Dirigenti ed amministratori contestano il rilancio della Rosa nel Pugno

I sottoscritti dirigenti ed amministratori del PSI di ogni parte d’Italia, di fronte alla intenzione del Segretario Riccardo Nencini di voler portare avanti, anticipando e scavalcando di fatto le assise congressuali, il progetto di presentare una lista Rosa nel pugno, peraltro con una sola parte dei Radicali, alle elezioni europee, nonostante che gli organismi nazionali del Partito non abbiano mai chiaramente deliberato al riguardo, esprimono la loro viva preoccupazione e dichiarano di non riconoscersi assolutamente in questa azione politica.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Ebbene, dopo il flop della lista

Insieme alle ultime elezioni politiche, che ha portato il PSI al minimo storico, è

davvero inaccettabile voler ripetere l’errore, conducendo il Partito ad un’altra

prevedibile disfatta, essendo l’area politica della Rosa nel pugno già ampiamente

occupata dalla lista +Europa voluta da Emma Bonino.

Pertanto i sottoscritti contestano decisamente l’iniziativa “VERSO LA ROSA NEL PUGNO”,

organizzata in vista delle elezioni europee dal Segretario Nencini insieme con

l’esponente radicale Maurizio Turco per il giorno 26 gennaio 2019 a Firenze, ed

auspicano, invece, il recupero dell’identità socialista in un momento nel quale

emerge universalmente una fortissima domanda sociale.

I suindicati dirigenti ed amministratori del PSI vanno ad aggiungersi ai seguenti compagni della Lombardia, i quali, nel mese di dicembre 2018, si erano opposti con successo al precedente tentativo del Segretario Nencini di presentare a Milano il progetto Rosa nel Pugno:

