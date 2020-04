L’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, si celebra ogni anno il 22 aprile, esattamente ad un mese e due giorni di distanza dall’Equinozio di Primavera. In questa occasione, le Nazioni Unite promuovono eventi e inviano messaggi d’appello in favore della tutela dell’ambiente e dell’intero ecosistema del Pianeta.

Cinquanta anni fa, nel 1970, si svolse la prima Giornata Mondiale della Terra su iniziativa dell’ambientalista e pacifista John McConnell che propose l’istituzione di una giornata in onore della salvaguardia delle risorse naturali dallo sfruttamento intensivo e dall’inquinamento, promuovendo la convivenza pacifica fra i popoli nel rispetto della natura. Dopo si sviluppò nel mondo l’attuale movimento ecologista.

L’Earth Day 2020 sarà un’edizione storica per la Giornata Mondiale della Terra nella celebrazione del suo 50esimo anniversario. Nata per sensibilizzare cittadini, aziende e istituzioni verso la tutela del Pianeta, questa ricorrenza coinvolge ogni anno circa 75mila partner distribuiti in 193 Paesi del mondo.

Quest’anno l’Italia apre le celebrazioni della Giornata Mondiale a 5 anni dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Lo hanno ricordato Denis Hayes, fondatore dell’Earth Day, e Kathleen Rogers, presidente dell’Earth Day Network che hanno detto: “Siamo onorati dell’impegno che Sua Santità Papa Francesco mette nell’unire le persone sull’importanza della Terra in questo momento così importante, la sua Enciclica Laudato Si’ sottolinea il potente rapporto che ognuno di noi ha con il nostro unico Pianeta”.

Oggi, a livello mondiale, sulle piattaforme internet, ne parleranno personaggi come Barack Obama e Leonardo Di Caprio. Greta Thurnberg, l’astro nascente del movimento ecologista, interverrà dialogando col direttore del Potsdam Institute.

A causa dell’emergenza per la pandemia del Covid-19, il Villaggio per la Terra (storicamente realizzato da Earth Day e Movimenti dei Focolari) verrà sostituito da una maratona multimediale il cui hashtag sarà #OnePeopleOnePlanet, un live di 12 ore integralmente trasmesso in streaming da Rai Play. Sono previsti anche diversi programmi in onda su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e Rai Ragazzi, insieme a una staffetta mediatica alla quale contribuiranno Vatican Media, TV2000, Radio Italia, NSL Crossmedial Studios, Rinnovabili.it e Lifegate.

Gli organizzatori hanno sottolineato: “La maratona italiana, sostenuta da Huawei nell’ambito di una campagna di responsabilità sociale durante la crisi epidemica, sarà parte della kermesse mediatica globale intitolata #Earthrise che coinvolgerà i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite”.

Sono numerosi gli interventi previsti, che andranno a toccare temi cari all’iniziativa come lo sviluppo sostenibile, l’educazione ambientale, la solidarietà e la tutela della natura. Diversi i contenuti video presenti anche sul sito onepeopleoneplanet.it. Oltre al già citato #OnePeopleOnePlanet, gli altri hashtag della giornata saranno #CosaHoImparato, #EarthDay2020, #iocitengo, #VillaggioperlaTerra, #focolaremedia.

Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, ha affermato: “La grave crisi sociale ed economica generata dal Coronavirus se da una parte poteva rendere difficili queste celebrazioni, dall’altra ci chiama a rilanciare il tema della sostenibilità sociale ed economica che oggi mostra tutta la sua urgenza e che trova nel nostro evento globale un’occasione straordinaria. Desideriamo lanciare al mondo un messaggio di speranza, ma anche richiamare tutti a un rinnovato impegno perché con il Coronavirus tutti si sono accorti di quanto, modelli economici troppo speculativi finiscano per azzerare ogni forma di solidarietà e per consumare il Pianeta oltre la sua capacità di rigenerarsi”.

