Diritto al Futuro: ecco la “rivoluzione ambientale”

Il 27 settembre prossimo si svolgerà lo sciopero globale sui cambiamenti climatici ed il diritto al futuro. La tematica ambientale è e deve rimanere centrale nell’agenda socialista. Che a ricordarlo sia un manipolo di giovani studenti guidati dalla svedese Greta Thunberg deve faci pensare su quanto realmente la politica italiana, e complessivamente la politica europea e mondiale, si sia spesa negli ultimi anni su questo tema.

So che questo articolo ha un inizio “bruto”, un po’ come la prima Catilinaria ciceroniana, ma ritengo il tema centrale e da trattare con pochi ghirigori ed orpelli formalistici.

Le problematiche ambientali, oggi più che mai, sono gravissime: già il 10 dicembre 2007, quando gli fu conferito il premio Nobel, Al Gore mise in allarme tutto il mondo sulle questioni ambientali. Egli disse: “Uno studio prevede che la calotta polare sarà completamente andata in meno di 22 anni. Un altro studio dei ricercatori della Marina americana avverte che ciò potrebbe succedere fra soli 7 anni. Sette anni a partire da oggi”.

Già nel 2007, ciò dimostra, che la situazione in cui l’uomo aveva precipitato la natura era senza precedenti e gravissima. Sono passati dodici anni da quella dichiarazione. La calotta polare ancora non è “completamente andata”, ma la strada è quella.

Iniziare delle lotte per rendere il sistema ecosostenibile è necessario, ed iniziare da politiche nazionali è fondamentale, benché ciò possa far storcere il naso. La creazione di prodotti ecosostenibili, frutto del riciclo, è una delle strade da percorrere.

Partendo dall’uso della plastica e dei derivati del petrolio, sostituire la plastica “usa e getta” con plastiche riciclate o con vetro (più dispendioso ma maggiormente eco-sostenibile) è un passo fondamentale. Molti stanno già da due anni a questa parte sostituendo i bicchieri di plastica con bicchieri in fibra di bambù, molto facilmente biodegradabili.

L’uso della carta dev’essere più accorto: non è la dematerializzazione dei dati l’unica strada perseguibile. Le cartiere sono aziende che, per unità di prodotto, inquinano di più. Benché ciò privi di ossigeno l’industria della carta, una direzione opportuna è l’utilizzo di carta riciclata o, ancor di più, della carta di canapa (prodotto straordinario ed altamente ecosostenibile tratto da una pianta utile anche nel settore tessile – le fibre filate di canapa hanno tenuto a galla il tessile italiano per decenni – ed alimentare – l’olio alimentare di canapa ha proprietà straordinarie). Di cannabacee esistono tante varietà, molte peraltro prive del Tetracannabiolo (principio attivo stupefacente), e su di esse l’attenzione rivolta da moltissimi ricercatori italiani (non ultimo Marco Martinelli con una equipe di altri ricercatori della Scuola Superiore sant’Anna di Pisa) che si sono concentrati sugli usi della pianta e sull’ecosostenibilità di essa.

L’utilizzo di plastiche riciclate per la coibentazione degli appartamenti e la sostituzione dell’asfalto nelle strade non è una chimera: il costo delle opere è notevolmente abbattuto, ed il lancio di questo sistema è avvenuto in Olanda nel 2015, a cui si sono accodate Francia e Germania tra il 2016 ed il 2017 e Gran Bretagna nel 2018.

