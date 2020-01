Emanuele Severino. In ricordo di un eterno

Ho esitato a lungo prima di scrivere questo che non vuole essere un necrologio ma solo un “ricordo dell’eterno”. Credo infatti che il peggior torto che si può fare a Emanuele Severino sia quello di affermare che “è morto” nel senso che “è divenuto” da vivo, morto. Piuttosto bisogna affermare la necessità ed eternità del suo essere gioioso e glorioso, sebbene eclissato dal nostro cerchio dell’apparire, ma pur destinato a ricomparire nella gioia e gloria, quando anche noi ci eclisseremo alla coscienza dei vivi per permanere nel destino della verità, assieme a tutti gli essenti.

Riassumere la filosofia dell’ultimo grande filosofo del millennio, perché dire “del secolo” sarebbe fargli torto, è un po’ come scrivere delle “brevi note sull’universo”, si rischia solo di caricaturizzare una vicenda molto seria e anche molto importante.

Severino, forse bisognerebbe raccontarlo nella sua umanità e semplicità, come quando rispose con una lettera dalla calligrafia quasi indecifrabile ad una mia attestazione di stima e di amicizia, come quando gli dissi che l’ “epamphoterìzein” aristotelico, da lui tante volte evocato, mi rendeva più lieve l’oscillazione tra l’essere e il nulla, giusto come quella di un bimbo spinto sull’altalena dal nonno, e lui si fece una bella risata. Sono tanti gli episodi, in molteplici e svariate occasioni, che si potrebbero ricordare per sottolineare la disponibilità, l’ironia e la semplicità di colui che andrebbe ricordato come “maestro di verità”, con quella definizione che Marcel Detienne attribuiva ai pensatori manualisticamente definiti “presocratici” nell’antica Grecia.

Severino era infatti un pensatore “a tutto tondo”, anzi tanto “rotondo” quanto lo è la verità parmenidea, eterna e infinita.

Nel ricordo, quindi, inevitabilmente compaiono quegli aspetti del suo pensiero che meglio restano fissati nella eterna “bobina” del tempo che egli aveva assunto a simbolo, mutuato da Einstein, della eternità degli “essenti”

Il primo è la follia dell’Occidente, quel volere che è allo stesso tempo violenza, che le cose, gli enti, escano dal nulla per poi tornarci e che, dunque, la loro esistenza non sia altro che una oscillazione (epamphoterìzein) tra essere e nulla. Anche a spiegarlo ad un ragazzino, risulta evidente che una cosa che esce dal nulla e poi torna nel nulla, è destinata ad essere nulla.

Sta tutta qui la follia dell’Occidente introdotta per la prima volta nell’Antica Grecia, potremmo dire con quell’invenzione straordinaria del “nulla” il cui gran maestro fu Parmenide

Erroneamente Severino viene definito tuttora da certuni “parmenideo”, in realtà Severino è precipuamente “severiniano”, unico e solo, anch’egli eterno ed infinito, sia perché con Parmenide siamo proprio agli albori della follia dell’Occidente, dato che egli è il primo a “pensare” il niente, sia perché la filosofia di Severino, come ha anche riconosciuto recentemente lo stesso suo allievo Galimberti, è incontrovertibile e non è nemmeno una “filosofia”, è piuttosto una “visione”, una “weltanschaung”nel senso più ampio e compiuto del termine, perché va ben oltre i limiti di un “mondo” per abbracciare il tutto, senza che esso abbia alcun confine.

La scoperta di Severino è anche ben oltre la verità greca, quella “aletheia” che Heidegger identificava con il disvelamento, con la scoperta in fieri, e che è per questo un cammino sempre controvertibile e confutabile, sempre dunque soggetto ad inciampi, sebbene il dialogo faccia in esso da lume del percorso. Non dunque scoperta, ma “illuminazione” di una episteme, di un sapere “stabile” che “sta sopra” il cammino della verità e che identifica la verità stessa con il destino della necessità, quella “terra senza tempo” che è di per sé già ogni tempo ed ogni luogo. E’ la terra che Severino, con accenti quasi messianici definisce “della salvezza”. Seguiamo infatti le sue stesse parole, così come le ha scritte nella sua autobiografia “Ciò che se ne va scompare per un poco. I morti che se ne vanno scompaiono per un tempo maggiore. Ma poi, tutto ciò che è scomparso riappare. Ogni cosa – da quella cucina d’inverno al fuoco che ardeva in quel camino, dai miei attorno al tavolo a quel bambino che ero io, e poi Esterina e tu e tu – può dire: «Ancora un poco e non mi vedrete; e un poco ancora e tornerete a vedermi, perché vado al Padre» (Gv 16,16). Et gaudium vestrum nemo tollet a vobis (ibid 22): «E nessuno toglierà via da voi la vostra gioia». Al di là della fede cristiana, «andare al Padre» significa che gli eterni del mondo di ognuno appaiono, in ognuno, insieme agli eterni del mondo di ogni altro, perché sopraggiunge in ognuno la terra che porta al tramonto il nostro esser separati. È la terra che salva perché è l’apparire della Gioia, ossia di ciò che da ultimo il nostro Io del destino è in verità”

