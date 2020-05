Ospite della rubrica socialista “Face to face, a confronto con…” Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, intervistato da Gerry Greco, con Giada Fazzalari, responsabile della comunicazione del Psi. L’appuntamento è per oggi, 19 maggio alle ore 18.00, in live sulla pagina Facebook del Psi @partitosocialistapsi. Parleremo di Fase 2, ripartenza delle attività e crisi economica e sociale. Segui la diretta