Diesel e 24Bottles uniti per la salvaguardia degli oceani

Quando un’idea fashion diventa un grido per la salvezza del pianeta. E’ il caso di Diesel, nota azienda veneta specializzata in denim, che ha stretto una collaborazione con il brand 24Bottles. Per la prima di due collezioni esclusive è stata presentata un’edizione speciale della Clima Bottle, ispirata al blu denim dei jeans Diesel. La finitura degradè della bottiglia ricorda visivamente le profondità dell’oceano, richiamando l’attenzione su un ecosistema che soffre a causa dell’inquinamento da plastica. “Lo slogan ‘Steel lungs to breath under water’ (Polmoni d’acciaio per respirare sott’acqua) è inciso sulla bottiglia, come un invito rivolto ai consumatori ad evitare la plastica usa e getta, per la salute e a beneficio del mare, a lungo termine”.

Già lo scorso luglio Otb, gruppo di proprietà di Renzo Rosso cui fa capo Diesel, aveva lanciato l’iniziativa ‘Remove plastic from water by removing water from plastic’ (Togli la plastica dall’acqua, togliendo l’acqua dalla plastica), in collaborazione con 24Bottles. Per incoraggiare l’adozione di pratiche quotidiane virtuose, il gruppo veneto ha fornito a tutti i suoi dipendenti la Clima Bottle e, in tutte le sedi italiane Otb i distributori automatici di acqua potabile hanno sostituito quelli di plastica monouso. Questa attività sarà estesa anche in tutto il mondo nelle filiali estere di Otb.

24Bottles è un marchio di design italiano nato nel 2013 con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle bottiglie di plastica usa e getta sul pianeta e sulle nostre vite. Il brand ha anche promosso un ambizioso programma per raggiungere zero emissioni, con l’obiettivo di eliminare la sua impronta di carbonio.

Andrea Malavolti