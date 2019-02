LO SCAMBIO

Il segretario del Psi, Riccardo Nencini, in vista delle elezioni Europee ha notato che tra M5S e Lega c’è un collegamento dei casi Tav e Diciotti. Nencini ha detto: “Le Europee si avvicinano e le bandiere si alzano. I grillini provano a scrivere l’agenda politica strappando l’iniziativa a Salvini. C’e’ un

collegamento tra il no alla Tav Torino-Lione e il voto pro-Salvini sul caso

Diciotti. Si chiama ricatto. Con gli italiani nel mezzo”.

Sarebbero proprio gli italiani a pagare il conto di queste ‘beghe di bottega’.

Dopo l’arrivo della memoria difensiva di Salvini, con documenti allegati di Conte, Di Maio e Toninelli, la tensione è salita. È ormai scontro nella Giunta presieduta da Maurizio Gasparri. Per il premier Conte c’è stata: “Attuazione di un indirizzo politico-istituzionale che il governo ha condiviso”, come si legge nelle sue quattro pagine allegate alla memoria difensiva composta da 23 pagine, inviata al vaglio della Giunta delle elezioni e delle Immunità del Senato. Di queste, 16 sono su carta intestata del ministero dell’Interno, più le pagine di Conte e quelle di Di Maio/Toninelli (altre tre). Il plico è stato ricevuto dai membri della Giunta chiamati a decidere sul caso e che è stata aggiornata al termine dei lavori dell’Aula per valutare la ricevibilità delle memorie presentate.

Secondo l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, i documenti non sarebbero ricevibili. Secondo il senatore ed ex magistrato, i documenti andrebbero comunque trasmessi al Tribunale dei Ministri. Grasso ha detto: “Le memorie devono provenire dall’interessato, mentre sono state allegate altre memorie da Conte e da Di Maio e Toninelli, che non sono ricevibili proceduralmente. Nel caso in cui fossero ammessi, visto che è detto in maniera esplicita che si condividono tutte le determinazioni del ministro Salvini, si impone la trasmissione di questi atti al Tribunale dei Ministri e una sospensione della procedura. Perché non hanno potuto valutare questo aspetto, quello della partecipazione di tutto il governo a questa azione”.

Il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, ha deciso che i documenti allegati sono ammissibili. Gasparri ha lasciato Sant’Ivo alla Sapienza, sede dell’organismo parlamentare, dopo il secondo incontro convocato proprio per decidere sull’ammissibilità. Il senatore azzurro, Maurizio Gasparri ha comunicato: “Ci saranno tra mercoledì e giovedì prossimo nove ore di dibattito in Giunta, poi vedremo quando farò la mia relazione. Ma entro il venti si vota, aggiornando l’agenda dei lavori per arrivare a decidere sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini”.

Nella lettera inviata al ministro dell’Interno, che il vicepremier ha allegato alla memoria presentata in Giunta, il premier Conte ha scritto: “Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione. Le azioni poste in essere dal ministro dell’Interno si pongono in attuazione di un indirizzo politico-istituzionale che il governo da me presieduto ha sempre coerentemente condiviso, sin dal suo insediamento. Sulla vicenda della Diciotti si è reso necessario porre in essere azioni ispirate al massimo rigore. Azioni con due obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani e impedire la tragica perdita di vite umane, da un lato, e promuovere una politica di contrasto dell’immigrazione irregolare quanto più possibile condivisa a livello europeo dall’altro”.

“Sulla vicenda Diciotti: decisioni frutto di una condivisione politica, quanto alla gestione delle operazioni di salvataggio dei migranti a bordo dell’unità navale”. Questo sarebbe il passaggio conclusivo della memoria inviata dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, allegata al testo di Matteo Salvini.

Il senatore del M5S, Francesco Urraro, entrando a Palazzo Madama, ha detto: “Per quanto riguarda il tema del voto online dei 5 Stelle, non mi risulta questa opzione”.

Invece, il capogruppo del M5S in Giunta, Michele Giarrusso, ha affermato: “Aspettavamo questi documenti, li esamineremo e decideremo insieme la valutazione da fare, la nostra posizione la conoscerete nei prossimi giorni”. Inoltre, il sen. Giarrusso, avrebbe parlato anche alla luce di posizioni espresse da esponenti del Movimento, come Nicola Morra, sull’atteggiamento da assumere sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno.

Inoltre, finora, non tutti i ministri hanno sottoscritto e sostenuto le dichiarazioni di Conte, Di Maio e Toninelli a sostegno di Matteo Salvini.

All’interno della Giunta del Senato, Lega e M5S non avrebbero la maggioranza potendo contare solo su 11 voti su un totale di 23 voti. La maggioranza è fatta di dodici voti e l’ago della bilancia potrebbe essere il rappresentante di Fratelli d’Italia. Dopo, ci sarebbe comunque il voto al Senato.

Dunque, non sarebbe solo Salvini ad essere sotto accusa, ma l’intero Governo come risulta dalle memorie presentate. Un altro caso senza precedenti creato dal governo-giallo verde per mettere sempre più in crisi la democrazia nella Repubblica italiana.

Salvatore Rondello