Emergenza Coronavirus, premio da 100 euro ai lavoratori dipendenti pubblici e privati

Ape social, usuranti e precoci

LA DOMANDA ALL’INPS SLITTA A GIUGNO

Slittano in avanti i termini prefigurati inizialmente per l’invio dell’istanza per la pensione Ape Sociale, la pensione precoci e la pensione lavori usuranti. Le scadenze in principio fissate rispettivamente al 31 marzo, 1° marzo e 1° maggio slittano tutte al 1° giugno.

Resta invece ancora disponibile la seconda finestra, che per l’Ape social si chiude il 15 luglio e per la pensione precoci il 30 novembre.

Le indicazioni al riguardo sono state comunicate con la circolare Inps n. 50/2020, che contiene tutte le istruzioni relative alla proroga dei termini previdenziali e assistenziali stabilita dal Cura Italia per l’emergenza Coronavirus. Si tratta, nello specifico, dell’applicazione dell’articolo 34 del dl n. 18/2020, in base al quale: “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto”.

La norma impatta praticamente su tutte le prestazioni. Quindi anche, ad esempio, su pensioni di inabilità e anticipata editoria. Per quanto attiene l’Ape, pensione precoci e pensione usuranti, le nuove scadenze sono pertanto le seguenti:

Ape sociale: domanda tempestiva entro il primo giugno 2020 (e non più entro il 30 marzo). Seconda istanza dal 2 giugno al 15 luglio. Resta immutata la possibilità di chiedere il trattamento anche fra il 16 luglio e il 30 novembre, ma in questo caso le richieste vengono prese e in considerazione solamente se avanzano risorse.

Pensione precoci: domanda tempestiva entro il primo giugno 2020 (e non più entro il primo marzo 2020). Seconda istanza dal 2 giugno al 30 novembre 2020.

Pensione usuranti: la domanda va inoltrata entro il primo giugno, e non più entro il primo maggio.

Attenzione: la circolare Inps chiarisce che alle domande di Ape Sociale e pensione precoci l’istituto risponderà come di consueto entro il 30 giugno a coloro che hanno comunque presentato la richiesta entro le originarie scadenze del 30 marzo (Ape) e del primo marzo (pensione precoci), mentre le istanze trasmesse entro il primo giugno, pur ricadendo nella tranche delle domande tempestive, potranno ricevere risposta più tardi.

Emergenza Coronavirus

BONUS DA 100 EURO AI DIPENDENTI

Tra le novità introdotte dal decreto Cura Italia a sostegno delle famiglie c’è anche un premio di 100 euro netti nella busta paga di lavoratori dipendenti pubblici e privati. Questa misura, però, ha una platea di beneficiari ben definita: si tratta dei dipendenti che, durante il mese di marzo, hanno continuato a lavorare presso la propria sede, nonostante le misure di contenimento del contagio.

L’altro fondamentale requisito per poter essere ammessi a beneficiare del bonus è avere un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro. Si tratta quindi di un bonus destinato a quelle categorie di lavoratori che non possono svolgere le proprie mansioni in smart working.

Il predetto trattamento economico compete anche a chi si è recato qualche giorno del mese di marzo in ufficio, prima della pubblicazione del decreto a cui è seguito il lockdown della penisola: in questo caso, l’importo del premio sarà rimodulato in base ai giorni lavorati in sede.

Ci sono due modi in cui il bonus 100 euro può essere corrisposto ai dipendenti: nella busta paga di aprile, oppure come conguaglio di fine anno.

A fornire utili e maggiori informazioni è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate, che ha spiegato come il calcolo per il bonus di 100 euro venga effettuato tramite il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

In un secondo documento con ulteriori chiarimenti sul premio di 100 euro, l’Agenzia delle Entrate specifica che, in alternativa alla precedente modalità di computo, si può anche utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (a prescindere dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorati come prefigurato dal contratto collettivo.

Il sistema di calcolo delle ore rimane lo stesso anche per i lavoratori part-time. Il premio però non spetta per i giorni in cui non ha svolto la propria mansione presso la sede di lavoro: quindi non possono essere contati né i giorni in smart working, né gli altri giorni di assenza per malattie, ferie, permessi o congedi.

Infine, è importante rimarcare che il beneficio numerario è stato pensato per i dipendenti che non hanno potuto usufruire del lavoro agile nonostante il pericolo del contagio: di conseguenza, i lavoratori in smart working non hanno titolo ad accedere al bonus 100 euro.

Consulenti lavoro

BANCHE NON ANCORA PRONTE AD EROGARE LA CIG

Le banche non sono pronte per anticipare la cassa integrazione. A dimostrarlo, secondo la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, sono le risposte di 4.463 consulenti del Lavoro al sondaggio ‘Emergenza Covid-19 e cassa integrazione’, predisposto dalla Fondazione, tra l’8 e il 9 aprile, per valutare le difficoltà operative e le criticità procedurali per l’erogazione dei sostegni al reddito per i circa 5,6 milioni di dipendenti costretti a casa dalle chiusure settoriali predisposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Secondo i consulenti del lavoro, non solo il termine indicato dal governo per il pagamento della mensilità di cassa integrazione, previsto entro il 15 aprile scorso, non sarà assolutamente rispettato, ma sarà molto difficile che i sostegni ai lavoratori arrivino prima della fine del mese. Ben il 91% degli interpellati, infatti, ritiene che gli assegni verranno realisticamente liquidati solo nel mese di maggio. L’83% ha denunciato la mancata operatività degli accordi per dare il via libera alle procedure per l’anticipazione bancaria degli ammortizzatori sociali. Pertanto, secondo gli intervistati soltanto il 17% delle banche è ad oggi operativa.

