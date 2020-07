Eutanasia: “Fico, il Parlamento si dia una mossa”

L’Associazione Luca Coscioni annuncia per il 12,13,14 settembre una mobilitazione nazionale

sul fine vita. “Non possono arrivare la Corte costituzionale e le sentenze prima del Parlamento. Il Parlamento si dia una mossa, i partiti si devono prendere la responsabilità rispetto all’approvazione di una legge che il Paese chiede, il Parlamento deve arrivare prima della giustizia, l’ho detto: bisogna andare avanti sulla legge sul fine vita”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico questa mattina ospite della trasmissione Agorà.

Immediata la replica di Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni: “L’ennesimo pronunciamento del Presidente della Camera Roberto Fico a favore della calendarizzazione della legge sul fine vita è un fatto di per sé positivo, che però non lascia spazio ad illusioni, visti i precedenti.

Martedì prossimo 4 agosto si terrà l’ultima riunione dei capigruppo della Camera dei Deputati prima della pausa estiva. Quel giorno sapremo se le reazioni all’assoluzione di Mina Welby e mia a Massa si saranno tradotte nella consapevolezza dell’urgenza di una legge, richiesta per due volte dalla Corte costituzionale, oppure se l’emozione di un giorno sarà già stata consumata dalle esigenze degli equilibri interni ai partiti, calpestando così ogni esigenza di effettiva tutela di diritti costituzionali”.

“Da parte nostra – continua – come Associazione Luca Coscioni con Filomena Gallo ci prepariamo in ogni caso a una mobilitazione nazionale il 12, 13 e 14 settembre, a 7 anni trascorsi dal deposito della legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale alla Camera dei Deputati, allora presieduta da Laura Boldrini. Con Gustavo Fraticelli e Mina Welby proseguiamo con la disobbedienza civile “Soseutanasia.it” contro quella parte di divieti che rimangono ad ostacolare l’autodeterminazione individuale alla fine della vita”.

