DIRITTO DI SCEGLIERE

“Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d’accordo. Aiutare DjFabo per me era un dovere. La Consulta finalmente ha stabilito fosse un suo diritto. È una vittoria della disobbedienza civile”, Marco Cappato non sarà condannato per aver l’aiuto fornito a Dj Fabo a morire. Si parla di sentenza storica, ma sono anni che l’Italia aspetta una legge sull’Eutanasia, che tutt’ora non c’è, nonostante disegni di legge e proposte e una raccolta firme poderosa per l’Eutanasia legale.

“In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. La sentenza sul caso di Marco Cappato non è ancora stata depositata, si aspetta a domani per questo, ma il comunicato stampa spiega di aver subordinato la non punibilità al rispetto della legge sul testamento biologico che agli articoli 1 e 2 parla di consenso informato, cure palliative e sedazione profonda continua.

Nell’attesa della sentenza però la palla ripassa la Parlamento a cui tocca legiferare, così come specificato dal comunicato stampa e come ha anche ripetuto il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “Il Parlamento prenda atto della realtà sociale”.

“È una sconfitta di certa politica, ovvero della politica dei capi partito che prima di affrontare un tema devono prima mettersi d’accordo invece di andare in parlamento e discutere liberamente”, aveva già anticipato ieri Cappato. Alla Camera sono state depositate diverse proposte di legge, tra cui una dei radicali che contiene l’eutanasia, ma le commissioni Giustizia e Affari sociali non sono mai riuscite a far partire i lavori, anche a causa delle divisioni sul tema dei due partiti che formavano il precedente governo M5s e Lega.

La socialista Pia Locatelli, già deputata e presidente del Comitato permanente sui Diritti umani della Camera, che is è impegnata in questa battaglia con l’Associazione Coscioni sin dal principio, ha così commentato: “Prima di tutto vorrei ringraziare Marco Cappato e Filomena Gallo, dobbiamo a loro un grande passo avanti che ha portato la Consulta a dare una risposta di civiltà e umanità”. Poi la presidente Onoraria dell’Internazionale Socialista Donne ha continuato: “Il parlamento ancora una volta è scappato dalle sue responsabilità ed è un peccato che la presidente Casellati si sia prestata a questa ulteriore fuga”. “La Consulta – spiega la Locatelli – ci ha dato esempio di lucidità e insieme di umanità nel distinguere tra istigazione e aiuto al suicidio, ponendo delle condizioni chiare tra queste”. “Voglio sottolineare – continua la socialista – la consapevolezza della persona che prende la decisione per se stessa. Qualcuno ha detto che la vita è un dovere, io faccio presente che non è così, perché è già presente il diritto a rinunciare ai trattamenti della sedazione profonda”. “Concludo che è prevalso un profondo senso di umanità e che sia sia principio che guida al parlamento nel suo dovere di legiferare presto”.

Ma per Cappato e l’Associazione Coscioni non finisce qui, oggi in conferenza stampa ha fatto sapere che il prossimo obiettivo è quello di un dialogo con i cosiddetti “oppositori”, quei cattolici che si oppongono all’Eutanasia. Insieme si possono abbattere quelle barriere che rendono difficile la vita dei disabili e di quelli che vogliono curarsi, ma non ne hanno la possibilità.