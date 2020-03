Diamond Princess, onorificenza al comandante da Mattarella

In considerazione del suo esemplare comportamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante della Diamond Princess Gennaro Arma. Il comandante Arma è sceso per ultimo dalla Diamond Princess in quarantena nel porto di Yokohama, in Giappone per via dei numerosi casi di coronavirus registrati a bordo. Lo sbarco dei passeggeri, inizialmente a bordo erano in 3100, tra cui 35 italiani, era iniziato lo scorso 19 febbraio.

Divisa impeccabile, trolley e mascherina sul volto, ha lasciato la nave per rientrare a casa, a Meta di Sorrento, in Campania, quando avrà finito un periodo di quarantena precauzionale in una struttura specializzata in Giappone. Meta di Sorrento. Lo stesso Comune dove è nato un altro comandante di nave da crociera, Francesco Schettino, noto alle cronache per ben altre imprese.