Si potrebbe continuare per ore con queste elencazioni. Ma per fare un ragionamento calzante, dobbiamo riconoscere una cosa: in Italia le eco-mafie vivono una condizione di “beatitudine”. Mentre infatti nel 2007 in Svizzera lo smaltimento differenziato ed ecosostenibile dei rifiuti era la normalità, a Palermo, nel 2019, in meno del 25% della città è avviata la differenziata (che comprende solamente parte del centro storico e parte di alcune strade “principali” di alcuni quartieri) mentre lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti è in perenne stato emergenziale, con la discarica a cielo aperto di Bellolampo in perenne stato di crisi (ultima in ordine di tempo quella documentata da La Repubblica di Palermo il 23 settembre scorso). Di questo fenomeno si iniziò a parlare nel 1995 con l’istituzione della Commissione d’Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti, le cui attività furono anche fiancheggiate da Legambiente che, con il rapporto “Ecomafia 2015”, quantifica il giro d’affari malavitoso del traffico di rifiuti in 22 miliardi di euro e geolocalizza il maggior numero di reati ambientali (quelli acclarati dall’autorità giudiziaria, non quelli stimati) tra Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.

Per una vera lotta al surriscaldamento, il nostro paese deve fare un’opera di preservazione e ricostituzione, e ciò passa dalla lotta senza quartiere alle ecomafie e dalla presa di coscienza di ciò che è andato storto nel corso della storia per non essere, come ci definiva Indro Montanelli, un popolo di contemporanei.

Lo smaltimento differenziato ed ecosostenibile dei rifiuti passa da una lotta anche a discapito dei beni di consumo di larga scala. Pensiamo, appunto, alla carta di canapa: su di essa è scritta la costituzione americana, la carta dei diritti americana, erano stampate su essa le banconote francesi. L’odio nei confronti della canapa e l’allarmismo furono strumentali: negli anni trenta del secolo scorso, infatti, fu brevettato il nylon dalla DuPont Company, e l’utilizzo della carta di canapa era nuovamente in aumento. L’utilizzo di fibre di canapa per i tessuti e la carta di canapa minacciavano, ovviamente, l’immissione nel mercato dei prodotti a base di nylon e la produzione di carta da cellulosa, tanto da smuovere la Dupont Company e la Gulf Oil di Mellon a co-finanziare il gruppo editoriale di Hearst (anch’egli interessato) per realizzare una campagna mirata dal 1935 in poi (clamorose furono una dichiarazione di Mellon che dichiarò “Perché violentare la natura con la canapa? C’è il petrolio” ed una vignetta “satirica” nei quotidiani di Hearst che mostrò che a far uso della canapa erano messicani, neri, meticci e italiani) che portò ad una legge del 1938 (che è di ispirazione a troppe normative nel mondo) che dichiarò illegale ogni uso della canapa: fu resa illegale una “pianta scomoda” per gli interessi delle grandi lobby! E dopo soli due anni le mafie americane ebbero linfa economica con il mercato nero delle droghe.

Questo esempio storico è la dimostrazione che gli interessi dei privati confliggono con gli interessi pubblici diffusi: se oggi i giovani si trovano a dover “scioperare”, o meglio manifestare, in tutto il mondo per reclamare il “diritto al futuro”, forse siamo al punto in cui ci si rende conto che il progresso sospinto da uno sfrenato consumismo capitalistico sta distruggendo il pianeta.

Combattere per l’ambiente, e quindi per il futuro, si declina nel ritorno ad un’ottica anticapitalistica. Dobbiamo quindi ripercorrere la strada in cui ci ha infognato chi ci ha preceduto per superare questo sistema malato e tornare a parlare di ecosistema e, nell’ottica della sopravvivenza umana, superare un sistema che mette la convenienza della produttività commerciale dinnanzi alla sostenibilità.

In questo, l’Italia ha moltissimo da fare, a partire ripristino serio e tutela ambientale dell’ecosistema Mediterraneo. L’Italia può salvarsi e può, ancora una volta nella storia, essere faro per l’occidente. Ma il superamento del sistema capitalistico è condizione imprescindibile per garantire una vera “Rivoluzione ambientale” e, di conseguenza, garantire il diritto al futuro.

Mattia Giuseppe Maria Carramusa

Federazione dei Giovani Socialisti – Palermo