Al via la rassegna culturale “Un fiume in festival”

Oltre novanta persone erano presenti, martedì 9 aprile, sulla nave “Cornelia” per l’inaugurazione della prima rassegna di cultura e spettacolo “Un fiume in festival”, promossa dalla Casa editrice Ponte Sisto, con il patrocinio del primo Municipio, in collaborazione con la società “L’altro Tevere” e con la “Fondazione Lando Fiorini”.

La rassegna, unica per il suo carattere itinerante sul Tevere, prevede una serie d’iniziative, a partire dal 23 aprile con cadenza quindicinale, che alterneranno le presentazioni delle proposte editoriali della Casa editrice a spettacoli, musica, concerti e mostre. L’obiettivo è quello di unire cultura e spettacolo alla possibilità di viaggiare sul fiume, come accade nelle altre capitali europee.

L’identità prettamente romana della rassegna è rafforzata da un viaggio lungo il Tevere sulla “Cornelia”, che partirà ogni due martedì alle ore 18.00 dalla banchina sotto Ponte Sisto.

La presentazione ha visto gli interventi della consigliera comunale Svetlana Celli, della capogruppo PD del Primo Municipio Sara Lilli, dell’onorevole Ugo Intini, e la partecipazione, tra gli altri, del segretario del PSI Enzo Maraio, dell’onorevole Oreste Pastorelli, degli attori Alessandro Bernardini e Luciano Lembo, della cantante Beba Albanesi.