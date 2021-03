“Domani Qui Oggi”, presentazione online della mostra

Mercoledì 10 marzo, alle ore 18:00, si terrà la presentazione online del catalogo della mostra “Domani Qui Oggi”, principale evento collaterale della Quadriennale d’arte 2020, visitabile presso la Sala Fontana di Palazzo delle Esposizioni a Roma.

La presentazione del catalogo sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook della Quadriennale di Roma: @quadriennalediroma, e sarà visibile anche sui canali facebook della Direzione generale creatività contemporanea e di Palazzo delle Esposizioni:

@CreativitaContemporanea, @PalazzoEsposizioni.

“Domani Qui Oggi”, curata da Ilaria Gianni, presenta il lavoro dei dieci artisti emergenti provenienti dalle Accademie di Belle Arti selezionati nell’ambito del Premio AccadeMibact, iniziativa promossa dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura e realizzata in collaborazione con Fondazione La Quadriennale di Roma, e si propone come una vera e propria ricognizione della giovane arte italiana, con l’intento di dare visibilità alle tendenze emergenti nell’ambito delle arti visive nel Paese. Ogni artista si è misurato con lo spazio espositivo della Sala Fontana producendo un’opera on site.

Il catalogo della mostra, oltre a documentare le opere e gli allestimenti, ricostruisce gli immaginari dei dieci autori attraverso inediti dialoghi intessuti da ciascuno di loro con altri protagonisti tra artisti, curatori, storici dell’arte.

Alla presentazione del catalogo della mostra, edito da Viaindustriae Publishing, interverranno Umberto Croppi, presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma; Onofrio Cutaia, direttore generale Creatività contemporanea del Ministero della cultura; Fabio De Chirico, dirigente del Servizio I – Direzione generale creatività contemporanea; Ilaria Gianni, curatrice della mostra; Emanuele De Donno, Viaindustriae Publishing. Parteciperanno, inoltre, i dieci artisti in mostra: Francesco Alberico, Alessandro Fogo, Roberta Folliero, Alessia Lastella, Lorenzo Lunghi, Jacopo Martinotti, Giulia Poppi, Luisa Turuani, Alice Visentin, e Marco Vitale.

Redazione Avanti