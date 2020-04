Etna, torna a farsi vedere il nuovo cratere di Sud-Est

Nella mattinata di domenica 19 aprile il Nuovo Cratere di Sud-Est è tornato a farsi sentire dopo parecchie settimane di relativa calma, con un’attività caratterizzata da vivaci esplosioni stromboliane e una colonna di materiale piroclastico, che si è innalzata fino a circa 5 chilometri di altezza sul livello del mare, provocando una leggera ricaduta di cenere sui comuni di Zafferana Etnea e Linguaglossa, entrambi in provincia di Catania.

L’attività vulcanica ha interessato il Cono della Sella, formatosi nella primavera del 2017 all’interno dell’apparato craterico di Sud-Est. La colata lavica, registrata in un primo momento dagli esperti della Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è rivelata poi essere frutto dell’accumulo e del successivo rotolamento sui fianchi del cratere del materiale piroclastico emesso durante l’attività eruttiva.

L’eruzione, annunciata intorno alle ore 7.40 dal repentino aumento del tremore vulcanico, si è conclusa intorno alle 13. Continua, invece, l’attività stromboliana ed effusiva del cratere Voragine, in corso dal 12 settembre 2019. L’evento eruttivo è rimasto confinato nella zona sommitale del vulcano attivo più alto d’Europa, senza creare nessun pericolo o allarmismo per i comuni del territorio. Non si sono registrati disagi nel traffico dell’aeroporto di Catania, duramente colpito, invece, dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.