Dopo il Psi un altro Psi?

Non ho mai creduto, a seguito della svolta europea e italiana del 1989, e ancora di più dopo l’esplosione di Tangentopoli e l’approvazione della nuova legge elettorale prevalentemente maggioritaria, che al vecchio Psi dovesse far seguito un altro Psi. Il 1989 segnava la fine della contrapposizione ideologica tra socialismo democratico e comunismo, anche se i post comunisti italiani intendevano in un sol colpo andare oltre il comunismo e oltre il socialismo democratico. Tangentopoli, che dell’89 é figlio (come per altro Berlusconi é figlio di Di Pietro) e la legge maggioritaria che portava il nome dell’attuale presidente della Repubblica, hanno determinato l’eliminazione di tutti i partiti della cosiddetta prima repubblica creando un nuovo sistema politico.

Da allora i socialisti, gli unici senza eredi più o meno diretti nei nuovi partiti (per identità avrebbero dovuto far parte del Pds, partito del socialismo europeo, ma per reazione alla grande ingiustizia subita la maggior parte di loro optò per Forza Italia) sono stati alla ricerca di un impossibile rilancio salvandosi solo grazie ad alleanze e a liste tutt’altro che identitarie: quella di Dini, di Segni, l’Ulivo, la Casa delle libertà. E ogni volta che hanno presentato un simbolo socialista (nel 1994 alle politiche il Ps di Del Turco, alle europee del 1999 lo Sdi di Boselli, alle politiche del 2001 il Nuovo Psi di De Michelis, nel 2008 il Ps della Costituente) hanno conseguito risultati deludenti.

Personalmente ho sempre pensato che quei tentativi fossero generosi ma velleitari. Enrico Boselli nel 2007 aveva intrapreso una strada giusta, quella della costruzione di un’intesa coi radicali presentando la lista della Rosa nel pugno alle elezioni del 2006, che avrebbe poi dovuto trasformarsi in partito. Ma Boselli, forse anche con qualche ragione, volle sciogliere il gruppo parlamentare coi radicali (che erano contrari allo scioglimento) e passare alla costruzione di un nuovo partito identitario, con Angius ed altri, che non avevano aderito al Pd, perché questo partito si teneva fuori dal socialismo europeo. La mia opinione era invece favorevole alla costruzione di un nuovo soggetto liberalsocialista, la stessa Rosa nel pugno, alla quale avrebbero dovuto aderire anche il Nuovo Psi e gli ex Diesse.