In libreria il terzo capitolo della saga ‘I Cinque Re’ di Luca Raiti

E’ uscito in libreria e nei web stores il terzo volume della saga fantasy di Luca Raiti: “I cinque re vol III – L’esercito delle ombre” pubblicato per Terre Sommerse editore. Nell’episodio conclusivo della Saga, che si ricollega direttamente ai due capitoli precedenti “I Cinque re” e “L’isola dei morti”, Jeroan, Gal e i Quattro Custodi dovranno affrontare la tappa piú difficile del loro viaggio. Nemici vecchi e nuovi sfodereranno ogni mezzo per impedire ai ragazzi di sconfiggere i Cinque Re e restaurare la libertà nel Darnak.

Infatti, la Grande Lega dei Cinque Re sta ormai sottomettendo ogni terra libera del Darnak.

La sua armata, composta dagli invincibili Erebon, sembra essere inarrestabile. Solo un antico esercito, frutto della magia nera, potrebbe competere con la loro forza, ma il potere per risvegliarlo dalla morte risiede nelle persone più lontane dall’essere eroi che siano mai esistite: il ladruncolo Redan, la nobile e sfrontata Selda, la bella ma ingenua Enithal e l’insicuro Del. Su di loro peserà il destino del Regno e dovranno trovare in sé stessi la forza di piegare la Fiamma, il Tempo, la Vita e lo Spirito, per combattere gli oppressori e garantire la salvezza del Darnak.

Nel secondo volume della saga dei Cinque Re, Enithal, Del, Redan e Selda dovranno affrontare la loro sfida più grande. Soli, divisi e braccati, dovranno trovare la forza di proseguire il loro viaggio tra mille insidie e pericoli, ignari che la riuscita o il fallimento della loro missione, sono ora nelle mani di Jeroan e Gal, i Reali di Durgal coinvolti loro malgrado nella vicenda e chiamati a raggiungere la tappa più difcile dell’intero percorso: Karden L’Ox, l’Isola dei Morti.

Non resta che scoprire quali avventure ci aspettano alla fine del viaggio.

Biografia Luca Raiti

Classe 1992, Luca Raiti è un giovane romano appassionato di letteratura, fumetti e teatro. Innamorato da sempre del genere fantasy e di J.R.R. Tolkien in particolare, ha iniziato a scrivere fin dai primi anni del Liceo. I Cinque Re, primo capitolo di una saga in tre parti, è la sua opera d’esordio.