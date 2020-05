“Didattica, che spettacolo!”: online dal Teatro Villa Pamphilj

Prende il via oggi un nuovo format online del Teatro Villa Pamphilj, a cura della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, intitolato “Didattica, che spettacolo!”. Il format presenta artisti e musicisti che sono stati di casa al Teatro o che lo saranno, appena l’emergenza Covid 19 lo permetterà.

Si tratta di conversazioni musicali guidate da Paolo Pecorelli (La Batteria, coordinatore dipartimento adulti della Scuola) e da Checco Galtieri (Portavoce del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale e direttore della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia).

Durante gli incontri verranno messi a confronto l’aspetto educativo e quello performativo che, per la buona riuscita della didattica, dovrebbero essere sempre legati l’uno all’altro.

Tutti i venerdì alle 18, a partire da oggi 22 maggio, saranno presentate nuove produzioni, verranno riscoperti filmati rari, si dialogherà sui progetti futuri e su come la musica e la didattica cambieranno nel rapporto artista/pubblico, insegnante/allievi, dopo l’emergenza Covid 19.

Si parte con un ciclo di tre incontri legati a L’Orchestra di Villa Pamphilj, una residenza focale del Teatro, e ad artisti italiani che con questa hanno collaborato.

Domani, il primo incontro, dal titolo “Dissonanze On Line”, sarà con Patrizio Fariselli, storico pianista e tastierista degli Area accanto a Stratos, Capiozzo, Tofani e Tavolazzi, che converserà con Checco Galtieri e Paolo Pecorelli.

Fariselli, ospite dell’Orchestra di Villa Pamphilj per laboratori e concerti, è un artista speciale il cui percorso è frutto della frequentazione di numerosi linguaggi musicali e delle più variegate esperienze artistiche, dal prog-rock al jazz, attraverso l’improvvisazione radicale e la musica contemporanea di matrice cageana per giungere fino alla composizione di colonne sonore e di musiche per l’infanzia.

Il secondo appuntamento, venerdì 29, dal titolo “Dalla cadenza evitata alla viola da gamba”, vedrà come ospite Fabrizio Cardosa, altro artista decisamente poliedrico, che sembra incarnare nella contemporaneità i multiformi talenti di un uomo rinascimentale.

Oltre all’attività d’insegnamento e direzione corale presso la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Cardosa è arrangiatore e compositore di grande spessore, esperto di musica elettronica, nonché liutaio provetto nella costruzione di copie di strumenti rinascimentali e barocchi, soprattutto viole da gamba ispirate a quelle dei grandi liutai del passato , ed è anche direttore dell’Orchestra Di Villa Pamphilj.

Venerdì 5 giugno, “Jazz not only”, con Ada Montellanico vocalist jazzistica di spicco del panorama europeo, docente al Conservatorio di Campobasso. Ada Montellanico avrebbe dovuto esibirsi con l’Orchestra di Villa Pamphilj di Fabrizio Cardosa il 4 maggio scorso ma l’appuntamento, ovviamente, è saltato. Prima di tornare dal vivo insieme, i due dialogheranno, ragionando anche con i partecipanti alla diretta, su quanto stia incidendo questa nuova e particolare emergenza sul mondo della creatività, del jazz e dell’improvvisazione: tre concetti distinti, ma assai convergenti

Venerdì 12 giugno, “L’ottavo viaggio di Sindbad”, incontro con Giusi Cataldo e Linea Ensemble.

Cinque artisti, ospiti frequenti del teatro, raccontano i loro progetti reading musicali: la melodia delle parole, la narrazione della musica con testi che viaggiano nel tempo e nello spazio da Virgilio e Dante a Erri De Luca e la palestinese Suad Amiry, da Kavafis a Tiziano Terzani. Anche le musiche percorrono secoli e incrociano generi: da Al Sunbati a Tasman, da Piazzolla a Mompou, da Zawinul ai King Crimson.

Il programma di Didattica che Spettacolo proseguirà a giugno con la presentazione di diversi progetti artistici, nuove produzioni musicali e CD, per poi proseguire con un ciclo di dirette dedicate alla nuova didattica in tempo di Covid 19, durante le fasi 2,3 e 4.

“Didattica che spettacolo!” si inserisce nella programmazione social del Teatro Villa Pamphilj diretto da Veronica Olmi e fa parte di #IncursioniArtisticheDiMutualità, il palinsesto digitale TIC ON LINE dei Teatri in Comune – rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – assessorato alla crescita culturale

Il Teatro Villa Pamphilj è on line sulla pagina Facebook www.facebook.com/TSVCorsini/, ogni giorno con un programma settimanale di Teatro, Musica, Poesia, Arte varia, per tutte le età.



Redazione Avanti