La lunga produzione radiotelevisiva sarà diretta da Gianni Milano. La direzione artistica è affidata a Giulia Morello mentre la direzione scientifica a Roberta Cafarotti. Tra i principali contenuti dei programmi ci sono l’apertura dalla Palazzina Leone XIII nei Giardini Vaticani e Udienza Pontificia di Papa Francesco; Popoli custodi della Terra (incontro con le popolazioni indigene del Pianeta); Hackathon europeo sulla Mobilità Sostenibile Urbana; Cambiare l’Economia: se non adesso quando? (verso una ricostruzione più attenta alla felicità e alla Terra); Aspettando Tokyo (Campioni Olimpici e Paralimpici festeggiano il Pianeta); Innovazione e Sviluppo Sostenibile; Scienza e Natura con collegamenti dall’Antartico, da Houston e dai centri di ricerca INGV, ISPRA e INAF; la Cultura per il Bene Comune e Sostenibile; Karaoke per la Terra; Ragazzi per la Terra; Educare alla Sostenibilità, verso un Patto Educativo Globale; l’amore per la Terra visto dai bambini; grandi attori raccontano favole; eventi e interviste con i campioni della Musica e dello Spettacolo.

Molti sono i testimonial attesi per l’evento. Gli organizzatori dell’Earth Day 2020 hanno anticipato la presenza tra i testimonial Fiona May, Luca Parmitano e Valentina Vezzali.

L’iniziativa mediatica è di grande utilità per sensibilizzare le coscienze degli abitanti del pianeta. Ma ancora su un piano concreto si è realizzato ben poco. In molti Paesi, soprattutto Stati Uniti e Cina, ostacolano la realizzazione degli accordi di Kyoto.

Non sono mancate in quest’ultimo mezzo secolo le proteste sui problemi ambientali del pianeta e le preoccupazioni per la crisi economica derivante dalla pandemia.

Il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), alla vigilia dell’Earth Day, ha chiesto di non fare marcia indietro sulla tutela delle foreste. Il timore è che la necessità di far ripartire economicamente il Paese possa far abbassare la guardia in materia di salvaguardia ambientale.

Secondo PEFC Italia occorre avere il coraggio di ripartire dalla crisi puntando verso la sostenibilità e l’economia circolare.

Maria Cristina D’Orlando, presidente di PEFC Italia, ha evidenziato: “L’Europa e l’Italia in particolare, grande importatore e con un importante settore di lavorazione del legno, hanno una responsabilità diretta in questo processo: il legno è la materia prima per antonomasia dello sviluppo sostenibile, ma deve provenire da una gestione sostenibile delle foreste, non dalla loro distruzione. Proprio per questo è importante la certificazione forestale. È ancora una volta sempre più evidente la necessità di cambiare i comportamenti e gli stili di vita individuali e collettivi, riducendo la nostra impronta ecologica e scegliendo prodotti in grado di assicurare il benessere e il mantenimento degli ecosistemi forestali. Auspichiamo che Europa e Italia sappiano uscire sulla strada della sostenibilità da quella che si preannuncia come la più grande crisi del dopoguerra”.

Antonio Brunori, segretario generale PEFC Italia, in merito all’esistenza di un legame tra sviluppo della pandemia di Coronavirus e distruzione del patrimonio naturale, ha spiegato: “Lo sfruttamento non sostenibile del patrimonio forestale è tra le cause prime di tutti gli squilibri ambientali del nostro Pianeta e alcune delle più gravi malattie infettive che l’uomo deve affrontare oggi sono un’ulteriore conseguenza. Nelle aree tropicali la deforestazione e la compravendita della cosiddetta bushmeat (carne di animali del bosco) possono aver portato più facilmente al contatto tra uomini e animali selvatici, favorendo il fenomeno dello spillover, cioè il salto che permette al patogeno di passare da una specie ospite ad un’altra. La gestione sostenibile delle foreste e la conservazione di spazi dedicati alla salvaguardia degli equilibri ecologici sono invece funzionali al mantenimento della distanza tra determinate specie animali potenzialmente portatrici di infezioni e l’essere umano”.

A distanza di cinquant’anni, e con una situazione decisamente peggiorata rispetto ad allora, vale la pena ricordare la necessità di avere maggiore consapevolezza del pianeta su cui tutti siamo ospiti di passaggio, visto che, molto spesso, sembriamo dimenticarcene con troppa facilità dimenticando i doveri verso le generazioni future.

In questa giornata celebrativa, dovrebbe essere più chiaro a tutti che salvare il pianeta significa salvare l’umanità. Per raggiungere tale obiettivo la società necessita di un grande cambiamento: non più l’umanità al servizio dell’economia, ma l’economia al servizio dell’umanità, perché, se il pianeta vive, vivrà anche l’umanità.

Salvatore Rondello