Economia, anche peggio del previsto. Fatturato giù del 25%

L’economia italiana, a motori spenti, vede crollare fatturato ed ordinativi per effetto del lockdown. A marzo il fatturato è diminuito del 25,8% e gli ordini del 26,5% su base mensile. Lo ha comunicato oggi l’Istat.

Dopo le correzioni per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di marzo 2019), il fatturato totale è calato in termini tendenziali del 25,2%, con variazioni negative del 27,6% sul mercato interno e del 20,7% su quello estero.

In termini tendenziali l’indice grezzo degli ordinativi è diminuito del 26,6%, con riduzioni su entrambi i mercati (-29,3% quello interno e -23,1% quello estero). Fotografando il quadro economico attuale, l’unica variazione tendenziale positiva si registra nell’industria farmaceutica (+19,5%), mentre il peggior risultato si rileva nell’industria dei mezzi di trasporto (-55,4%).

Il calo di fatturato e ordinativi, su base tendenziale, ha raggiunto valori simili a quelli registrati nel momento più acuto della crisi del 2008-2009.

Secondo l’Istat: “A marzo, le condizioni della domanda e le misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19, hanno determinato una forte flessione del fatturato e degli ordinativi dell’industria italiana. Essendo l’Italia il primo paese colpito dall’epidemia in Europa, la contrazione del mercato interno è risultata molto più accentuata rispetto a quello estero”.

Infatti, a marzo 2020 si stima una netta riduzione congiunturale, pari a -16,8%, sia delle esportazioni sia delle importazioni. La forte contrazione su base mensile dell’export è dovuta al deciso calo delle vendite sia verso i mercati extra Ue (-18,5%) sia, in misura meno ampia, verso l’area Ue (-15,2%).

Nel primo trimestre 2020, rispetto al precedente, si rileva una diminuzione del 4,1% per le esportazioni e del 5,1% per le importazioni.

A marzo 2020 la flessione su base annua dell’export è pari a -13,5% ed è determinata dal forte calo delle vendite sia verso l’area extra Ue (-14,7%) sia verso l’area Ue (-12,2%). Anche le importazioni diminuiscono drasticamente (-18,1%) da entrambi i mercati, in misura più marcata da quelli extra Ue (-21,7%) rispetto all’area Ue (-15,5%).

Tra i settori che contribuiscono maggiormente alla flessione tendenziale dell’export si segnalano macchinari e apparecchi n.c.a (-21,2%), autoveicoli (-40,7%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-32,2%) e altri mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-26,9%). Invece, sono in aumento, su base annua, le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+32,5%) e di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+13,5%).

Su base annua, i paesi che contribuiscono in misura più ampia alla caduta dell’export sono Francia (-18,3%), Regno Unito (-24,3%), Spagna (-19,8%), Svizzera (-18,9%), Germania (-7,2%) e paesi OPEC (-24,3%).

Nel primo trimestre del 2020 la diminuzione tendenziale delle esportazioni (-1,9%) è dovuta in particolare al calo delle vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (-9,3%), autoveicoli (-13,1%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (-10,7%) e apparecchi elettrici (-8,3%).

A marzo 2020, l’Istat stima che il saldo commerciale aumenti di 1.106 milioni di euro (da +4.579 milioni a marzo 2019 a +5.685 milioni a marzo 2020). Al netto dei prodotti energetici il saldo è pari a +7.691 milioni di euro (era +7.905 milioni a marzo 2019).

Nel mese di marzo 2020 si stima che i prezzi all’importazione siano diminuiti del 3,1% su febbraio 2020 e del 5,1% su base annua. Questo fattore avrebbe influito positivamente sul saldo commerciale.

Infine, l’Istat ha commentato: “Nel corso della rilevazione si è registrata una riduzione del flusso delle dichiarazioni Intrastat cui ha contribuito il differimento al 30 giugno dei termini di trasmissione dei dati previsto dal Decreto “Cura Italia”. Le azioni messe in atto per fare fronte a queste perturbazioni nella fase di raccolta dei dati hanno permesso di elaborare e diffondere i dati sui flussi intra Ue relativi al mese di marzo 2020 (si veda Nota metodologica). Questi potranno essere oggetto di revisione quando, al termine del periodo di sospensione, si renderanno disponibili tutte le dichiarazioni Intrastat relative al mese di marzo. La rilevazione dei prezzi all’import ha registrato una diminuzione del tasso di risposta delle imprese molto contenuta (si veda Nota metodologica)”.

Dunque, in tutta questa situazione non ci aiutano certamente le economie estere. Ad esempio, anche in Germania, nel primo trimestre 2020, il Pil è sceso del 2,2% rispetto ai tre mesi precedenti a causa dei primi effetti della crisi aperta dalla pandemia di coronavirus. Lo ha comunicato l’ufficio federale di statistica Destatis. A prezzi correnti, la riduzione significa che il Pil tedesco è passato dagli 881,8 miliardi del quarto trimestre 2019 agli 847,4 miliardi dei primi tre mesi dell’anno.

Di conseguenza, secondo una stima del Centro Studi di Confindustria, in Italia, il Pil 2020 sarà in calo del 9,6%.

Secondo gli economisti di viale dell’Astronomia: “Due fattori hanno accentuato la già profonda caduta del Pil attesa nel 2020 (-9,6%, dal -6% previsto il 31 marzo): il prolungamento per decreto dal 13 aprile al 4 maggio, con poche eccezioni, della chiusura parziale dell’attività economica in Italia; un più forte calo della domanda, domestica ed estera, che frena anche l’attività delle imprese autorizzate a riaprire. Nel primo trimestre il Pil ha subito un crollo oltre le attese (-4,7%). Nell’industria, che ha riaperto a inizio maggio, la produzione è calata del 28% a marzo ed è stimata in ulteriore caduta in aprile (-23%, indagine Csc); il Pmi (Purchasing Managers’ Index) ha registrato un tonfo (31,1). Nei servizi, l’attività è più ridotta (Pmi a 10,8) e la riapertura completa sarà a giugno. Nel secondo trimestre quindi il CSC prevede un calo molto forte del Pil (-9%). Nel terzo e quarto, con il 100% di settori aperti, è atteso un parziale recupero, frenato da scorte accumulate e difficoltà di molte imprese, che proseguirà nel 2021 (+5,6%)”.

Con l’arrivo dei dati congiunturali del mese di aprile 2020, dobbiamo aspettarci che le stime su base annua possano essere riviste al ribasso. Ma ancora più preoccupanti sono le risposte del Governo al superamento di questa emergenza sanitaria imprevista. Altrettanto insoddisfacente appare l’azione ed il sostegno che dovrebbe dare l’Unione Europea combattuta tra la politica neoliberista finora attuata e la necessità di una politica più solidale improntata al socialismo liberale. Intanto, ‘aspettando Godot’ aumentano i poveri in Italia, in Europa e nel Mondo.

Salvatore Rondello