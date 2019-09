Una delegazione del Club Turati del Canavese incontrerà il 24 Settembre alle ore 11 in consiglio regionale l’assessore alle infrastrutture Marco Gabusi. Sarà consegnato il dossier fatto in questi 400 giorni della Petizione SOS ponte preti. Inoltre si consegnerà ufficialmente il faldone con le 26.000 firme che attendono dal 15 Agosto 2018 delle risposte da Città Metropolitana e dalla Regione Piemonte, così come si attende da quasi 365 giorni la famosa riunione che il fantasmino IARIA aveva promesso l’8 Settembre a Castellamonte. L’attenzione da parte nostra è rimasta invariata, i cittadini attendono risposte oltre che per la costruzione del nuovo ponte. vogliono vedere alcune migliorie viarie mai attuate sperando di essere in tempo ad evitare una sciagura che è sempre alle porte in quel famigerato tratto di strada, specialmente ora che si avvicina il Colonnello Autunno e si intravede il Generale Inverno

Eugenio Bozzello Verole

Presidente del Club Turati del Canavese