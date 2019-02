È nato il gruppo FGS romano Carlo Rosselli

È stata ufficializzata, il giorno 15.02.19, la costituzione del circolo federale dei giovani socialisti d’Italia.

Il vivace gruppo di aderenti, che riconosce nel metodo e nel fine il liberalsocialismo, ha dedicato a Carlo Alberto Rosselli, patriota, filosofo, storico, attivista socialista e antifascista, l’insegna distintiva dello spirito conviviale.

Il Circolo si propone la diffusione degli ideali socialisti e costituzionali, promuovendo i valori dell’Europa dei popoli.

Nello spirito che ci contraddistingue siamo disponibili a sostenere eventi ed iniziative tese alla riqualificazione sociale, culturale ed urbana di Roma e, inoltre, a propugnare attività di dibattiti che avvicinino popoli e culture.

La sede, ubicata in via Santa Caterina da Siena 57, è pronta ad accogliere tutti coloro i quali – socialisti e non – vogliono edificare una società più giusta, equa e solidale; senza distinzione alcuna di sesso, razza o religione.

Fgs Roma – Carlo Alberto Rosselli è reperibile su Facebook ed Instagram, via mail all’indirizzo segreteriafgsroma@gmail.com