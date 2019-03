Premessa – La Politica tra Tecnocrazia e Populismo

«Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi

in un dominio completo della tecnica. Più inquietante è che l’Uomo

non sia preparato a questo radicale mutamento. Ed ancora più inquietante

è che non siamo capaci di raggiungere, attraverso un pensiero

meditativo, un adeguato confronto con ciò che sta realmente emergendo

nella nostra epoca.»

da Martin Heidegger, Gelassenheit

Se si pensa che i mali dell’Italia derivino da cattivi governi ci si sbaglia di grosso.

Il nostro Paese vive come gli altri – e forse più di altri – i mali di un sistema storto e contraddittorio incapace di affrontare la Globalizzazione e la Rivoluzione Tecnica. La tendenza principale di questi due processi va avanti oramai da molti anni: lo scioglimento dei corpi sociali; la distruzione dunque di ogni intermediazione tra cittadini e istituzioni, nonché tra i cittadini stessi. Questa tensione verso la Modernità Liquida, di cui parla Bauman, è stata accolta con ingenui entusiasmi o addirittura colpevole zelo persino a sinistra. Sono ormai più di dieci anni che si parla di crisi, e la sinistra pensa ancora che la risoluzione dei nostri problemi possa derivare da un buon amministratore: uno che faccia bene i conti, che rassicuri i cittadini, gli investitori e i mercati. Un Monti dal Volto Umano.

L’equivoco dell’Uomo del Momento, tra grigi professori e giovani rampanti, nasconde il vizio originario della sinistra burocratizzata: la resa alla Tecnica come soggetto della Storia, a discapito della vita umana stessa. Il principio di laicità, ben più vasto della questione vaticana, consiste proprio nella reciproca legittimazione tra Politica (ovvero la concorrenza tra gerarchie di valori) e Tecnica (l’assoluta libertà dai valori), cioè tra Potere (che si concretizza nella scelta delle priorità) e Sapere. Oggi la Tecnica pretende di essere la priorità universale: da qui il divorzio con la Politica e dunque con la dimensione individuale, sociale, addirittura umana! Così, mentre l’individuo è alienato, la società è liquefatta, ed è messo addirittura in discussione tutto ciò che concorreva a creare l’identità dell’Uomo (gli affetti, la lettura… oggi cose ritenute superflue) incombe la minaccia della peggiore delle distopie fantascientifiche.

Sta dunque finendo la lunga stagione inaugurata da Platone in cui la Politica era il luogo della decisione. A differenza delle scienze particolari, che sanno come si fanno le cose, la politica sa perché farle e decide quando farle. Questa perdita di centralità della politica è iniziata man mano che il denaro e l’economia, utili all’emancipazione degli uomini, son divenuti così centrali da diventare mezzo universale per l’ottenimento di ogni scopo (anche umanitario) e dunque da mezzo universale a primo scopo. Quindi davvero Economia e denaro come motore e carburante della Storia. Con relativo feticismo. Stesso processo si è innescato sulla Tecnica, per cui l’innovazione scientifica è divenuta, da mezzo principe dell’Economia, a principale scopo economico e dunque Soggetto della Storia. I rapporti di forza politica dipendono dai rapporti economici e questi ormai dipendono esclusivamente dalla Tecnica.

Paradossalmente, questo Governo dell’Antipolitica appare ormai come un’isterica reazione della politica alla Tecnica, del potere contro il sapere (le questioni dei vaccini e del TAV ne sono l’espressione farsesca). Anche la pretesa di una Politica Assoluta, slegata da scienza e conoscenza, è evidentemente un eccesso, tale da mettere in discussione la democrazia stessa. Le elezioni spediscono nelle nostre istituzioni cialtroni, vecchie volpi, ignoranti e i soliti arrivisti, ed anche ora che si evocano vecchi fantasmi e si riaprono ferite che si fanno voragini, essenzialmente nulla cambia. Perché la Politica senza la Tecnica è cieca, il potere senza sapere è oscurantismo, con tutte le conseguenze disastrose per la strategia di uno Stato e per la vita quotidiana di donne e uomini.

