Dl rilancio. Psi, ingiusto licenziare personale scuola

“Decreto legge Rilancio, art. 231: docenti e personale tecnico, ausiliario e amministrativo assunti temporaneamente possono essere licenziati in caso di sospensione dell’attività scolastica senza diritto ad alcun indennizzo.

Un’enormità, una sonora ingiustizia che abbiamo sollevato in Commissione Senato”.

Così in una nota congiunta Enzo Maraio, segretario del Psi, e il senatore socialista Riccardo Nencini. “Con la maggioranza abbiamo deciso un ordine del giorno perché il governo corregga. Inutile giudicare la scuola fondamentale quando si penalizza il corpo docente e il personale”- hanno aggiunto. “A settembre i nostri figli andranno a scuola ma non sono chiare le modalità. Inoltre – hanno concluso- molte cattedre resteranno vacanti. In un momento di emergenza, bisogna prendere misure straordinarie”.