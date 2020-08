Dl agosto, le novità per il lavoro

Dl agosto

LE MISURE PER IL LAVORO

Arriva l’ultimo tassello di un pacchetto di interventi complessivi da 100 miliardi di euro. Approvato sabato scorso “salvo intese tecniche” il decreto Agosto, che contiene misure a sostegno di lavoratori e imprese. Tra queste, il decreto prevede “18 settimane di cassa integrazione” ma “per incentivare le imprese ci sarà un nuovo intervento, un vantaggio per chi richiama” i dipendenti in azienda “con 4 mesi di sgravi contributivi al 100%” ha spiegato il premier Giuseppe Conte in una apposita conferenza stampa. “Ovviamente – ha sottolineato – non ci saranno licenziamenti”. E “per non dividere l’Italia in due, dal 1° ottobre la fiscalità sarà a vantaggio Sud. Non ci sarà differenza, nessuno sarà privilegiato a dispetto di un altro”.

E, ancora, “un occhio di riguardo andrà sempre verso le persone in difficoltà. Per questo motivo abbiamo deciso di aumentare le risorse per i disabili a 648 euro al mese”. “Aumentiamo le pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione” ha detto Conte sottolineando come “si passa dai circa 285 euro attuali fino a 648 euro al mese per 13 mensilità”.

Ecco, nel dettaglio, i provvedimenti su lavoro approvati dal Consiglio dei ministri.

Si introducono importanti agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate e ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori. Vengono inoltre prolungate e rafforzate alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti.

In primo luogo viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi. Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.

Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dalla corresponsione degli oneri previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un incremento dell’occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.

Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuoca assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “Dis-Coll” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza Covid-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi.

Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Stanziati infine 3 milioni per la formazione delle casalinghe.

Dl Agosto

IN ARRIVO UN FONDO PER LA FORMAZIONE DELLE CASALINGHE

“Ancora un altro passo, continuiamo a investire nelle donne. Nel dl agosto abbiamo inserito 3 milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione della formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe, servirà ad attivare percorsi volti a favorire l’acquisizione di nuove competenze e l’accesso a opportunità culturali e lavorative”. Lo ha scritto su Facebook Elena Bonetti, ministra per la Famiglia.

“È un provvedimento – ha spiegato l’esponente di Italia viva – che ho voluto e sostenuto con forza, pensando alla necessità che l’autonomia personale delle donne sia sempre sostenuta, anche nei contesti domestici. Quello che chiamiamo empowerment femminile nasce dalla formazione, e le opportunità di formazione nascono lì dove si crede e si investe nel valore delle persone. Anche oggi affermiamo che l’Italia crede nelle donne, tutte, e scommette su di loro, soprattutto ora che abbiamo l’opportunità di ripartire. Con le energie di tutti, donne e uomini insieme”.

Cura Italia

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO

Il decreto Cura Italia ha esteso il congedo Covid-19 anche ai dipendenti del settore pubblico. I genitori, anche affidatari, si vedranno riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, insieme alla copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L’Inps, in considerazione delle richieste pervenute da parte delle Amministrazioni Pubbliche, con il messaggio del 27 luglio scorso, n. 2968 fornisce chiarimenti sugli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (Tfs/Tfr).

A tal fine, i periodi a retribuzione piena (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), sono interamente valutati ai fini delle prestazioni previdenziali in esame, con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e, nel secondo caso, anche della quota di tredicesima mensilità.

Quindi i periodi di congedo Covid-19 sono valutabili, ai fini delle prestazioni di Tfs/ Tfr, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito.

Fondo di Garanzia

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità e delle conseguenti modalità di surroga.

È stato infatti stabilito che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di garanzia mediante accredito sul conto corrente del beneficiario e che il Fondo di garanzia sia surrogato di diritto previa esibizione della contabile di pagamento.

In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni, l’Inps, con il messaggio del 31 luglio 2020, n. 3008, fornisce indicazioni sulle nuove modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, e informa che vengono superate le previgenti modalità che prevedevano l’acquisizione preliminare da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario, ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti, in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.

Le strutture territorialmente competenti, dopo aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, dovranno far pervenire alla filiale della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, Iban e importi, parallelamente al mandato di pagamento (Mod. I.P.6Bis) a copertura dell’ammontare della disposizione di pagamento.

Spot Inca-Cgil sui sociali

COVID E’ INFORTUNIO ED E’ UN DIRITTO DENUNCIARLO

Il contagio da Covid-19 è un infortunio sul lavoro. Denunciarlo è un tuo diritto. Il messaggio è contenuto in un video spot, con il quale l’Inca nazionale ha recentemente avviato una campagna di sensibilizzazione sui social, rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori per informarli sulle tutele previste dalla normativa vigente e permettere loro di accedere più facilmente alle prestazioni Inail.

Con un’animazione dinamica e accattivante, il Patronato della Cgil invita tutti coloro che disgraziatamente sono stati vittime del virus o che lo potrebbero contrarre in futuro a rivolgersi agli uffici dell’Inca per avere tutta l’assistenza necessaria, ricordando che il sistema di protezione antinfortunistico vigente prevede un indennizzo economico per i periodi di non lavoro e soprattutto la valutazione degli eventuali postumi provocati dal virus.

“La pandemia ci ha colti tutti di sorpresa – ha spiegato Silvino Candeloro, del collegio di Presidenza Inca – ma il nostro Patronato, durante i lunghi mesi di lockdown non si è mai fermato. Le nostre operatrici e i nostri operatori, pur con tutte le difficoltà, si sono prodigati con abnegazione svolgendo centinaia di migliaia di pratiche per conto di numerosissimi cittadini e cittadine in difficoltà, che chiedevano il riconoscimento delle misure emergenziali di sostegno messe in atto dal governo”.

Un impegno che con l’avvio della terza fase deve essere ulteriormente rafforzato. “L’idea del video spot sul tema degli infortuni da Coronavirus, che ci auguriamo possa diventare virale sui social –ha puntualizzato ancora Candeloro -, nasce dopo aver constatato come siano diventate più drammatiche le condizioni di lavoro a seguito dell’epidemia e di quanto sia diventato grave il problema della mancanza di corrette informazioni su questo delicato tema”.

“La grave emergenza sanitaria – ha aggiunto – ci ha messo di fronte alla necessità di rivedere le nostre modalità di comunicazione, rafforzando soprattutto l’uso dei social, che sono diventati strumenti indispensabili per far sentire la nostra presenza anche nell’attuale fase di riavvio delle attività produttive e di fronte al persistere di focolai pericolosi nel nostro paese”.

Per ottimizzare gli effetti di questa campagna di informazione e per dare ai lavoratori e alle lavoratrici maggiori occasioni di contatto con il Patronato della Cgil, l’Inca ha anche predisposto un indirizzo specifico di posta elettronica (tutela.covid@inca.it), al quale si può scrivere per avere le delucidazioni e l’assistenza necessarie.

Carlo Pareto