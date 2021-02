È morto Franco Marini. Maraio: “Cordoglio del Psi”

È morto Franco Marini, politico e sindacalista, aveva 87 anni. segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare.

“Franco Marini è stato un autorevole uomo delle istituzioni, un bravo ministro del lavoro, un sindacalista appassionato, un dirigente politico d’altri tempi. Un uomo lucido e intelligente. A nome del partito socialista italiano, esprimo il cordoglio e la vicinanza dei socialisti alla famiglia”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio, non appena appresa la notizia della scomparsa di Franco Marini.

L’esponente politico è morto per complicazioni legate al Covid. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Tra il 2006 e il 2008 fu presidente del Senato durante il Governo Prodi, nel 2013 sfiorò l’ascesa al Colle ottenendo 521 voti per succedere a Giorgio Napolitano: non raggiunse le 672 preferenze necessarie al primo scrutinio, ma resta l’unico non eletto nella storia della Repubblica ad aver ottenuto la maggioranza assoluta in uno scrutinio. Tra i fondatori del Partito Democratico, di cui è stato anche presidente, Marini era il referente principale dei Popolari all’interno del nascente Pd, la corrente di matrice democristiana. Da lì proveniva, e le radici DC, partito al quale si era iscritto nel 1950, non le aveva abbandonate. Tutto il percorso della sua carriera sindacale e politica resta legato alle attività giovanili nell’Azione Cattolica e nelle Acli. Dagli anni Sessanta attivo nella Cisl, ne assunse la guida nel 1985. Sempre moderato, viene ricordato con stima e rispetto dagli avversari politici. Dopo la bufera di Mani Pulite, quando la Democrazia Cristiana si divise e venne quasi spazzata via, nel 1994 Marini credette nel progetto del rinato Partito Popolare, del quale fu il secondo segretario dopo Gerardo Bianco, e che guidò con fermezza negli anni dell’Ulivo di Romano Prodi, per garantire alla sua formazione un’identità propria all’interno della coalizione. Nel 1999, eletto al Parlamento europeo, lasciò la segreteria a Pierluigi Castagnetti. Poi per le elezioni politiche del 2001 nacque il progetto della Margherita, di cui divenne responsabile. Anche con la Margherita, volle mantenere sempre ben distinta la sua identità politica rispetto alle formazioni di sinistra, con le quali comunque collaborava nelle sfide elettorali al centrodestra. Divenuto senatore nel 2006, fu eletto presidente a Palazzo Madama battendo il candidato espresso dal centrodestra, il senatore a vita Giulio Andreotti. Nel 2008, con la caduta del Governo Prodi, ebbe l’incarico da Napolitano di provare a formare un esecutivo, ma non ci furono le condizioni e rimise il mandato nelle mani del capo dello Stato.

La notizia della scomparsa è stata data con un tweet da un altro esponente di lungo corso dei Popolari, Pierluigi Castagnetti che ha ricordato l’amico come “uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”. “La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo”. È il messaggio di cordoglio su Twitter del commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, per la scomparsa dell’ex presidente del Senato. “Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”. Così in una nota il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. “Mi mancherà Franco Marini, combattente e appassionato. Sempre a difesa della democrazia e dei diritti dei lavoratori”. Così su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Profonda tristezza per la notizia della scomparsa di Franco Marini. Tanti pensieri, tanti ricordi. Un grande protagonista. Un grande amico”. Lo scrive in un post Enrico Letta. “Una preghiera accompagni Franco Marini. Ricordo il suo impegno da parlamentare europeo nella comune casa del Ppe e le lunghe chiacchierate sulla politica italiana. Non la pensavamo sempre alla stessa maniera,ma era una gran persona”. Così su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. “Ciao Franco”. E’ il messaggio di Matteo Renzi su Twitter per la scomparsa dell’ex presidente del Senato. “Ci ha lasciato Franco Marini. Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa del futuro e dei diritti dei lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, è stato, davvero per tutti, un esempio e un punto di riferimento per il suo pensiero e per la sua voce libera e autorevole. Tra i fondatori del Partito Democratico, ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un Italia più giusta. Siamo tutti più soli”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. “Il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, un uomo delle istituzioni. Grande protagonista nella politica e nel sindacato. Ai suoi cari va la vicinanza mia e di Montecitorio”. Così su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico. “Oggi piangiamo la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista di spessore, uomo di indiscussa integrità morale. Presidente del Senato e Ministro, è stato un importante protagonista della nostra storia repubblicana. L’Italia ricorderà il suo prezioso contributo, nei ruoli politici e istituzionali, sui temi del lavoro e sul rafforzamento della democrazia parlamentare. Ai familiari giunga il mio cordoglio e quello del Senato della Repubblica”. Lo ha dichiarato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una nota. “Con profonda commozione e tristezza ho appreso della scomparsa del nostro indimenticabile Franco Marini, uno degli uomini più rappresentativi di un’intera stagione della vita dei democratici cristiani, un sindacalista intrepido e coraggioso, capace di sfidare l’impopolarità, un grande dirigente della Dc e successivamente un Presidente del Senato che non dimenticheremo facilmente”. Lo scrive in una nota Pier Ferdinando Casini. “Alla sua storia – prosegue – si legano pagine indimenticabili della nostra esperienza di giovani democratici cristiani e in seguito della nostra vita in Parlamento e nelle istituzioni. Per tutti, Franco ha avuto parole di umanità e di verità che ne hanno contraddistinto la figura di autentico italiano, in grado di vivere stagioni di grandi successi con la stessa semplicità con cui ha saputo accettare anche talune amarezze forse non meritate”.