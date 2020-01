Edoardo Pedrelli (FGS): «I giovani vogliono essere ascoltati»

Edoardo Maria Pedrelli, diciottenne, aspirante maturando classicista. Ma soprattutto socialista. Vediamo

cosa ne pensa il giovanissimo candidato della lista +Europa-PSI-PRI del risultato maturato nelle urne, della

straordinaria vittoria di Stefano Bonaccini e delle prospettive politiche future.

Hai rappresentato il PSI nel collegio di Forlì-Cesena, ottenendo un buon risultato nonostante la giovane

età. Quali sono le tue sensazioni, adesso, passato il periodo elettorale?

«Innanzitutto, mi sento più tranquillo sapendo che la regione ora è nelle mani di Bonaccini: un leader

politico capace ed esperto. Non nascondo di essere soddisfatto dell’esito che ho ottenuto nelle preferenze,

soddisfazione che condivido e viene condivisa da tutti i compagni della FGS di Cesena che ho in primis

rappresentato. All’inizio mi sentivo forse fuori luogo, imbarazzato perché ciò che era palese fra tutti quei

volti degli altri candidati o leader di lista è che giovani come me, come Elena Buratti, la mia collega

+Europeista, non sarebbero in grado di seguire questa strada politica che richiede esperienza. Però noi

abbiamo continuato col nostro percorso, fieri delle idee che volevamo portare alla regione per dimostrare

che politica è vivere, e vivendo si fa esperienza politica. Quindi mi sento soddisfatto e realizzato, perché

comunque ho portato a termine quello che un politico dovrebbe fare: ascoltare, parlare, essere presente

per il popolo».

Come nasce il tuo impegno politico?

«Il mio impegno politico è nato grazie a mio fratello: Enrico Maria Pedrelli, l’attuale segretario nazionale

della FGS. Vivendo in campagna, tra i contadini, in un ambiente così socialista, mio fratello si interessò da

subito alla politica e alle sue figure, condividendo questo suo entusiasmo anche con me. Presto mi iscrissi

alla FGS di Cesena, ma ancora non avevo le idee chiare sulla politica, sul socialismo. Il mio spirito socialista

ha continuato però a crescere ed alimentarsi, attraverso gli studi storici e filosofici, attraverso il dibattito e

attraverso quella che è la mia seconda famiglia: i compagni. Questo legame, tra me e la politica, è un

legame sano, basato sulle idee e non sulla violenza, basato sulla fiducia e non sulla diffamazione, e penso

che è necessario che si prenda spunto se si vogliono coinvolgere sempre e più i giovani nella politica».

Parli di studi e dibattiti intorno alla politica, cosa molto rara nei giovani di oggi. Cosa ti senti di dire ai

nostri coetanei, alienati totalmente dalla vita associata?

«Può sembrare che i nostri coetanei non abbiano alcun interesse sulla politica, sull’ambientalismo e

sull’etica ma poi quando vai da loro, e apri un dialogo, che magari non incomincia nel più perfetto dei modi,

allora ti sorprendi perché pare che ci prendano gusto. I giovani vogliono essere ascoltati, vogliono poter

parlare senza timore, vogliono una guida, ma questa guida non deve essere imposta, vogliono potersi

esprimere. Questa cosa mi sorprende, perché i giovani si dimostrano più collaborativi nel condividere le

idee rispetto ai più navigati, che manifestano un ostinato conservatorismo nelle idee, come cavalli coi

paraocchi. Vorrei solo che questi coetanei abbiano meno timore di mettersi in gioco, e spero che cambino

la propria idea sulla politica: un qualcosa lasciato ai pochi, che lavora nel trascendentale».

Cosa ti resterà impresso dell’appena passata campagna elettorale?

«Ciò che più mi è rimasto impresso sono gli sguardi delle persone, come si suol dire “occhi specchio

dell’anima”. Vedevo sguardi impauriti per un esito che per fortuna non si è realizzato (ma voglio

sottolineare che non ci si può permettere, specialmente adesso, di abbassare la guardia); vedevo sguardi

impassibili, annoiati e disimpegnati; vedevo poi sguardi di speranza e di orgoglio, commossi; vedevo sguardi

che ti dicevano il contrario, che trapelavano una certa ipocrisia. Sentivo dunque, nello stringere le mani, nel

parlare al pubblico, nel sorridere, nel “piangere”, una certa e pesante armonia, amara. Cerchiamo di non

abbatterci e di non mollare, e mi rivolgo specialmente ai Socialisti. Abbiamo delle idee. Le facciamo nostre

per darle agli altri. Continuiamo ad andare Avanti».

Quali sono le tue prospettive per il futuro del Centrosinistra?

«Io tendo ad essere pessimista, in primis perché non voglio peccare d’ubris, di tracotanza, e poi perché lo

vedo come uno sprono a fare meglio. Il Centrosinistra è in crisi, ovunque ti giri vedi partiti dividersi non

perché siano crollati i loro ideali, ma per crucci interni. “Servono idee di sinistra”: questo è ciò che mi sento

ripetere da un mio collega che non condivide i miei ideali ma con cui ho un ottimo rapporto di dialogo.

“Servono idee di sinistra”. Stefano Bonaccini ha saputo proporre idee di sinistra, deve essere solo lui un

esempio in Italia? Non è più ammissibile che si “giochi in borsa” con la politica, che si cambino i propri

principi in base a dei sondaggi e a dei numeri. La politica si basa sulle persone. Mettiamo da parte gli asti

interni, mettiamo da parte le oscenità, mettiamo da parte il nostro “dito giudice”. Se il Centrosinistra saprà

collaborare e lavorare per il bene del popolo, allora avrà successo, altrimenti come accadde non meno di

cent’anni fa il popolo si vedrà abbandonato e costretto ad imbracciare le estremiste idee di un governatore

folle».

Con la riconferma di Bonaccini l’Emilia-Romagna continuerà la strada del buongoverno progressista. Qual

è il tuo augurio per il Presidente?

«Mi auguro che il presidente Bonaccini, verso cui rivolgo i miei più sinceri auguri e complimenti, continui a

lavorare con tutto l’entusiasmo e la sincerità che ha dimostrato in questi cinque anni per questi prossimi. Io

tengo molto alla Cultura, alla Musica, all’Arte, al Lavoro e ai Giovani e vorrei che la mia stessa cura venga

condivisa dal presidente, affinché possa realizzare tutti quegli intenti che col circolo FGS “Il garofano” di

Cesena abbiamo riunito in un documento. Ho fiducia nel suo operato. Per quanto riguarda me, continuerò a

portare avanti quegli ideali che ho sempre proferito durante queste regionali».

Amedeo Barbagallo