Sul palcoscenico ci viene proposta una tragedia, fatta di schermaglie sull’immigrazione, sul reddito di cittadinanza, sulla TAV, ma tutte le soluzioni proposte e attuate rischiano di farci diventare ulteriormente periferici rispetto alle grandi questioni della nostra epoca; ci si mette allora poco a capire che le elezioni oggi sono una gara di ricamo su una base che assolutamente non è in discussione. Dimostrazione puntuale sono i programmi dell’ultima tornata elettorale: se in materia di politica economica – è qui che si prendono le grandi decisioni – le proposte più radicali sono quelle di Casa Pound, che propone niente di meno di quella che era la normale politica della DC appena cinquant’anni fa, si capisce allora come il reale spettro politico oggi sia falsato e illusorio; nei partiti principali infatti, le proposte di politica economica sono tra loro uguali o assenti.

La crisi socialdemocratica

Sta ai socialisti rivendicare non una semplice buona amministrazione, ma una diversa politica: che risolva le contraddizioni sistemiche dell’Economia attuale e le minacce della Tecnica incombente, per perseguire un orizzonte di benessere e libertà sociale, in Italia e nel Mondo. Per far questo non va dimenticata la nostra storia, ma alla luce di essa devono crearsi nuove sintesi.

È finita l’epoca del compromesso socialdemocratico: il capitalismo che produce la ricchezza e le forze sociali che la redistribuiscono. È finita perché il compromesso solido per eccellenza nella modernità liquida non è più possibile. Quel sistema si basava su una superiorità dello Stato sull’economia – vincolata com’era ad un territorio (l’enorme fabbrica fordista non si sposta facilmente) – e quindi sulla possibilità dello Stato di imporre regole; ma ora che il capitalismo si è compiutamente fatto da nazionale a globale, il sistema economico si è svincolato da qualsiasi potere politico, rispondendo soltanto ad esigenze in ultima istanza tecniche. È questo il motivo per cui i ricchi sono sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri. La sudditanza persino dell’Economia rispetto alla Tecnica ci parla di un’ulteriore condizione di crisi, spesso sottovalutata, ovvero che è finita l’illusione capitalistica della crescita infinita. L’Economia ha margini sempre più ristretti su cui lavorare, proprio per la compiutezza capitalista, e se prima potevamo pensare ad un’Economia anche etica, oggi è impossibile perché la Tecnica non lo prevede.

Il compromesso non è più ricomponibile perché lo Stato non è più superiore, e tra le nazioni del mondo è in vigore la gara al ribasso per chi offre le condizioni più appetibili alle aziende che delocalizzano: a scontare questo processo sono i lavoratori e i disoccupati – esercito di riserva la cui esistenza è utile per mantenere bassi i salari. In questo sistema economico la piena occupazione non conviene, come non conviene quella vera redistribuzione della ricchezza di cui i più anziani hanno beneficiato e si ricordano; insomma non conviene più il compromesso socialdemocratico perché insostenibile.

In questa situazione un buon amministratore occidentale può solo invocare grandi investimenti, ovvero drenare quel po’ di risorse rimaste nel proprio Paese, per tirare avanti, ma nel più dei casi si tratta di fare ulteriori concessioni alla Tecnica che poi divora il tessuto sociale (Gig economy e via cantando). Il caso specifico italiano è ancor più triste perché lo spazio sembra essere quello dell’elemosina, mentre stiamo perdendo tutte le leve geopolitiche che ci rendono ancora una volta Arlecchino servitore di due (e più) padroni.

Un mondo che fa a meno dell’Uomo

«Vexilla regis prodeunt inferni

verso di noi; però dinanzi mira»

da Dante, Commedia, Inferno XXXIV 1-2

Se c’è una parte da salvare della critica al capitalismo fatta da Marx, non è certo l’alternativa proposta, bensì il rilievo della sua incoerenza interna fondata sulla dissociazione tra l’idea di illimitata crescita e la finitezza della materia su cui opera. L’ingenuità, soprattutto dal collasso dell’Unione Sovietica, è stata quella della sublimazione, della smaterializzazione dell’economia (la finanziarizzazione).

Il Capitale oggi vorrebbe infatti fare a meno degli altri due elementi necessari per la produzione della ricchezza: risorse naturali e lavoro. Delle prime, non rinnovabili, abbiamo finora goduto grazie a colonialismo e neocolonialismo, che oggi entra in crisi per la concorrenza con le nuove potenze emergenti. È sempre più costoso e difficile ottenerle. Il lavoro poi, nel bel Occidente, è divenuto terziario avanzato, servizi, ovvero una sorta di ridistribuzione della ricchezza, perché il vero lavoro produttivo è stato demandato anche lì alle colonie. Agli occhi di un minatore nigeriano un posto fisso statale, ma persino lavorare in un call center, è già reddito di cittadinanza.

