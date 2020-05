Dl Rilancio: Maraio: “Ora creare misure espansive”

“Il dl rilancio è la manovra più ampia dal dopoguerra, crea debito, ma difende le famiglie. C’è però

bisogno di qualcosa in più per creare misure espansive per l’economia”. Lo afferma il segretario del Psi, Enzo Maraio, in diretta Facebook con il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola e la responsabile esteri del Psi e membro della presidenza del Pse Pia Locatelli

“In recessione la priorità è la coesione sociale. Bisognerà lavorare molto, ma vogliamo il dialogo con le forze sociali. Una manovra da 55 miliardi è la più grande dal dopoguerra”. Ha aggiunto il ministro Enzo Amendola. “Non do un giudizio negativo sul lavoro del Pse. Oggi il gruppo socialista è stato decisivo per il voto del Parlamento europeo sul Recovery Fund. In sede di Consiglio Europeo, durante la crisi del coronavirus, siamo grati al lavoro svolto dai premier socialisti Sanchez e Costa”.

“Non è vero che l’Europa ci ha abbandonato. Piuttosto noto che oggi i due soliti partiti

italiani non hanno votato al Parlamento Europeo il Recovery Fund” ha concluso o Amendola riferendosi al voto di Lega e FdI.