Forti differenze si riscontrano a livello territoriale: se al Nord Italia la quota di filiali attiva è pari al 28%, il dato scende al Centro Italia (12%) e nel Mezzogiorno (11%). A scontare incredibili ritardi non solo i piccoli ma anche i grandi istituti di credito: è più del 70% degli iscritti all’Ordine a segnalare la mancata operatività degli accordi.

Inoltre, alcune banche richiedono l’esibizione del modello ‘Sr41’ che viene predisposto solo dopo l’autorizzazione Inps. Ma l’accordo Abi-parti sociali è nato invece proprio per accorciare i tempi. Al ritardo nell’organizzazione del sistema si sommano poi le criticità implicite nello strumento frutto dell’accordo, a partire dalla scarsa chiarezza delle procedure individuate, segnalata dal 21,3% dei rispondenti. Seguono l’eccessiva modulistica (17,2%) e la scarsa preparazione delle banche a gestire lo strumento (16,5%) assieme all’indisponibilità del datore di lavoro a firmare l’atto di benestare con assunzione dell’obbligo solidale (15,6%).

Anche i tempi lunghi per evadere delle pratiche rischiano di inficiare la natura di uno strumento che pure potrebbe risultare estremamente utile (14,3%), mentre al confronto sembrano “contare meno”, sia l’inappropriatezza del merito creditizio (7,9%) che la mancata attuazione degli accordi sul territorio (7,2%). Complessivamente l’impianto di strumenti messo a punto per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus si dimostra largamente inefficace per offrire quella rapidità di risposta, elemento essenziale a garantire un’effettiva tutela dei lavoratori.

Molti sono i fattori che la stanno ostacolando, ma più di tutti pesa la pluralità ed estrema eterogeneità degli strumenti a disposizione per l’emergenza (secondo l’84% degli intervistati), mentre sarebbe stato più utile e semplice un ammortizzatore sociale unico. Altra criticità (84,1% dei consulenti del lavoro intervistati) viene segnalata dall’errore di aver concentrato la gestione di tutto il sistema di interventi in un unico soggetto, l’Inps.

Coronavirus

LA META’ DEGLI ITALIANI E’ AL LAVORO

Oltre la metà degli italiani la mattina continua ad alzarsi per andare a lavoro. A dirlo è l’Istat, che fotografa la situazione alla fine di marzo. L’Istituto di statistica – ripreso dall’Agenzia Ansa – traccia una mappa delle attività economiche dell’industria e dei servizi privati “sospese” e “attive”, calcolando il peso in termini di addetti per ciascun settore. Ne risulta che il 55,7% si reca in ufficio o in fabbrica. Ciò a prescindere dal fatto che ci siano comparti solo formalmente in stand-by, dove le sedi sono chiuse ma che grazie allo smart working riescono ad andare avanti. Il dettaglio territoriale restituisce ancora una volta l’immagine di un Paese diviso. Le restrizioni prese per contenere la diffusione del Coronavirus hanno, infatti, bloccato più i lavoratori al Nord che del Sud. Lo stesso Istat rimarca come in “molte Regioni del Mezzogiorno oltre la metà dei comuni fanno registrare una quota di addetti appartenenti ai settori aperti superiore al valore medio nazionale”.

Accade in Basilicata, Sicilia e Calabria. Guardando ai comuni, nel report viene stilata la lista con i 100 che riscontrano più persone in attività. Nell’elenco spicca Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa (82,3% di addetti impiegati in settori aperti). Il Nord è fuori dal podio, dove in terza posizione si piazza Fiumicino, che per via delle “attività dei trasporti aerei fa evidenziare una quota di addetti in settori aperti del 78,4%”. Non è però solo una questione di Meridione e Settentrione o di vocazione economica. A fare la differenza sono pure le dimensioni. I grandi centri urbani restano più aperti in confronto al resto. Sopra la media nazionale si trovano per esempio Genova (69,6%), Bari (68,7%), Roma (68,5%), Ancona (68,4%), Trento (68,3%), Bologna (67,7%), Milano (67,1%) e Palermo (66,6%). Impressionano pure i dati rilevati per alcune delle aree più colpite dal Coronavirus, come Lodi (73,1%) e Crema (69,2%). Intanto l’Istat fa sapere che nelle prossime settimane prenderà il via una nuova indagine chiamata il “Diario della giornata e attività ai tempi del coronavirus”, per capire come sono mutate le abitudini degli italiani, dall’orario della sveglia al tempo passato in cucina.

Carlo Pareto