Eutanasia, la Spagna ancora avanti sui diritti civili

La Spagna, la cattolicissima Spagna, sarà il primo Paese dell’Unione Europea a permettere e regolare con legge l’eutanasia e il suicidio assistito. L’iter della normativa, già approvata dalla Camera nel gennaio del 2020 ha avuto un rallentamento dovuto al blocco dei lavori parlamentari per i contagio dell’ epidemia da coronavirus, ma questa settimana dovrebbe avere l’approvazione definitiva da parte del Senato. La Commissione giustizia dello stesso ha infatti, negli ultimi giorni, discusso degli emendamenti presentati dal Partiti popolare e dal movimento di estrema destra Vox che rendevano a snaturarne il contenuto introducendo al loro posto la sedazione profonda ma che sono stai respinti. La legge è rimasta invariata e i presentatori, Partito socialista e Podemos la faranno approvare contando anche sul voto favorevole di altri senatori con l’esclusione del cattolici e dell’estrema destra. Eutanasia e suicidio assistito si potranno praticare non solo nelle apposite strutture sanitarie pubbliche e private ma anche nel proprio domicilio, ovviamente alla presenza di un medico. La normativa prevede l’obiezione di coscienza da parte dei medici ma vi è l’obbligo da parte della struttura pubblica di fornire il personale necessario su richiesta dell’ interessato o del delegato nominato nel testamento biologico. Ha suscitato una forte protesta da parte delle gerarchie ecclesiastiche e del mondo cattolico che hanno però invano cercato una forte mobilitazione tra gli spagnoli che, in vari sondaggi, si sono dichiarati apertamente favorevoli alla legge. I Comitati etici e la Chiesa ,che sono intervenuti pesantemente per bloccarla, non hanno trovato nell’ opinione pubblica una rispondenza tale da impedire che l’iter parlamentare si fermasse. La Spagna si aggiungerà quindi a Belgio e Olanda che permettono con apposite normative l’eutanasia ma introduce anche il suicidio assistito che in Europa è consentito solo in Svizzera, come ben sappiamo dalle recenti cronache nazionali e dal ruolo svolto a questo riguardo dal radicale Marco Cappato. Tra l’altro la normativa iberica prevede la possibilità di scegliere il fine vita anche a chi non è affetto da un male incurabile ma ritenga insopportabile la sofferenza psicologica derivata dal male di cui soffre. Un dibattito quello sul fine vita che è ben presente anche nelle coscienze degli italiani, anche se, a differenza dalla Spagna, il Parlamento non lo voglia ancora affrontare nonostante la spinte in questo senso dell’opinione pubblica e della stessa magistratura coinvolta più volte in tematiche riguardanti questi argomenti ma senza riferimenti legislativi precisi. È auspicabile che l’esempio di Madrid porti finalmente nelle nostre aule parlamentari la necessaria attenzione non più procrastinabile su questi temi che investono direttamente la nostra libertà e i diritti civili. Finora si è preferito rinviare l’esame di una materia che, oltre a provocare le reazioni negative del Vaticano, provocherebbe forti divisioni tra le stesse forze politiche di Governo.



Alessandro Perelli