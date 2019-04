Mercoledì 10 aprile alle ore 11, presso la sede del Psi in Via Santa Caterina da Siena 57 a Roma si terrà una conferenza stampa in vista delle elezioni europee con il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova e il Segretario del Psi, Enzo Maraio.

La stampa è invitata a partecipare.