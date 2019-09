Due buone notizie per il Tpl toscano e nazionale

Nella lotta contro la violenza a bordo di treni ed autobus qualcosa si sta muovendo. Da parte della Regione Toscana, infatti, sono stati destinati 1.4 milioni di euro per Trenitalia ed per le tre Società Cooperative a Responsabilità Limitata presenti nella Regione che attualmente gestiscono il trasporto su gomma (resta da definire l’assegnazione definitiva del trasporto pubblico al vincitore della gara su cui abbiamo, come Socialisti, posto molte osservazioni di opportunità) CTT, Tiemme ed Ataf , al fine di garantire la sicurezza a bordo di treni e soprattutto degli autobus, presi di mira negli ultimi tempi, con violenze ed assalti direttamente compiuti verso i conducenti e i passeggeri.

Leggiamo quotidianamente sulla stampa, di eventi efferati avvenuti sui bus soprattutto nelle grandi città, Roma, Milano, Napoli, ma di cui non sono esenti le realtà minori, né tantomeno le linee ferroviarie regionali specialmente nelle ore a più bassa frequentazione.

Un impegno economico che, oltre a rinnovare la convenzione con le Forse dell’Ordine che potranno viaggiare gratuitamente sulle linee regionali, con l’obbligo ad intervenire in qualsiasi caso ravvisassero gravi elementi di pericolo, consentirà alle due Aziende di comparto di investire altrettanti denari (700 per Trenitalia e 300 per la One Scarl) per assicurare vigilanza privata e prevenzione del fenomeno sulle linee dei bus e sui treni, una volta individuate le tratte maggiormente a rischio e gli orari di maggior diffusione degli episodi.

Un’iniziativa che la Toscana ha messo in campo e che potrebbe rappresentare un esempio da seguire anche per le altre realtà regionali a tutela dei rispettivi servizi di competenza, ma soprattutto del personale addetto e degli utenti.

Avevamo, come Socialisti, chiesto da tempo garanzie per la sicurezza del trasporto e certezze per gli operatori: questa scelta della Regione Toscana non può che salutarsi con favore.

Occorre anche riflettere sul fatto che ritenendo debba sempre tenersi ben presente, che l’azione dei “vigilantes” e delle Autorità di Polizia, resta pur sempre un’azione di prevenzione del rischio, l’educazione all’uso corretto e rispettoso del servizio pubblico nella sua generalizzazione, avviene attraverso altri percorsi educativi e formativi, a cui anche la politica deve concorrere con impegni sempre maggiori in favore delle famiglie e della scuola, autentici attori principali.

Contemporaneamente alla notizia sulle decisioni assunte dalla Toscana in ordine alla sicurezza, esprimiamo soddisfazione per la scelta, (per me che scrivo particolarmente gradita, anche questa tutta Toscana e della città capoluogo della mia provincia), da parte del Comune di Livorno di imprimere un nuovo slancio al comparto del TPL su gomma, attraverso lo studio del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, per il quale si preveda, non soltanto un diverso assetto della viabilità cittadina e quindi dell’uso del mezzo pubblico, ma il superamento degli stessi mezzi a metano e gasolio attualmente in eserczio, con la reintroduzione, tutta da valutare nell’ambito dello studio, di filobus elettrici di ultima generazione, se non addirittura di una tranvia cittadina.

Un progetto ambizioso, nel quale potremmo suggerire di inserire lo studio di fattibilità, già a sua volta affrontato alcuni anni fa con la necessaria partecipazione delle istituzioni pisane, del ripristino del collegamento di una moderna metropolitana leggera di superficie tra Pisa e Livorno che, transitando da Tirrena e Calambrone, alleggerirebbe di non poco il traffico sul lungomare pisano, garantendo un maggior numero di spostamenti di persone per corsa e ridando vita ad una storica linea dismessa nel 1960 con ritiro della concessione da parte del Ministero dei Trasporti di allora e la sua sostituzione con gli autobus che attualmente effettuano il collegamento.

Graziano Luppichini

Responsabile Nazionale

Settore di Lavoro TPL del PSI