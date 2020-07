“Condividiamo il programma, il progetto, la sfida che vogliamo lanciare insieme agli amici di ItaliaViva nel Veneto e che per noi costituisce un laboratorio che possiamo esportare in altre regioni d’Italia.Il Veneto merita un’alternativa credibile a Zaia e Daniela Sbrollini rappresenta la garanzia che si possa rafforzare la sinergia tra Roma e la Regione Veneto per migliorare la sanità e potenziare le infrastrutture”.

Lo ha detto Enzo Maraio, segretario del Psi, alla conferenza stampa di presentazione della candidata alla regione Veneto per Italia Viva e Psi, Daniela Sbrollini, di oggi a Padova insieme a Ettore Rosato e la ministra Elena Bonetti. “Con Daniela – in questa alleanza con Italia Viva che vogliamo allargare – candidiamo esperienza capacità e professionalità, in una battaglia difficile che solo le donne possono vincere. Considero la posizione dei socialisti in Veneto assolutamente lineare perché i nostri avversari sono la destra populista demagogica illiberale fatta solo di chiacchiere e pochi fatti. Ma per sconfiggerla, dobbiamo rafforzare con serietà il senso di stare insieme nel centrosinistra. Per fare questo – ha concluso Maraio – c’è bisogno di rispetto reciproco”