Alla luce di tutto ciò, dire che Severino “è diventato morto” sarebbe proprio fargli un gran torto e con lui a tutto il suo pensiero. Noi, infatti, non abbiamo bisogno di morire per “diventare” eterni, perché “eterni” non “si diventa”, dato che il divenire è follia e nichilismo e, come tale, non esiste né può esistere nel destino della necessità. E se ciò è vero, così come è necessario, allora “già ora” siamo eterni e la violenza e la follia consistono proprio nel non rendercene pienamente conto e nel nostro “volere”, che spesso non è altro che smaniare di diventare qualcosa e qualcun altro, anche per stabilire un limite non di rado conflittuale e persino invalicabile con tutto ciò che consideriamo “non essere” noi, e cioè “niente”.

Di qui le incomprensioni, le guerre, le disuguaglianze, il razzismo, le terribili violenze persino domestiche, e lo stesso “voler creare” denaro e ricchezza con le speculazioni o stampando carta da quel nulla da cui la nostra natura, preda della sua follia originaria del “voler diventare altro”, non sa ancora liberarsi.

Di qui lo stesso thauma da Aristotele individuato come origine della filosofia e spesso erroneamente tradotto con la parola “meraviglia”, che però meraviglioso non lo è affatto, perché esprime solo l’arcano terrore dell’esistenza minacciata dal dolore e dalla morte. Di qui quei rimedi, primo tra tutti Dio, che Nietzsche considerò poi “peggiori degli stessi mali”, non solo perché “non rimediano” ma perché creano mali ancora peggiori, ad esempio con il settarismo, il dogmatismo e persino oggi con il terrorismo.

Di qui quell’ultimo “rimedio” dal “male dei rimedi” che si è accompagnato da sempre al cammino di aletheia e che investe l’ultimo orizzonte del destino della verità: la tecnica.

Essa, che dai “rimedi” religiosi ed ideologici, ultimo di essi il capitalismo, è stata usata in passato come strumento per la loro affermazione, ora incombe come fine e non più come strumento, perché rapidamente sta assumendo se stessa come mezzo e come scopo per autopotenziarsi. Severino è infatti convinto che il capitalismo sarà superato, così come è stato superato il comunismo e la stessa democrazia dominata sempre più spesso, in ambito nazionale e sovranazionale, da necessità di governo “tecniche”. Lo stiamo già sperimentando.

Ma anche la tecnica un giorno sarà superata, perché incapace in via definitiva di dominare ed eliminare il thauma originario della stessa filosofia e dello stesso pensiero dell’Occidente che è ormai globalizzato. Perché, fin tanto che la violenza del volere non sarà oltrepassata, essa riguarderà anche la tecnica stessa, anche quando essa potrà aver costruito il suo “paradiso” per eliminare i mali ed il dolore. Permarrà l’angoscia che questa “felicità” resti precaria, e il paradiso se non sarà un inferno resterà un limbo, proprio per il “volere” altro ancora.

Nella Gioia e Gloria di Severino dunque non c’è né paradiso né inferno e tanto meno purgatorio o limbo, c’è piuttosto il lampo improvviso della consapevolezza di una necessità che è allo stesso tempo verità stabile, incontrovertibile e per questo eterna, non prima, non poi, ma ora e da sempre e per sempre, e financo alla portata di tutti. Basta solo accorgersene, così non si ha più bisogno nemmeno di essere felici e persino filosofi, perché non si sfugge più né una infelicità e nemmeno un thauma, un arcano terrore. Si è già tutto quel che è necessario e non potrebbe essere altrimenti, come un povero uomo che disperatamente cerca un riscontro sempre più eccitante della sua virilità, passando da una donna all’altra, il quale finalmente si guarda intorno e si accorge di avere la migliore che potesse desiderare, proprio nella sua famiglia.

Il testamento di Severino nel cerchio dell’apparire può dunque essere il seguente: “Noi non siamo nulla, non veniamo dal nulla e non torniamo dal nulla. Siamo l’eterno apparire del destino. I nostri morti ci attendono come le stelle del cielo attendono che passino la notte e la nostra incapacità di vederle se non al buio. Il mendicante è il nostro essere convinti, per esempio, che io stia farneticando, perché le cose reali sono questo mondo, l’Europa, l’Italia, i rapporti economici, giuridici, sessuali. Mentre il fondo dell’uomo consiste nella sua permanenza assoluta. Con la morte noi superiamo il nostro essere mendicanti e ritorniamo re: la morte ci consente di oltrepassare il senso del nulla».

Non ricordiamo dunque solo il “mendicante” Severino, leggendo i suoi libri ed usando i verbi al passato ma “stiamo” ancora con il “re”, meditando il suo pensiero ed usando i verbi al presente, affinché possiamo decidere di “stare”, già adesso ed eternamente, anche noi in quella nostra regalità che egli stesso ci ha “lasciato”, ma che pur ci appartiene da sempre.

Carlo Felici