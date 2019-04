Elezioni in Slovacchia: vince l’europeista Čaputová

Zuzana Čaputová, avvocatessa d’idee liberali e filo-europeista, è la prima presidente donna della Repubblica di Slovacchia.

Nel turno di ballottaggio, la Čaputová ha raccolto il 58,4% delle preferenze staccando nettamente lo sfidante socialdemocratico, il commissario europeo all’Energia Maros Sefcovic, che ha ottenuto il 41,59% dei voti.

L’affluenza alle urne è stata del 41,8%, la più bassa nella storia del paese, in calo rispetto al primo turno, dove avevano partecipato quasi il 50% degli aventi diritto al voto.

La neo eletta Presidente ha rilasciato una dichiarazione, subito dopo le prime proiezioni che apparivano abbastanza consolidate: “Guardiamo a ciò che ci unisce- ha dichiarato la Čaputová- e promuoviamo la cooperazione al di sopra degli interessi personali. Questa è una vittoria che dimostra che si può vincere senza attaccare il proprio avversario. Sono felice di questo risultato. La Slovacchia richiedeva un tale cambiamento”.

Lo sfidante Maros Sefcovic ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulato al telefono con la neo eletta.

Zuzana Čaputová è la leader di un piccolo partito progressista “Progresivne Slovensko” (nato nel 2017), ha impostato la propria campagna elettorale sulla necessità di rimanere all’interno dell’Unione Europea, contrastando politiche sovraniste e lottando con decisione contro la corruzione.

Su questa piattaforma, ha ottenuto un largo favore dei cittadini slovacchi che chiedevano, da tempo, un forte cambiamento, in particolare, a seguito dell’omicidio del giornalista Jan Kuciak.

Il corrispondente per il sito di notizie slovacco Aktuality fu ucciso perché era venuto a conoscenza di notizie riguardanti la corruzione politica e i rapporti con la criminalità organizzata, da parte di alcuni membri del Governo Fico (costretto a dimettersi a causa della mobilitazione successiva a questi eventi criminali).

Il nuovo governo del neo-premier Peter Pellegrini, continua a essere guidato dal partito populista e sovranista “Smer- sociálna demokracia” (tra mille contraddizioni, è membro, ancora oggi, del PSE), garantendo una sostanziale continuità nelle politiche nazionali e il permanere della Slovacchia nel gruppo illiberale dei “Paesi di Visegrad”.

Della Čaputová, sostenuta dal Presidente uscente Andrej Kiska, i cittadini hanno apprezzato il modo di comunicare diretto e trasparente, nonché l’essere estranea a meccanismi politici oscuri.

La Presidenza della Repubblica è un’istituzione di alto valore simbolico, ma il potere esecutivo rimane nelle mani dei sovranisti.

Tuttavia, la vittoria della Caputova è molto significativa: contribuisce ad indebolire il fronte nazionalista ed euroscettico di Visegrad. In questo modo l’avvocatessa liberale rappresenta l’alternativa al partito di governo dello Smer.

Come paladina dell’Unione Europea e della società aperta, nel discorso di ringraziamento, ha salutato i suoi elettori in cinque lingue diverse. Il suo ecologismo le ha permesso di vincere il premio “Goldman per l’ambiente” nel 2016, guidando con successo la campagna a favore della chiusura di una discarica di rifiuti tossici che stava avvelenando la comunità di Pezinok; è, inoltre, impegnata per i diritti della comunità Lgbt e delle altre minoranze.

Dopo aver vinto le elezioni, la nuova Presidente, come primo atto simbolico, ha acceso una candela in memoria di Kuciak e della sua fidanzata, assassinati negli scorsi mesi, prendendo l’impegno di garantire, sempre di più, l’indipendenza della magistratura dal potere politico.

La vittoria della Čaputová rappresenta un chiaro segnale di cambiamento nel blocco dell’est europeo. Anche le grandi città dell’Europa orientale, come Varsavia e Budapest, sono sempre più vicine alle idee liberali ed europeiste, nonostante i rispettivi governi siano formati da partiti conservatori e nazionalisti.

Il sovranismo comincia a mostrare le prime crepe, proprio lì, dove sono rinate le idee della democrazia illiberale e questo dimostra che il fronte populista non è monolitico, può esistere un’alternativa democratica, che parta dall’Est Europa e si diffonda all’intera UE.

Paolo D’Aleo