Questa crisi non è, sia chiaro, un fallimento del Capitalismo. Si tratta invece della sua compiutezza.

Abbiamo avuto un Capitalismo Politico che ha formato gli stati-nazione tra ghigliottine e fruste, un Capitalismo Economico che ha lavorato per la Globalizzazione tra derivati e portaerei, abbiamo ora un Capitalismo Tecnico che sogna di liberarsi dei limiti fisiologici dati da risorse naturali e umane.

La Scienza offre le soluzioni. Le energie rinnovabili rappresentano la via di fuga più nota, poi ci sono le grandi ricerche futuribili che, tra fusione fredda e conversione di metano in idrogeno, promettono grandi cose. Per le risorse umane, la forza lavoro, siamo già ad un passo dalla potenziale piena automazione.

In un’Economia Globalizzata, in questa rete di interdipendenza finanziaria che garantisce una certa “pace”, la guerra e la competizione per terra e braccia oggi sono sul campo della ricerca scientifica, della geoingegneria: canale del Nicaragua contro quello di Panama, canale della Tailandia per aggirare Singapore, giganteschi gasdotti nel Baltico per bypassare l’Est Europa .



In Italia

E noi ci areniamo sulle piccole TAV e TAP, mentre “indipendenza energetica” per noi significherebbe nuovi impianti da costruire e tanti nuovi posti di lavoro. Mentre la Francia e la Svezia si stanno avventurando in pionieristici progetti all’idrogeno, ambiziosi e molto interessanti, l’Italia deve guardare in faccia alla realtà e ripartire da un apparato infrastrutturale da ricostruire e modernizzare che possa sostenere una concreta crescita economica: basti pensare ad una nuova portualità, missione strategica di un Socialismo Mediterraneo.

È poi innegabile che la cultura del lavoro – e con essa la dignità del lavoro – stia attraversando un periodo di profonda crisi. Sarebbe però scellerato guardare alla realtà industriale italiana, fatta di piccole e medie aziende, perlopiù a conduzione familiare, cercando di applicare politiche del lavoro esportate da Paesi con ben diversi strati industriali. D’altro canto, queste realtà non sono nate in un far west libertario, ma come indotto del grande capitalismo clientelare italiano (buco nero ma anche laboratorio sociale e tecnico).

La crisi iniziata negli anni 70 ha segnato il conflitto tra PMI e Grandi Aziende, con le seconde a capo delle leve politiche (soprattutto di un centro sinistra fondato sul conservatorismo diessino) che organizzavano la propria “emigrazione” (soprattutto fiscale) drenando energie alle prime. Il bipolarismo coatto della Seconda Repubblica si è fondato proprio su di un centrosinistra, rappresentativo del vecchio consociativismo tra grande capitale e statalismo, e un centrodestra a vario titolo rappresentativo di imprenditori e lavoratori delle PMI. Impiegati statali contro dipendenti privati, operai della FIAT contro operai dell’indotto, Nord-Est produttivo contro Sud parassitario. Dopo decenni di limitazioni a causa della viziata divisione tra Euro-atlantici e filosovietici, nella cosiddetta seconda repubblica ci siamo divisi tra terroni e polentoni, tra parassiti statali e dissolutori privati, tra Mamma FIAT e commendatur.

Ora la minaccia della povertà ha trovato nel governo Grigio-Verde l’unità isterica di tutte le realtà geografiche e sociali del paese. Chi non ha nulla si affida ai grillini, che promettono nuove regolamentazioni e ridistribuzioni, chi ha qualcosa chiede alla Lega l’emancipazione per farsi i fatti propri. Ma la coperta è corta e per ora a farne le spese sono i diritti e i valori della nostra Repubblica.

È allora realistico, in Italia, in un contesto mondiale globalizzante e globalizzato, mettere al centro del sistema economico le persone e le loro capacità? Certamente, nel quotidiano, sarebbe auspicabile un approccio umanitario, in cui l’azienda sviluppi un’attenzione alla qualità del lavoro, alla persona e al territorio, con lo spirito perseguito più di cinquant’anni fa da Adriano Olivetti. Ma la vittoria del Modello Amazon su quello Olivetti non è un caso di destino cinico e baro. Per quanto il genio di Olivetti brilli ancora oggi per innovatività e futuribilità, il suo modello aziendale non è esportabile, perché fondato sulla sua sensibilità sociale. Non possiamo certo affidare i diritti al buon cuore degli imprenditori. Il welfare aziendale è una parcellizzazione del welfare, dunque una follia in piena globalizzazione. Un livello nazionale di welfare è già abbondantemente assediabile dalle coazioni dei colossi tecnici, figuriamoci quello abborracciato dalla singola aziendina. Servono regolamentazioni almeno continentali. Ma il vero problema è che il Welfare stesso è stato finora finanziato dai crimini del neocolonialismo. Ogni concessione fatta ai nostri lavoratori è stato un lusso pagato dal Terzo Mondo. Tale è la dimensione tragica che ci obblica a pensare in termini di Sistema.

