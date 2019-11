Esplosione Alessandria. Maraio, si faccia chiarezza

Tragedia a Quargneto, in provincia di Alessandria. Tre vigili del fuoco sono morti nell’esplosione di una palazzina, mentre un terzo inizialmente disperso è stato ritrovato vivo, ferito a una gamba ma fuori pericolo. Le vittime di 47, 38 e 32 anni sono Matteo Gastaldo, Marco Triches e Nino Candido.

“Ci addolora profondamente la notizia della tragica scomparsa dei vigili del fuoco nell’esplosione di un edificio ad Alessandria. Chi sacrifica la propria vita per salvare quella degli altri, adempiendo al proprio dovere, merita il rispetto di tutti”. Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo Maraio, che ha aperto i lavori della segreteria nazionale del Psi, prevista per oggi a Roma, invitando i dirigenti socialisti a osservare un minuto di silenzio in onore dei vigili del fuoco morti nel tragico episodio di questa notte. “I socialisti sono vicini alle famiglie delle vittime e ai loro colleghi. Si faccia presto chiarezza su quanto è accaduto”- ha aggiunto Maraio. “Si indica per domani una giornata di lutto nazionale in onore di tre servitori dello Stato”.

La matrice sarebbe dolosa, ma i carabinieri che indagano sull’accaduto hanno trovato elementi chiari. Collegati ad alcune bombole inesplose nella cascina, infatti, c’erano dei fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer.

Nella zona dell’esplosione, invece, non è stato ancora trovato nulla che possa dire quali sono stati le cause.

La deflagrazione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe verificata in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sarebbero dunque altre persone coinvolte.