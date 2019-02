Diciotti. Gasparri propone il no alla autorizzazione

Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri ha proposto di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della Diciotti. Per Gasparri, nella sua veste di relatore, nella proposta fatta ai senatori riuniti nella giunta, “alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate sottolinea l’opportunità che la Giunta proponga all’assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere”.

Un tentativo di riavvicinare l’ex alleato al centrodestra? Forse. Gasparri inoltre informerà, a quanto si apprende, la presidente del Senato affinché invii ai giudici diCatania gli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli che sono stati allegati alla memoria difensiva del vicepremier Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. Gasparri ha di fatto accolto la richiesta del senatore Grasso su quei documenti.

Nei documenti, allegati alla memoria difensiva del vicepremier Matteo Salvini, il presidente del Consiglio spiega che le decisioni prese in quel frangente furono condivise da tutto il governo e quindi la responsabilità è comune.

Decidendo di inviare gli atti a Catania, Gasparri ha di fatto accolto la richiesta del senatore Pietro Grasso. Quest’ultimo, che fa parte della giunta per le immunità, aveva sostenuto che la mancata trasmissione sarebbe risultata in un’omissione di denuncia. In questo modo, invece, il Tribunale dei ministri di Catania dovrà esprimersi sull’intero esecutivo, dal momento che entra in possesso degli atti in questione. Per quanto riguarda la proposta di non concedere l’autorizzazione, Gasparri, nella sua veste di relatore, ha spiegato: “Alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate, la Giunta dovrebbe proporre all’assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere”.