Si badi bene che non tutto il capitale potrà convertirsi in forme “esportabili” e depredabili (i casi FCA e Italo non sono granché replicabili) e ciò che resta sarà nella stessa barca dei lavoratori traditi. La proposta di Calenda va letta e considerata solo in quest’ottica: così come molti semplici cittadini non possono andare all’estero a lavorare, così molte grosse aziende sono costrette a restare in Italia e per sopravvivere devono scendere a compromessi. Ben venga.

Serve un nuovo patto sociale tra PMI e ciò che resta del grande capitale clientelare; ricreare la sinergia senza la quale le prime rappresentano davvero un “nanismo” fragilissimo mentre le seconde non hanno la dinamicità per competere con i titanici agglomerati del neoliberismo.



Un socialismo tricolore, internazionalista e umanitario

Noi invochiamo in questo senso una politica socialista umanitaria e metodologica, contrapposta dunque ai miopi arroccamenti populisti e alle aberrazioni tecnocratiche, che apra una nuova fase, dopo quella appena chiusa e non più ripetibile; che attui una rinnovata alleanza tra una politica, di nuovo al timone delle priorità, e i nuovi soggetti storici (economici e tecnici).

Il populismo, proprio non solo di questa fase ma di tutta l’esperienza della cosiddetta seconda repubblica, non è altro che l’accettazione di quella liquefazione, è il rivolgersi a tutti come se fossero una massa omogenea, indistinta, il presunto “popolo”, e non invece alle singole parti (da cui i partiti, la forma partito).

Il socialismo italiano, quello liberale e riformista, tricolore e internazionalista, ebbe il grande vantaggio di rappresentare una forma equilibrata tra l’indeterminatezza populista e le partigianerie di singole classi, corporazioni ed egoismi. Noi ci rivolgiamo alla Società tutta ma declinando una proposta politica fruibile da ogni parte sociale, dall’individuo alla classe, dal comune alla nazione, dal cittadino all’Essere Umano. Sempre alla ricerca della difficile alchimia tra libertà individuali e giustizia sociale.

I liberi professionisti che vogliono vedersi riconosciuto in termini di diritti il loro grande apporto all’economia e alla società; gli impulsi a varie forme di cogestione; la piccola impresa che grazie alle nuove tecnologie si rilancia; il movimento cooperativo con la sua grande potenzialità. Sono solo alcuni esempi di come esista un movimento di forze che aspetta solo il sostegno attivo e correttivo del movimento socialista.

In questo contesto rivendichiamo l’importanza delle parole. Non si può parlare di riformismo, come di una generica volontà di fare le riforme: c’è differenza tra essere riformisti e riformatori. Il riformismo socialista è un termine nobile che va compreso e contestualizzato storicamente; non può diventare sinonimo di moderatismo di sinistra. Filippo Turati era un marxista che voleva l’abolizione della proprietà privata; eppure era un riformista! Il riformismo socialista è un metodo per raggiungere uno scopo – nel nostro caso, l’allargamento del potere e la libertà sociale; non uno scopo in sé – fare le riforme purché sia. D’altro canto è fuori luogo tacciare tutte quelle forze alla sinistra del PSI come massimaliste: non sono per la rivoluzione armata, non sono per il tutto subito; concorrono al gioco democratico esattamente come il PSI, e più del PSI sono legate allo schema del vecchio compromesso socialdemocratico. Sono una retroguardia che frantuma il fronte di sinistra, solo in questo simili dunque ai massimalisti del secolo scorso: ma per il resto, parlare di massimalismo è sbagliato e anacronistico.

