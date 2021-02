“Dialoghi Sinfonici”: musica classica in streaming

Allo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, da venerdì prossimo, via streaming sulla piattaforma Atcl Magazine (sezione live), prima puntata di “Dialoghi Sinfonici”, tre appuntamenti con l’opera in un format promosso da Europa InCanto, in collaborazione con Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Questo il programma delle tre serate: venerdì 19 febbraio ore 19:00, Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 40 in Sol minore K550 – Primo movimento / Don Giovanni – Ouverture / Il flauto magico – Ouverture. Venerdì 26 febbraio ore 19:00, Gioacchino Rossini: Il Barbiere di Siviglia – Ouverture / La Gazza ladra – Ouverture / Guglielmo Tell – Ouverture – Allegro vivace finale.

Venerdì 5 marzo ore 19:00, Giuseppe Verdi: Nabucco – Ouverture / La Traviata – Preludio atto I / La Traviata – Finale I – è strano, è strano…

“Dialoghi Sinfonici”, quindi, propone un’esperienza innovativa, in grado di coinvolgere il pubblico all’evento concertistico, grazie al direttore Germano Neri, sul podio dell’Europa InCanto Orchestra e con la voce del soprano Chiara Polese, che si rivolge alla platea virtuale guidandola alla scoperta degli aspetti, non solo musicali, che hanno influenzato le creazioni dei compositori.

Un viaggio alla scoperta dell’evoluzione della scrittura musicale operistica grazie alle più celebri pagine sinfoniche, ouverture e arie d’opera di Mozart, Rossini e Verdi, che rappresentano un concentrato delle idee musicali e creative di alcuni tra i maggiori compositori che hanno contribuito all’evoluzione della musica nel panorama mondiale.

Non solo le più note opere liriche vengono così riassunte nelle celebri ouverture e arie d’opera, ma si attraverseranno anche le pagine immortali della musica sinfonica che, dalla purezza cristallina della scrittura mozartiana al noto impiego del crescendo rossiniano fino ad evolversi nell’intenso pensiero verdiano, ci illustreranno come riconoscere le peculiarità dei tre autori e a scoprirne le reciproche influenze.

Come spiega il Maestro Neri: «Cosa si cela dietro all’emozione che si prova quando si ascolta una melodia o un determinato impasto sonoro? Cosa lega il gesto del direttore d’orchestra alla scrittura dei compositori?

Con Dialoghi Sinfonici vogliamo prendere per mano l’ascoltatore e condurlo lungo un’emozionante avventura, alla scoperta delle curiosità musicali, biografiche, storiche, scientifiche e addirittura culinarie, che ruotano attorno alle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni».

«Durante le tre puntate – continua ancora il Maestro – verranno spiegate le ragioni storiche e culturali per cui le melodie scritte in certe tonalità siano in grado di influenzare le emozioni, a differenza delle successioni ritmiche che invece attivano l’irresistibile impulso di tenere il tempo; oppure il motivo per cui – come è stato scientificamente dimostrato – il nostro cervello attiva determinate aree in risposta alle diverse tonalità e frequenze sonore. L’acquisizione di queste e di molte altre informazioni renderà innovativa l’esperienza d’ascolto del pubblico che, grazie a questi nuovi strumenti interpretativi fruisce la musica con nuove motivazioni».