Didattica, che spettacolo! incontra Dialoghi Mediterranei

Il nuovo appuntamento per “Didattica, che spettacolo!” il format online in diretta streaming dalle pagine social del Teatro Villa Pamphilj, si terrà domani, venerdì 8 gennaio, alle ore 18:00.

Checco Galtieri incontrerà il multi strumentista e compositore Stefano Saletti, ideatore del format “Dialoghi Mediterranei”, e la cantante Gabriella Aiello, protagonista di una delle puntate andate in onda nella scorsa primavera.

Nel corso dell’incontro i tre dialogheranno sulla forza della musica popolare italiana e di tutto il bacino del Mar Mediterraneo, sulla bellezza delle tradizioni musicali, sui rispettivi universi sonori, raccontando le influenze e i vari stili che hanno contraddistinto il loro percorso professionale. Inoltre, Saletti e Aiello eseguiranno alcuni brani tratti dai rispettivi lavori discografici

Cantante, didatta e ricercatrice di tradizioni popolari italiane, Gabriella Aiello è stata la voce degli Indaco e ha collaborato con molti artisti. Dal 2001 è la voce dei Tamburi del Vesuvio di Nando Citarella con cui da anni collabora in molte altre produzioni della sua compagnia “La Paranza”. Dal 2013 collabora con Oni Wytars Ensemble e si dedica a progetti in duo avvalendosi di collaborazioni importanti come l’arpa di Giuliana De Donno, la chitarra di Giuseppe De Trizio, la chitarra barocca di Simone Colavecchi e la mandola di Mauro Palmas.

Musicista e compositore, suona strumenti della tradizione musicale mediterranea (bouzuki, oud, saz, mandola), Stefano Saletti, già fondatore dei Novalia, è il leader della Banda Ikona con la quale ha registrato quattro album cantati in Sabir, l’antica lingua del Mediterraneo. Ha diretto diversi ensemble internazionali: la 7 Sóis Orkestra, Les Voix du 7 Sòis e la Med Arab Jewish 7 Sois Orkestra. Nel 2014 ha dato vita all’ensemble Cafè Loti, insieme a Nando Citarella e Pejman Tadayon con i quali ha registrato i cd “Cafè Loti” e “In Taberna”. Nel 2010 è uscito il cd “Oriental Night Fever” realizzato con il musicista produttore francese Hector Zazou e la cantante Barbara Eramo. Ha scritto numerose colonne sonore per il cinema e il teatro collaborando con Massimo Popolizio, Giancarlo Giannini, Pupi Avati, Pamela Villoresi, Omero Antonutti, Predrag Matvejevic e molti altri. L’ultimo disco della Banda Ikona “Soundcity” è stato finalista al Premio Tenco e al quarto posto della classifica mondiale della World Music. E’ l’ideatore e direttore del Festival Popolare Italiano.

Didattica, che Spettacolo! è una produzione Teatro Villa Pamphilj (direzione artistica di Veronica Olmi) e Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia, e rientra in #Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.