Giovani faro del Socialismo, Socialismo faro d’Italia, Italia faro d’Europa, Europa faro dell’Umanità

Prima che anche la Tecnica unisca il mondo sotto le leggi dell’efficienza e del riduzionismo, serve una una Politica Globale all’altezza almeno dell’Economia Globale già in atto. Se l’Unione Europea, demograficamente ed economicamente sempre meno rilevante, può avere un senso in questo nuovo mondo, può averlo solo rifondandosi sul grande spirito europeo della trasgressione di ogni confine e della razionalizzazione del mondo; i paesi europei devono fare massa critica per guidare l’Umanità in quest’ultima tappa del processo di globalizzazione iniziato proprio dallo spirito europeo, ma non verso l’omologazione delle identità e l’io minimo degli individui, bensì verso un’internazionalizzazione politica che sappia concordare un’agenda con l’Economia ma soprattutto preparando donne e uomini culturalmente ed economicamente per il grande salto tecnico che finirà di stravolgere il nostro quotidiano e per cui non siamo affatto pronti.

L’Italia, all’interno dell’Europa, deve ritrovare la propria missione creatrice, civilizzatrice e umanitaria; per guidare ancora una volta una rivoluzione antropologica, perché l’unica idea nella testa degli uomini è quella del denaro, dell’utile e dunque dell’efficienza. Più nessuna idea di bello, buono e giusto. Serve invece un nuovo paradigma antropologico, a cominciare banalmente dall’istruzione. Nell’Ottocento il nuovo stato fece una scuola per formare gli italiani (quella del libro Cuore), Gentile ideò una scuola per le classi sociali (con un binario per i lavoratori e uno per la classe dirigente), dopo il ’68 abbiamo avuto la scuola del Cittadino e adesso serve una scuola dell’Uomo, che sappia svilupparne la ragione e la maturità emotiva, le armi principali per fronteggiare la Tecnica senza farcene divorare fra superbie e accidie.

Il PSI, infine, deve riuscire ad architettare e promuovere questa Visione, compiendo la propria missione con riformismo rivoluzionario, perché alla fine del percorso gradualista, di riforme, di piccole conquiste una dopo l’altra, si sarà raggiunta una vera e propria rivoluzione nel sistema di cose esistenti. Un ritorno al riformismo in grande stile – da Turati a Bernstein: per prendere ciò che c’è di meglio dal passato è andare avanti.

Bisogna richiamare a questo progetto l’unità di tutti i socialisti, ma non di quelli vecchi – quello che si poteva fare lo si è fatto – ma di quelli giovani. I vecchi socialisti sono spesso vittime di equivoci, in loro si sono incancreniti rancori e convinzioni distorte dalla realtà. Nel 2019 parlare di socialisti riferendosi a tutti coloro che avevano la tessera del PSI un’era politica fa è illusorio, sbagliato, ed è uno sfregio alle nuove generazioni: quelle che si avvicinano al socialismo con curiosità e sincero interesse.

Ma non è solo una questione di idee e di generazioni. L’Unità Socialista, e questo è un discorso che non rischia di arenarsi in mozioni del cuore e oratoria sentimentalista, non può essere l’Unità di ceti politici. C’è una grande differenza tra forze politiche e ceti politici. Noi non abbiamo bisogno di incamerare ceti politici nuovi o vecchi che siano, ma forze e idee. Certi compagni mai tornati e certi altri andati via che ora bussano alla porta potranno tesserarsi liberamente, ma non possono pretendere di essere trattati come una forza politica solo perché hanno dato un nome socialista ad una Pagina Facebook. L’unità socialista dobbiamo cercarla soprattutto tra chi non usa la parola socialista, per un motivo o per un altro, ma che socialista è. Tra i coriandoli della sinistra come tra quelli dei populisti, senza equivoci eugenetici.

È l’Economist – non un qualche giornale di partito – a titolare “The rise of Millennials Socialism” (“L’ascesa del socialismo dei Millennials”). Lo fa polemicamente, perché “non è il socialismo a risolvere i problemi del capitalismo”: si scopre perlomeno che il capitalismo ha dei problemi, e che i giovani – a cui viene affibbiata l’ingenerosa etichetta pop Millennials, che gira dagli anni ’80 – sono in parte tornati ad essere socialisti. Tornati dopo un secolo, perché come scrisse Carlo Rosselli, dopo la grande fiamma degli inizi, per colpa della “incomprensione cieca e settaria” dei vecchi marxisti, “la gioventù fu volta a volta crociana, vociana (dal giornale “La Voce”), liberale, futurista, nazionalista, cristiana, ma non fu più socialista”.

“I giovani hanno bisogno di credere alla nobiltà, alla purezza, alla chiarezza degli ideali professati”: il PSI, unico partito della Prima Repubblica rimasto ancora in vita, è anche l’unico partito a poter dare un nobile credo ad una gioventù sradicata che ha una grandissima sete di identità.