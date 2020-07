Dominio Pubblico. Arte e spettacolo secondo gli under 25

“Dominio Pubblico – La Città agli Under 25”, il festival dedicato alla creatività dei più giovani, giunge alla sua settima edizione per due weekend consecutivi, dal 24 luglio al 2 agosto, al Teatro India – Teatro di Roma ed, eccezionalmente, allo Spazio Rossellini.

Ad inaugurare il festival sarà “Lapsus Urbano” della compagnia Kepler 452, un progetto di Enrico Baraldi, Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio, con il coordinamento di Michela Buscema e la supervisione musicale di Bebo Guidetti; a cura di Agorà, Liberty e Kepler. Spettacolo che andrà in scena stasera alle ore 20:15 e domani alle ore 20:00

“Dominio Pubblico” è uno tra i primi festival in Italia e nella Capitale a ripartire dopo il lockdown, offrendo un evento culturale pubblico, sperimentando nuovi modi per accogliere gli artisti, gli operatori e gli spettatori. In calendario più di 30 eventi: 8 spettacoli di teatro, 8 di danza, 3 performance, 6 eventi di musica dal vivo, 2 spettacoli di circo, una esposizione collettiva di 5 artiste e una installazione di arti visive, 12 proiezioni di cortometraggi in streaming, un meeting nazionale in streaming.

Il progetto, nato tra le pareti del teatro Argot Studio e del teatro dell’Orologio, ha tra i suoi obiettivi quello di configurarsi come un percorso di audience development pensato per un gruppo di giovani spettatori attivi, anche loro under 25, chiamati non solo a selezionare e programmare tutti gli eventi del festival, ma anche a occuparsi di ogni singolo aspetto organizzativo.

Lo spirito del progetto, quello di sperimentare nuovi linguaggi, quest’anno si concretizza in un festival ibrido in cui gli artisti scelti si sono resi disponibili a riadattare i loro spettacoli per non perdere l’occasione di andare in scena, pur con le modalità delle disposizioni anti Covid-19.

Come sottolinea Tiziano Panici, direttore artistico: «La nuova direzione artistica composta da 20 membri tra ragazzi e ragazze, così come tutta la settima edizione, è stata messa a dura prova dalla pandemia che, inevitabilmente, ha cambiato il modo di vivere di ciascuno di noi. Il mondo dello spettacolo ha subìto una fortissima battuta d’arresto che ha portato tanti rappresentanti della categoria a chiedere alle istituzioni di discutere su come poter ricominciare, su come poter riattivare il mondo artistico, adesso congelato, che non deve essere considerato meno importante degli altri perché è un fondamentale alleato per riprendere da questa impasse».

Grazie alla collaborazione con il Teatro di Roma, “Dominio Pubblico” prenderà vita negli spazi esterni del Teatro India con il teatro, le performance, la musica dal vivo, le mostre e le installazioni. Lo Spazio Rossellini, nuovo polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio, ospiterà gli eventi di danza e teatro fisico che non potranno essere fruiti in presenza (aperti a soli 40 spettatori) ma che verranno trasmessi in live streaming, su DPlay, sulla pagina Facebook di Dominio Pubblico (www.facebook.com/dominio.teatro).

Spazio anche al circo con Bigup e la Compagnia Can Bagnato, che animeranno l’area esterna del Teatro India con due eventi; e alle arti visive con l’esposizione “Fuori Fuoco – collective exhibition”, realizzata in collaborazione con UP – Urban Prospective Factory, allestita nello spazio esterno del Teatro India e visitabile gratuitamente nei giorni e negli orari di programmazione del festival. Inoltre, la sezione Nuovo cinema under 25, propone una rassegna di corti e documentari grazie alla collaborazione con Girogirocorto Film Festival e Le giornate di Cinema Queer, in programmazione dal 27 al 30 luglio in live streaming su DPlay.

L’inserimento di “Dominio Pubblico” nel programma di RomaRama – l’arte che muove la città, ha permesso tre eventi fuori formato: “Lapsus Urbano – Il primo giorno possibile”, della compagnia Kepler 452, una performance urbana nata nei mesi del lockdown; “Juliette” della compagnia Twain, una rielaborazione della tragedia shakespeariana, e l’installazione tridimensionale realizzata live nello spazio esterno dell’India dal pixel artist Kryon, che ha realizzato anche l’immagine del festival riprendendo il tema dell’incerto e dello sfuocato, dando vita a un’immagine grafica del festival del tutto innovativa, incentrando il suo lavoro sul tema del Fuori Fuoco, claim di questa edizione di Dominio Pubblico.



Redazione Avanti