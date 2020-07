Estate Sforzesca, Milano riparte al ritmo della Taranta salentina

Il 5 luglio prossimo, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, è in programma “Daniele Durante Taranta!”, uno spettacolo speciale che porta la Taranta salentina nel capoluogo lombardo per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria. Inizio alle ore 20:45, prevendita e prenotazioni online.

Per l’occasione Daniele Durante (direttore artistico de La Notte della Taranta), ha selezionato alcuni tra i migliori artisti salentini di pizzica e taranta, creando una progetto unico nel suo genere che nella sua coralità e diversità rappresenta appieno lo spirito di Contaminafro e l’unione di culture.

Sul palco del Castello Sforzesco di Milano saliranno Marco Perrone “Puccia” (voci e accordeon, Aprés La Classe), Mauro Durante (violino e tamburello, Canzoniere Grecanico Salentino), Francesca Della Monaca (Antonio Amato Ensemble), Giulio Bianco (fiati, Canzoniere Grecanico Salentino), Valerio “Combass” Bruno (basso, Aprés La Classe), Giovanni Amighetti (synths analogici Realworld – Shan Qi) Antonio Dema (batteria, vincitore del contest scandinavo ShureDrumMastery) e Daniele Durante stesso (chitarre, voce).

Aprirà la manifestazione la cantautrice lucana Rosmy che proporrà per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “Ho tutto tranne te”, in radio e disponibile in digitale dal 30 giugno. Rosmy canterà anche altri due brani dal suo repertorio, in una speciale versione unplugged con percussioni e chitarra: “Fammi credere all’eterno” e “Ninna nanna”, una tradizionale nenia lucana che per l’occasione reinterpreterà insieme alla giovane cantante ivoriana Prudence, che, oltre a interagire con i musicisti su alcuni brani pugliesi, presenterà la canzone composta con Pier Bernardi “Black or white, all the same!”.

Prima del concerto, nello spirito del Festival Contaminafro-Identità in Evoluzione 2020, si terrà un breve incontro sul palco che coinvolgerà Daniele Durante, Lazare Ohandja, direttore artistico del festival, e Sean White, scrittore cinese e autore di “Creuza de Mao” e “La Costellazione del Dragone”, un libro arrivato in libreria durante l’emergenza Coronavirus che vuole provare a combattere la psicosi e i pregiudizi contro i cinesi in Italia.

“Daniele Durante: Taranta!” è parte di “Aspettando Contaminafro 2020”, anteprima della settima edizione del festival delle culture contemporanee “Contaminafro 2020”, che si terrà a Milano in autunno.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fa parte del calendario di “Estate Sforzesca 2020” del Comune di Milano e di “Aria di Cultura”, il palinsesto di iniziative che accompagna la ripresa dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali in città. Ed è realizzato grazie al contributo di “Vini Guglielmini: vini di Milano dal 1949”, “Altavia Vini di Liguria: interpretazioni di Rossese e Vermentino”, e “RedInside guida nel mondo dei vini”, in collaborazione con Colori d’Africa – APS.

Redazione Avanti