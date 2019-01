Eutanasia. Conte incontra Associazione Coscioni

“Siamo stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ringraziamo” dichiarano al termine dell’incontro avvenuto lunedì sera Marco Cappato e l’Avv.Filomena Gallo (Tesoriere e Segretario Ass.Luca Coscioni).

“L’incontro è stato richiesto al fine di dare seguito all’ordinanza della Corte costituzionale n.207/2018 in considerazione del sollecito pervenuto dalla Consulta al legislatore affinché le tutele costituzionali in materia di scelte della persona malata – capace di intendere e con gravi sofferenze dovute a patologia irreversibile -siano rispettate. Così come sia rispettato il contratto di governo laddove si indica la necessità di dare trattazione alle leggi d’iniziativa popolare, visto che la proposta di legge eutanasia legale è in attesa da 5 anni e mezzo”.

“Abbiamo inoltre condiviso le priorità dell’Associazione Luca Coscioni per il 2019, con riguardo a: diritto alla scienza e a beneficiare dei risultati della stessa; alla necessità di equiparare la firma autografa alla firmata digitale per chi ha perso la possibilità di utilizzare le mani; all’esclusione immotivata delle università di potere accedere ai bandi europei sulle malattie rare. Si è discusso delle misure attuative della legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) – misure che il Presidente Conte ha confermato essere in arrivo a breve -, oltre al possibile impegno fattivo della convocazione della prossima sessione del Congresso mondiale per la libertà di ricerca” concludono Gallo e Cappato.