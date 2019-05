PIÙ DONNE, PIÙ EUROPA

Più donne, + Europa. Sono cinque, una per ogni circoscrizione, le candidate socialiste che il 26 maggio nella lista + Europa, saranno in corsa per il Parlamento europeo. Mai come in questa occasione il rinnovo dell’assemblea di Strasburgo e Bruxelles è carica di significato. Due le idee di Europa che si fonteggiano. Quella del ritorno al passato di chi vuole ripristinare le vecchie frontiere non geografiche ma ideologiche, e quella di chi immagina l’integrazione europea come un percorso irreversibile. Da una parte il sovranismo di chi sostiene gli stati nazione, isolati nell’affrontare le sfide globali, dall’altra chi immagina che i grandi temi internazionali, dall’economia all’immigrazione, debbano essere dibattuti a livello sovranazionale.

Il primo paese a votare è stata l’Olanda. Secondo i primi exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi, la vittoria in quel paese sarebbe andata al partito di Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue, e spitzenkandidat per i socialdemocratici. Gli olandesi, insieme agli inglesi, sono stati i primi a votare, ma i risultati definitivi si sapranno soltanto domenica, quando tutti gli altri Paesi Ue avranno chiuso le urne.

Il segretario del Psi Enzo Maraio nella serata di oggi, venerdì 24 maggio, chiude la campagna elettorale in terra partenopea insieme alla candidata socialista della lista + Europa, Simona Russo. “Siamo di fronte a un teatrino. Questo governo – ha detto Maraio intervenendo negli studi di Sky Tg 24 – dà la plastica rappresentazione di due fazioni distinte: la Lega di Salvini che tira da un lato, i 5 stelle di Di Maio che tirano dall’altro. In mezzo ci sono le due figure mitologiche che sono il Premier Conte, che prova a mediare e a schivare gli assalti all’economia e al bilancio del Paese con il Ministro dell’Economia Tria”. “Litigano su tutto – ha aggiunto Maraio – addirittura sui valori e sui principi fondanti della democrazia e spettatori di questa rappresentazione teatrale sono gli italiani che oggi soffrono il periodo peggiore in termini di sviluppo, fiducia e speranza. C’è voglia di cambiamento in tutta Europa e anche in Italia ma il cambiamento oggi è vissuto come rischioso e può far scivolare il Paese in un clima di maggiore odio e insicurezza. Queste lotte interne – ha proseguito – avranno ripercussioni per l’esecutivo a cominciare dal voto di domenica prossima ed è opportuno – ha concluso Maraio – che l’appuntamento del 26 maggio determini la fine di questo governo che trascina l’Italia verso l’insicurezza”.

“Se la sinistra non crea un’alternativa credibile e competitiva – ha aggiunto Riccardo Nencini presidente del Consiglio Nazionale del PSi – rischiamo di lasciare l’Italia in balia delle forze antisistema. Il voto del 26 maggio sarà decisivo per il futuro del Paese”.

Le donne socialiste nella lista + Europa sono 5:

Carlotta Caponi per il collegio Italia Centrale;

Maurizia Bertoncino nel collegio Nord Ovest;

Rita Cinti Luciani candidata nel collegio Nord Est;

Simona Russo nel collegio Italia Meridionale;

Pietrina Putzolu candidata nel collegio Isole.

il voto per le europee si svolgerà tra 23 e il 26 maggio. Gli elettori sono 374 milioni e si recheranno alle urne per eleggere una assemblea di 751 eurodeputati. In ognuno dei 28 Paesi vige un sistema elettorale diverso, che discende dalle diverse storie elettorali dei singoli paesi. In Italia le urne saranno aperte domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle 23.