degli assetti al di fuori di Baghdad”.

La situazione internazionale divenuta precaria a seguito dell’uccisione del generale iraniano Soleimani in Iraq da parte degli Stati Uniti ha fatto nascere tra gli italiani, e tra i siciliani in particolare, la paura di un nuovo conflitto mondiale. Il timore è che le basi americane in Italia, tra cui quella di Sigonella, possano diventare bersagli da parte del blocco antagonista agli Usa. Il timore è anche legato alla presenza dei soldati italiani all’estero.

L’attacco statunitense ha riacceso i riflettori sulla presenza dei militari italiani all’estero dispiegati in varie missioni in altrettante aree del globo.

Ma quanti sono i soldati italiani all’estero e dove si trovano? A chiarirlo è la relazione sulle missioni dell’Esercito che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 23 aprile 2019 . Il dato è quindi fermo al giugno 2019 quando il Parlamento ha approvato il documento finale.

Sarebbero 7.343 le forze italiane dispiegate nelle varie missioni del mondo. Un dato in diminuzione rispetto all’anno precedente in cui erano 7.967. Un numero che però è da ridimensionare visto che il numero medio effettivo si aggira sulle 6.309 unità. Sono, invece 45 le missioni internazionali che vedono impegnati i nostri militari.

In Europa operano circa 2.500 militari, la maggior parte dei quali in missioni di pattugliamento in mare (operazione Mare sicuro). Seguono, tra quelli impegnati in missioni navali, il contingente impegnato nell’operazione Eunavfor Sophia (520 militari) e nell’operazione Nato nel Mar Mediterraneo orientale e Mar Nero (259 militari). Altri 530 militari operano nei Balcani nell’ambito dell’operazione Nato Kfor,mentre 166 uomini sono impiegati in Lettonia nell’ambito dell’operazione Baltic Guardian. Altri 130 lavorano nella missione per la sorveglianza dello spazio aereo europeo. I restanti uomini sono dispersi in contingenti ridotti in Albania, Bosnia, Kosovo, Cipro e altre operazioni navali.

Il contingente italiano più numeroso è quello impiegato in Libano dove si sta svolgendo la missione Unifil, dell’Onu, e una missione bilaterale Italia-Libano di addestramento delle forze di sicurezza libanesi. Numeroso è anche il contingente italiano in Iraq, dove si è consumato l’attentato al generale iraniano degli scorsi giorni da parte di un drone americano e dove sono presenti 1.100 uomini italiani delle forze speciali. In Iraq gli italiani si occupano di addestramento delle truppe curde a Erbil, capitale della Regione curda irachena, e delle truppe irachene, anche in ambito di antiterrorismo, a Baghdad. Restano truppe italiane anche in Afghanistan dove ancora ci sono circa 800 militari. I restanti militari sono impiegati in varie missioni tra Israele e Palestina.

La presenza dei militari italiani si fa notare anche nel continente africano. In particolare, in Somalia ci sono circa 533 uomini impiegati nell’operazione navale Eunavfor Atalanta per il contrasto alla pirateria. Schiere di italiani anche in Libia (circa 400), in Niger (292), in Gibuti, (92), in Egitto (75).

I venti di guerra che soffiano dal Medio oriente alla Libia spingono il governo di Giuseppe Conte a derubricare le fibrillazioni della maggioranza, suggerendo un rinvio dei vertici politici attesi per il rientro dopo la sospensione natalizia. Il premier è stato impegnato nelle scorse ore nei contatti con i leader europei e mediorientali. Domenica ha sentito il presidente dell’Iraq Barham Salih, assicurandogli l’impegno italiano alla stabilizzazione del suo Paese, lunedì ha avuto una lunga telefonata con Angela Merkel, con la quale ha condiviso la necessità di uno stretto raccordo europeo sui fronti iraniano e libico.

In Libia Italia e Germania ritengono necessario elevare al massimo la pressione diplomatica per promuovere quella soluzione politica anche attraverso la programmata conferenza di Berlino. Ma intanto la missione Ue prevista a Tripoli non si è teunta: i ministri europei si vedranno al Cairo per discutere della situazione libica ma le notizie dal campo di battaglia rischiano di superare in velocità qualunque discussione diplomatica.

Sul quadrante iracheno-iraniano, Conte, sulla stessa lunghezza d’onda della cancelliera tedesca, ha invece ribadito la necessità di confermare l’impegno per la stabilizzazione della regione. Grande attenzione, poi, è stata data dal governo per garantire il massimo di sicurezza alle missioni militari italiane all’estero.

Tutto questo fa emergere la totale assenza dell’attuale governo da una politica estera incisiva e che sappia dare un ruolo all’Italia nel panorama geopolitico.

La situazione più eclatante è quella libica dove la politica del ‘laissez faire’, stando a guardare su come andrà a finire il conflitto tra Haftar ed Al-Serraj non paga. L’intervento dei turchi in Libia rivendica l’antico ruolo dell’impero Ottomano nel Mediterraneo e nell’Europa orientale, con il sostegno della Russia di Putin. Ma non solo, l’Italia rischia di perdere i pozzi petroliferi dell’Eni in Libia. Infatti, se vincerà Haftar potrebbero beneficiarne i francesi, gli americani, gli inglesi ed i russi. Se, invece vincerà Al Serraj con il sostegno militare della Turchia, ugualmente i pozzi dell’Eni non resterebbero all’Italia ma potrebbero andare quasi certamente ad Erdogan. Come già noto, si tratta del 40% del fabbisogno petrolifero dell’Italia.

Salvatore Rondello